В Европе этим летом сильная жара привела к по меньшей мере 16 500 смертям - Bloomberg

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 564 просмотра

Этим летом изменение климата привело к 16 500 смертям в европейских городах, что более чем втрое превышает прогнозируемую статистику. Исследование охватило 854 городских района, где температура была на 3,6°C выше.

В Европе этим летом сильная жара привела к по меньшей мере 16 500 смертям - Bloomberg

Этим летом изменение климата привело к палящим летним температурам, которые унесли жизни примерно 16 500 человек в европейских городах, увеличив общее число смертей от жары более чем в три раза по сравнению с прогнозируемой статистикой, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Анализ дает предварительный взгляд на последствия четвертого самого теплого лета в истории Европы, во время которого серия волн жары поразила страны от Италии до Германии и Франции. Температура достигла 46°C (115°F) в Испании и Португалии и привела к смерти нескольких работников, работавших на открытом воздухе в Испании и Италии.

"Эти цифры отражают реальных людей, которые потеряли жизнь. Если мы продолжим идти тем же путем — продолжать сжигать ископаемое топливо — эти смерти будут только расти", — сказала Фридерике Отто, профессор климатологии Имперского колледжа Лондона, которая является соавтором исследования вместе с коллегами из Лондонской школы гигиены и тропической медицины и других учреждений.

Исследователи сосредоточились на 854 городских районах, обнаружив, что температура с июня по август была на 3,6°C выше из-за изменения климата, согласно отчету, опубликованному в среду.

Рост военных расходов НАТО приведет к резкому всплеску выбросов - отчет15.09.25, 08:33 • 3732 просмотра

Но это составляет чуть менее трети населения Европы, предупреждают эксперты, а это означает, что истинное число смертей почти наверняка выше. Другие исследования показали, что более 60 тысяч человек, вероятно, погибли от экстремальной жары в Европе летом 2022 года, а более 47 тысяч человек в 2023 году.

Европа является континентом, который быстрее всего нагревается в мире, а Средиземноморье является горячей точкой изменения климата. Чрезвычайно жаркие условия переворачивают с ног на голову экономическую деятельность в регионе, особенно в туристическом секторе. Этим летом основные туристические достопримечательности, включая Эйфелеву башню в Париже и Акрополь в Афинах, временно закрылись из-за жары.

Исследование является частью растущего числа исследований, которые показывают, как изменение климата сейчас нарушает деятельность человека, позволяя общественности и политикам понять почти в режиме реального времени предполагаемое влияние загрязнения парниковыми газами. Некоторые ученые также обратились к этой передовой области исследования, известной как атрибуция, чтобы помочь установить связь между разрушительной экстремальной погодой и отдельными загрязнителями.

Только в последнее десятилетие ученые смогли быстро оценить, какую роль сыграло изменение климата в экстремальных погодных явлениях.

Они делают это путем статистического анализа местной истории погоды и сравнения наблюдаемой погоды с моделированием более прохладного, предварительно потеплевшего климата. На основе исследований того, как уровень смертности меняется в зависимости от температуры, они могут оценить количество смертей от жары и сколько их можно было бы ожидать без изменения климата. Исследователи отмечают, что правительственная статистика, как правило, занижает количество смертей от жары.

Вредят не меньше, чем авто с ДВС: гибриды выбрасывают в 5 раз больше CO2, чем было заявлено - исследование10.09.25, 18:05 • 4614 просмотров

Как экстремальная жара влияет на организм

Имперский колледж Лондона является ведущим партнером World Weather Attribution, научно-исследовательской группы, которая положила начало быстрой атрибуции экстремальных погодных условий. Ученые ранее исследовали европейскую жару в начале лета, обнаружив, что теплая погода унесла жизни около 2300 человек в 12 европейских городах с 23 июня по 2 июля.

Жара создает нагрузку на организм, в частности заставляя сердце работать сильнее, что является стрессовым фактором для людей с сопутствующими заболеваниями сердца, сказала Кортни Говард, врач неотложной помощи в Канаде, которая возглавляет Глобальный альянс по климату и здоровью. Высокие температуры также могут усилить загрязнение воздуха, ухудшая респираторные заболевания, такие как астма и хроническая обструктивная болезнь легких, сказала она.

Пожилые люди также непропорционально страдают от высоких температур и не так способны потеть, чтобы охладиться. Согласно исследованию, более 80% смертей, связанных с изменением климата, затронули людей в возрасте 65 лет и старше.

Данные показали, что Италия, Испания и Португалия пострадали особенно сильно, но страны вплоть до Швеции также наблюдали более высокие, чем в среднем, температуры.

Дополнение

Суровые погодные условия, обрушившиеся на Европу этим летом, по оценкам ЕС, привели к краткосрочным экономическим убыткам объемом не менее 43 млрд евро, а к 2029 году ожидается, что эти потери вырастут до 126 млрд евро.

Павел Зинченко

