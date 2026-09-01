ЄС шукає ракети-перехоплювачі для ППО України у тому числі за межами блоку - Каллас
Київ • УНН
Кая Каллас заявила, що ЄС залучає країни поза блоком для постачання Україні перехоплювачів ППО. Їх бракує для захисту цивільних.
Голова дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що ЄС проводить роботу у тому числі з деякими країнами за межами блоку для нарощування поставок ППО для України, про що сказала по прибуттю на неформальну зустріч міністрів оборони ЄС в Ірландії, пише УНН.
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З її слів, на зустрічі обговорюватимуть Україну. "Липень і серпень були найсмертоноснішими місяцями для цивільного населення в Україні. росія дійсно посилює тиск, щоб завдати якомога більше шкоди народу України та зламати його. Українці, звичайно, стоять міцно, і ми повинні їх підтримувати", - вказала вона.
"Головне питання - це протиповітряна оборона. Їм не вистачає перехоплювачів. Ми знаємо, що деякі країни мають перехоплювачі, термін придатності яких скоро закінчиться. Тому було б дуже добре, якби їх передали Україні, щоб вона могла використовувати їх для захисту своїх громадян", - зазначила Каллас.
Ми також проводимо залучення з країнами поза Європейським Союзом, щоб отримати перехоплювачі для захисту цивільного населення. Але, звичайно, це дуже важко
Як зазначив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк, Каллас "не згадувала назв", але "найімовірніші країни: Японія, Південна Корея".
Нагадаємо
Bloomberg повідомляло, що країни НАТО та Європейського Союзу тиснуть на Іспанію та Грецію, щоб вони надали Україні ракети-перехоплювачі до Patriot.
За словами людей, знайомих з цим питанням, "запити були зроблені влітку та включають можливість того, що Норвегія може купити ракети, перш ніж передати їх Україні".
Це питання, як вказано, буде на порядку денному у вівторок та середу, коли міністри оборони та закордонних справ ЄС зустрінуться в Ірландії. Також долучаться представники України, Великої Британії, Норвегії, Ісландії та Швейцарії, пише видання.