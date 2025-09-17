У Європі цього літа сильна спека призвела до щонайменше 16 500 смертей - Bloomberg

Цього літа зміна клімату призвела до палючих літніх температур, які забрали життя приблизно 16 500 людей у європейських містах, збільшивши загальну кількість смертей від спеки більш ніж утричі у порівнянні з прогнозованою статистикою, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Аналіз дає попередній погляд на наслідки четвертого найтеплішого літа в історії Європи, під час якого серія хвиль спеки вразила країни від Італії до Німеччини та Франції. Температура досягла 46°C (115°F) в Іспанії та Португалії та призвела до смерті кількох працівників, які працювали на відкритому повітрі в Іспанії та Італії.

"Ці цифри відображають реальних людей, які втратили життя. Якщо ми продовжимо йти тим самим шляхом — продовжувати спалювати викопне паливо — ці смерті лише зростатимуть", — сказала Фрідеріке Отто, професор кліматології Імперського коледжу Лондона, яка є співавтором дослідження разом із колегами з Лондонської школи гігієни та тропічної медицини та інших установ.

Дослідники зосередилися на 854 міських районах, виявивши, що температура з червня по серпень була на 3,6°C вищою через зміну клімату, згідно зі звітом, опублікованим у середу.

Зростання військових витрат НАТО призведе до різкого сплеску викидів - звіт

Але це становить трохи менше третини населення Європи, попереджають експерти, а це означає, що справжня кількість смертей майже напевно вища. Інші дослідження показали, що понад 60 тисяч людей, ймовірно, загинули від екстремальної спеки в Європі влітку 2022 року, а понад 47 тисяч людей у 2023 році.

Європа є континентом, що найшвидше нагрівається у світі, а Середземномор'я є гарячою точкою зміни клімату. Надзвичайно спекотні умови перевертають з ніг на голову економічну діяльність у регіоні, особливо в туристичному секторі. Цього літа основні туристичні пам'ятки, включаючи Ейфелеву вежу в Парижі та Акрополь в Афінах, тимчасово закрилися через спеку.

Дослідження є частиною зростаючої кількості досліджень, які показують, як зміна клімату зараз порушує діяльність людини, дозволяючи громадськості та політикам зрозуміти майже в режимі реального часу передбачуваний вплив забруднення парниковими газами. Деякі вчені також звернулися до цієї передової галузі дослідження, відомої як атрибуція, щоб допомогти встановити зв'язок між руйнівною екстремальною погодою та окремими забруднювачами.

Лише в останнє десятиліття вчені змогли швидко оцінити, яку роль відіграла зміна клімату в екстремальних погодних явищах.

Вони роблять це шляхом статистичного аналізу місцевої історії погоди та порівняння спостережуваної погоди з моделюванням прохолоднішого, попередньо потеплішаючий клімат. На основі досліджень того, як рівень смертності змінюється залежно від температури, вони можуть оцінити кількість смертей від спеки та скільки їх можна було б очікувати без зміни клімату. Дослідники зазначають, що урядова статистика, як правило, занижує кількість смертей від спеки.

Шкодять не менш, ніж авто з ДВЗ: гібриди викидають у 5 разів більше CO2, ніж було заявлено - дослідження

Як екстремальна спека впливає на організм

Імперський коледж Лондона є провідним партнером World Weather Attribution, науково-дослідницької групи, яка започаткувала швидку атрибуцію екстремальних погодних умов. Вчені раніше досліджували європейську спеку на початку літа, виявивши, що тепла погода забрала життя близько 2300 людей у 12 європейських містах з 23 червня по 2 липня.

Спека створює навантаження на організм, зокрема змушуючи серце працювати сильніше, що є стресовим фактором для людей із супутніми захворюваннями серця, сказала Кортні Говард, лікар невідкладної допомоги в Канаді, яка очолює Глобальний альянс щодо клімату та здоров'я. Високі температури також можуть посилити забруднення повітря, погіршуючи респіраторні захворювання, такі як астма та хронічна обструктивна хвороба легень, сказала вона.

Люди похилого віку також непропорційно страждають від високих температур і не так здатні потіти, щоб охолонути. Згідно з дослідженням, понад 80% смертей, пов'язаних зі зміною клімату, вплинули на людей віком 65 років і старше.

Дані показали, що Італія, Іспанія та Португалія постраждали особливо сильно, але країни аж до Швеції також спостерігали вищі за середні температури.

Доповнення

Суворі погодні умови, що обрушилися на Європу цього літа, за оцінками у ЄС, призвели до короткострокових економічних збитків обсягом не менше ніж 43 млрд євро, а до 2029 року очікується, що ці втрати зростуть до 126 млрд євро.