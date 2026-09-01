ЕС ищет ракеты-перехватчики для ПВО Украины, в том числе за пределами блока - Каллас
Киев • УНН
Кая Каллас заявила, что ЕС привлекает страны за пределами блока для поставок Украине перехватчиков ПВО. Их не хватает для защиты гражданского населения.
Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас заявила, что ЕС проводит работу, в том числе с некоторыми странами за пределами блока, для наращивания поставок ПВО Украине. Об этом она сказала по прибытии на неформальную встречу министров обороны ЕС в Ирландии, пишет УНН.
Детали
По её словам, на встрече будут обсуждать Украину. "Июль и август были самыми смертоносными месяцами для гражданского населения в Украине. россия действительно усиливает давление, чтобы нанести как можно больше ущерба народу Украины и сломить его. Украинцы, конечно, стойко держатся, и мы должны их поддерживать", — указала она.
"Главный вопрос — это противовоздушная оборона. Им не хватает перехватчиков. Мы знаем, что у некоторых стран есть перехватчики, срок годности которых скоро истечёт. Поэтому было бы очень хорошо, если бы их передали Украине, чтобы она могла использовать их для защиты своих граждан", — отметила Каллас.
Мы также проводим работу со странами за пределами Европейского Союза, чтобы получить перехватчики для защиты гражданского населения. Но, конечно, это очень сложно
Как отметил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк, Каллас "не упоминала названий", но "наиболее вероятные страны: Япония, Южная Корея".
Напомним
Bloomberg сообщало, что страны НАТО и Европейского Союза оказывают давление на Испанию и Грецию, чтобы они предоставили Украине ракеты-перехватчики для Patriot.
По словам людей, знакомых с этим вопросом, "запросы были сделаны летом и включают возможность того, что Норвегия может купить ракеты, прежде чем передать их Украине".
Этот вопрос, как указано, будет стоять на повестке дня во вторник и среду, когда министры обороны и иностранных дел ЕС встретятся в Ирландии. Также присоединятся представители Украины, Великобритании, Норвегии, Исландии и Швейцарии, пишет издание.