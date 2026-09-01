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ЕС ищет ракеты-перехватчики для ПВО Украины, в том числе за пределами блока - Каллас

Киев • УНН

 • 4048 просмотра

Кая Каллас заявила, что ЕС привлекает страны за пределами блока для поставок Украине перехватчиков ПВО. Их не хватает для защиты гражданского населения.

ЕС ищет ракеты-перехватчики для ПВО Украины, в том числе за пределами блока - Каллас

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас заявила, что ЕС проводит работу, в том числе с некоторыми странами за пределами блока, для наращивания поставок ПВО Украине. Об этом она сказала по прибытии на неформальную встречу министров обороны ЕС в Ирландии, пишет УНН.

Детали

По её словам, на встрече будут обсуждать Украину. "Июль и август были самыми смертоносными месяцами для гражданского населения в Украине. россия действительно усиливает давление, чтобы нанести как можно больше ущерба народу Украины и сломить его. Украинцы, конечно, стойко держатся, и мы должны их поддерживать", — указала она.

"Главный вопрос — это противовоздушная оборона. Им не хватает перехватчиков. Мы знаем, что у некоторых стран есть перехватчики, срок годности которых скоро истечёт. Поэтому было бы очень хорошо, если бы их передали Украине, чтобы она могла использовать их для защиты своих граждан", — отметила Каллас.

Мы также проводим работу со странами за пределами Европейского Союза, чтобы получить перехватчики для защиты гражданского населения. Но, конечно, это очень сложно

— указала глава дипломатии ЕС.

Как отметил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк, Каллас "не упоминала названий", но "наиболее вероятные страны: Япония, Южная Корея".

Напомним

Bloomberg сообщало, что страны НАТО и Европейского Союза оказывают давление на Испанию и Грецию, чтобы они предоставили Украине ракеты-перехватчики для Patriot.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, "запросы были сделаны летом и включают возможность того, что Норвегия может купить ракеты, прежде чем передать их Украине".

Этот вопрос, как указано, будет стоять на повестке дня во вторник и среду, когда министры обороны и иностранных дел ЕС встретятся в Ирландии. Также присоединятся представители Украины, Великобритании, Норвегии, Исландии и Швейцарии, пишет издание.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеНовости Мира
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Республика Ирландия
Кайя Каллас
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Украина