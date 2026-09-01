ЄС шукає ракети-перехоплювачі для ППО України у тому числі за межами блоку - Каллас

Голова дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що ЄС проводить роботу у тому числі з деякими країнами за межами блоку для нарощування поставок ППО для України, про що сказала по прибуттю на неформальну зустріч міністрів оборони ЄС в Ірландії, пише УНН.

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З її слів, на зустрічі обговорюватимуть Україну. "Липень і серпень були найсмертоноснішими місяцями для цивільного населення в Україні. росія дійсно посилює тиск, щоб завдати якомога більше шкоди народу України та зламати його. Українці, звичайно, стоять міцно, і ми повинні їх підтримувати", - вказала вона.

"Головне питання - це протиповітряна оборона. Їм не вистачає перехоплювачів. Ми знаємо, що деякі країни мають перехоплювачі, термін придатності яких скоро закінчиться. Тому було б дуже добре, якби їх передали Україні, щоб вона могла використовувати їх для захисту своїх громадян", - зазначила Каллас.

Ми також проводимо залучення з країнами поза Європейським Союзом, щоб отримати перехоплювачі для захисту цивільного населення. Але, звичайно, це дуже важко - вказала голова дипломатії ЄС.

Як зазначив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк, Каллас "не згадувала назв", але "найімовірніші країни: Японія, Південна Корея".

Нагадаємо

Bloomberg повідомляло, що країни НАТО та Європейського Союзу тиснуть на Іспанію та Грецію, щоб вони надали Україні ракети-перехоплювачі до Patriot.

За словами людей, знайомих з цим питанням, "запити були зроблені влітку та включають можливість того, що Норвегія може купити ракети, перш ніж передати їх Україні".

Це питання, як вказано, буде на порядку денному у вівторок та середу, коли міністри оборони та закордонних справ ЄС зустрінуться в Ірландії. Також долучаться представники України, Великої Британії, Норвегії, Ісландії та Швейцарії, пише видання.