Летние экстремальные погодные условия в Европе привели к краткосрочным потерям в 43 млрд евро - анализ

$41.280.03
48.270.00
ukenru
Эксклюзив
09:58 • 4252 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
05:44 • 23870 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 21430 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 22868 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 30108 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 53135 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 71103 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 104818 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 86917 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 85134 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
5.9м/с
35%
753мм
Популярные новости
NASA показало звездный пейзаж карликовой галактики вблизи Млечного Пути15 сентября, 02:27 • 13904 просмотра
ISW: Россия использует атаки дронами по Польше и Румынии для оценки реакции НАТО15 сентября, 02:59 • 16116 просмотра
Синоптики дали прогноз на 15 сентября: где ожидать дожди и грозы15 сентября, 03:58 • 11275 просмотра
Командующий СБС "Мадьяр" сообщил о приостановке работы Starlink15 сентября, 05:13 • 17675 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт08:30 • 10870 просмотра
публикации
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах09:21 • 7756 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт08:30 • 10907 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
05:44 • 23870 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 19795 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 98464 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Радослав Сикорский
Скотт Бессент
Хэ Лифенг
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Испания
Польша
Китай
Реклама
УНН Lite
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto08:11 • 6118 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина07:06 • 8042 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 23882 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 30516 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 79662 просмотра
Актуальное
Старлинк
ТикТок
Forbes
Financial Times
Хранитель

Летние экстремальные погодные условия в Европе привели к краткосрочным потерям в 43 млрд евро - анализ

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Этим летом суровые погодные условия в Европе привели к краткосрочным экономическим потерям не менее 43 млрд евро. К 2029 году ожидается рост этих потерь до 126 млрд евро.

Летние экстремальные погодные условия в Европе привели к краткосрочным потерям в 43 млрд евро - анализ

Суровые погодные условия, обрушившиеся на Европу этим летом, по оценкам ЕС, привели к краткосрочным экономическим потерям в размере не менее 43 млрд евро, а к 2029 году ожидается, что эти потери вырастут до 126 млрд евро, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Подробности

Согласно экспресс-анализу, который не был представлен на экспертную оценку, но основан на взаимосвязи между погодными и экономическими данными, опубликованными в академическом исследовании в этом месяце, непосредственный ущерб экономике от одного сурового лета с жарой, засухой и наводнениями составил 0,26% от объема производства ЕС в 2024 году.

Наибольшие убытки понесли Кипр, Греция, Мальта и Болгария — каждая из этих стран понесла краткосрочные потери, превысившие 1% от валовой добавленной стоимости за 2024 год (показателя, аналогичного ВВП). За ними следуют другие средиземноморские страны, включая Испанию, Италию и Португалию.

Экономисты из Мангеймского университета и Европейского центрального банка назвали результаты "консервативными", поскольку они не учитывают рекордные лесные пожары, охватившие Южную Европу в прошлом месяце, и совокупное влияние экстремальных погодных явлений, произошедших в то же время.

Сериш Усман, экономист из Мангеймского университета и ведущий автор исследования, заявил, что "своевременные оценки" исследования могут помочь политикам в определении целевой поддержки без официальных данных.

Ученые поспешили выяснить, насколько глобальное потепление усилило экстремальные погодные явления этим летом. Исследования показывают, что из-за изменения климата вероятность пожаров в Испании и Португалии увеличилась в 40 раз, а в Греции и Турции — в 10 раз. Число погибших от "достаточно опустошительной" июньской волны жары, по оценкам, утроилось в 12 крупных городах из-за загрязнения, вызванного потеплением на планете.

Стефан Аллегат, главный экономист Всемирного банка по вопросам климата, который не участвовал в исследовании, заявил, что оно подтверждает, что более широкие экономические последствия экстремальных погодных явлений значительнее прямых и длятся дольше, чем люди думают. Однако он предупредил, что для выявления экстремальных погодных явлений в исследовании использовались "несовершенные косвенные показатели", что, вероятно, приведет к недооценке полных затрат. Валовая добавленная стоимость не отражает всех затрат, связанных с экстремальными погодными явлениями, для людей и компаний, добавил он, а также выгод от снижения уязвимости.

"Особенно когда стихийные бедствия затрагивают бедные сообщества и людей, влияние на валовую добавленную стоимость может быть минимальным, поскольку эти люди бедны, - сказал Аллегат. - Но это не означает, что они не пострадают".

Рост военных расходов НАТО приведет к резкому всплеску выбросов - отчет15.09.25, 08:33 • 2882 просмотра

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости МираПогода и окружающая среда
Европейский центральный банк
Хранитель
Всемирный банк
Европейский Союз
Мальта
Греция
Болгария
Италия
Испания
Португалия
Турция
Кипр