Літні екстремальні погодні умови в Європі призвели до збитків у 43 млрд євро - аналіз

Київ • УНН

 • 310 перегляди

Цього літа суворі погодні умови в Європі спричинили короткострокові економічні втрати щонайменше 43 млрд євро. До 2029 року очікується зростання цих втрат до 126 млрд євро.

Літні екстремальні погодні умови в Європі призвели до збитків у 43 млрд євро - аналіз

Суворі погодні умови, що обрушилися на Європу цього літа, за оцінками у ЄС, призвели до короткострокових економічних збитків обсягом не менше ніж 43 млрд євро, а до 2029 року очікується, що ці втрати зростуть до 126 млрд євро, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Згідно з експрес-аналізом, який не був представлений на експертну оцінку, але заснований на взаємозв'язку між погодними та економічними даними, опублікованими в академічному дослідженні цього місяця, безпосередня шкода економіці від одного суворого літа зі спекою, посухою та повенями становила 0,26% від обсягу виробництва ЄС у 2024 році.

Найбільших збитків зазнали Кіпр, Греція, Мальта та Болгарія - кожна з цих країн зазнала короткострокових втрат, що перевищили 1% від валової доданої вартості за 2024 рік (показника, аналогічного ВВП). За ними йдуть інші середземноморські країни, включаючи Іспанію, Італію та Португалію.

Економісти з Мангаймського університету та Європейського центрального банку назвали результати "консервативними", оскільки вони не враховують рекордних лісових пожеж, що охопили Південну Європу минулого місяця, і сукупного впливу екстремальних погодних явищ, що сталися в той же час.

Серіш Усман, економіст з Мангаймського університету та провідний автор дослідження, заявив, що "своєчасні оцінки" дослідження можуть допомогти політикам у визначенні цільової підтримки без офіційних даних. 

Учені поспішили з'ясувати, наскільки глобальне потепління посилило екстремальні погодні явища цього літа. Дослідження показують, що через зміну клімату ймовірність пожеж в Іспанії та Португалії збільшилася в 40 разів, а в Греції та Туреччині - у 10 разів. Кількість загиблих від "достатньо спустошливої" червневої хвилі спеки, за оцінками, потроїлася у 12 великих містах через забруднення, спричинене потеплінням на планеті.

Стефан Аллегат, головний економіст Світового банку з питань клімату, який не брав участі в дослідженні, заявив, що воно підтверджує, що ширші економічні наслідки екстремальних погодних явищ значніші за прямі і тривають довше, ніж люди думають. Однак він попередив, що для виявлення екстремальних погодних явищ у дослідженні використовувалися "недосконалі непрямі показники", що, ймовірно, призведе до недооцінки повних витрат. Валова додана вартість не відображає всіх витрат, пов'язаних з екстремальними погодними явищами, для людей і компаній, додав він, а також вигод від зниження вразливості.

"Особливо коли стихійні лиха торкаються бідних спільнот та людей, вплив на валову додану вартість може бути мінімальним, оскільки ці люди бідні, - сказав Аллегат. - Але це не означає, що вони не постраждають".

Зростання військових витрат НАТО призведе до різкого сплеску викидів - звіт15.09.25, 08:33 • 2922 перегляди

Юлія Шрамко

