В Европе этим летом сильная жара привела к по меньшей мере 16 500 смертям - Bloomberg

Этим летом изменение климата привело к палящим летним температурам, которые унесли жизни примерно 16 500 человек в европейских городах, увеличив общее число смертей от жары более чем в три раза по сравнению с прогнозируемой статистикой, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Анализ дает предварительный взгляд на последствия четвертого самого теплого лета в истории Европы, во время которого серия волн жары поразила страны от Италии до Германии и Франции. Температура достигла 46°C (115°F) в Испании и Португалии и привела к смерти нескольких работников, работавших на открытом воздухе в Испании и Италии.

"Эти цифры отражают реальных людей, которые потеряли жизнь. Если мы продолжим идти тем же путем — продолжать сжигать ископаемое топливо — эти смерти будут только расти", — сказала Фридерике Отто, профессор климатологии Имперского колледжа Лондона, которая является соавтором исследования вместе с коллегами из Лондонской школы гигиены и тропической медицины и других учреждений.

Исследователи сосредоточились на 854 городских районах, обнаружив, что температура с июня по август была на 3,6°C выше из-за изменения климата, согласно отчету, опубликованному в среду.

Но это составляет чуть менее трети населения Европы, предупреждают эксперты, а это означает, что истинное число смертей почти наверняка выше. Другие исследования показали, что более 60 тысяч человек, вероятно, погибли от экстремальной жары в Европе летом 2022 года, а более 47 тысяч человек в 2023 году.

Европа является континентом, который быстрее всего нагревается в мире, а Средиземноморье является горячей точкой изменения климата. Чрезвычайно жаркие условия переворачивают с ног на голову экономическую деятельность в регионе, особенно в туристическом секторе. Этим летом основные туристические достопримечательности, включая Эйфелеву башню в Париже и Акрополь в Афинах, временно закрылись из-за жары.

Исследование является частью растущего числа исследований, которые показывают, как изменение климата сейчас нарушает деятельность человека, позволяя общественности и политикам понять почти в режиме реального времени предполагаемое влияние загрязнения парниковыми газами. Некоторые ученые также обратились к этой передовой области исследования, известной как атрибуция, чтобы помочь установить связь между разрушительной экстремальной погодой и отдельными загрязнителями.

Только в последнее десятилетие ученые смогли быстро оценить, какую роль сыграло изменение климата в экстремальных погодных явлениях.

Они делают это путем статистического анализа местной истории погоды и сравнения наблюдаемой погоды с моделированием более прохладного, предварительно потеплевшего климата. На основе исследований того, как уровень смертности меняется в зависимости от температуры, они могут оценить количество смертей от жары и сколько их можно было бы ожидать без изменения климата. Исследователи отмечают, что правительственная статистика, как правило, занижает количество смертей от жары.

Как экстремальная жара влияет на организм

Имперский колледж Лондона является ведущим партнером World Weather Attribution, научно-исследовательской группы, которая положила начало быстрой атрибуции экстремальных погодных условий. Ученые ранее исследовали европейскую жару в начале лета, обнаружив, что теплая погода унесла жизни около 2300 человек в 12 европейских городах с 23 июня по 2 июля.

Жара создает нагрузку на организм, в частности заставляя сердце работать сильнее, что является стрессовым фактором для людей с сопутствующими заболеваниями сердца, сказала Кортни Говард, врач неотложной помощи в Канаде, которая возглавляет Глобальный альянс по климату и здоровью. Высокие температуры также могут усилить загрязнение воздуха, ухудшая респираторные заболевания, такие как астма и хроническая обструктивная болезнь легких, сказала она.

Пожилые люди также непропорционально страдают от высоких температур и не так способны потеть, чтобы охладиться. Согласно исследованию, более 80% смертей, связанных с изменением климата, затронули людей в возрасте 65 лет и старше.

Данные показали, что Италия, Испания и Португалия пострадали особенно сильно, но страны вплоть до Швеции также наблюдали более высокие, чем в среднем, температуры.

Дополнение

Суровые погодные условия, обрушившиеся на Европу этим летом, по оценкам ЕС, привели к краткосрочным экономическим убыткам объемом не менее 43 млрд евро, а к 2029 году ожидается, что эти потери вырастут до 126 млрд евро.