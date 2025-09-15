Летние экстремальные погодные условия в Европе привели к краткосрочным потерям в 43 млрд евро - анализ

Суровые погодные условия, обрушившиеся на Европу этим летом, по оценкам ЕС, привели к краткосрочным экономическим потерям в размере не менее 43 млрд евро, а к 2029 году ожидается, что эти потери вырастут до 126 млрд евро, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Подробности

Согласно экспресс-анализу, который не был представлен на экспертную оценку, но основан на взаимосвязи между погодными и экономическими данными, опубликованными в академическом исследовании в этом месяце, непосредственный ущерб экономике от одного сурового лета с жарой, засухой и наводнениями составил 0,26% от объема производства ЕС в 2024 году.

Наибольшие убытки понесли Кипр, Греция, Мальта и Болгария — каждая из этих стран понесла краткосрочные потери, превысившие 1% от валовой добавленной стоимости за 2024 год (показателя, аналогичного ВВП). За ними следуют другие средиземноморские страны, включая Испанию, Италию и Португалию.

Экономисты из Мангеймского университета и Европейского центрального банка назвали результаты "консервативными", поскольку они не учитывают рекордные лесные пожары, охватившие Южную Европу в прошлом месяце, и совокупное влияние экстремальных погодных явлений, произошедших в то же время.

Сериш Усман, экономист из Мангеймского университета и ведущий автор исследования, заявил, что "своевременные оценки" исследования могут помочь политикам в определении целевой поддержки без официальных данных.

Ученые поспешили выяснить, насколько глобальное потепление усилило экстремальные погодные явления этим летом. Исследования показывают, что из-за изменения климата вероятность пожаров в Испании и Португалии увеличилась в 40 раз, а в Греции и Турции — в 10 раз. Число погибших от "достаточно опустошительной" июньской волны жары, по оценкам, утроилось в 12 крупных городах из-за загрязнения, вызванного потеплением на планете.

Стефан Аллегат, главный экономист Всемирного банка по вопросам климата, который не участвовал в исследовании, заявил, что оно подтверждает, что более широкие экономические последствия экстремальных погодных явлений значительнее прямых и длятся дольше, чем люди думают. Однако он предупредил, что для выявления экстремальных погодных явлений в исследовании использовались "несовершенные косвенные показатели", что, вероятно, приведет к недооценке полных затрат. Валовая добавленная стоимость не отражает всех затрат, связанных с экстремальными погодными явлениями, для людей и компаний, добавил он, а также выгод от снижения уязвимости.

"Особенно когда стихийные бедствия затрагивают бедные сообщества и людей, влияние на валовую добавленную стоимость может быть минимальным, поскольку эти люди бедны, - сказал Аллегат. - Но это не означает, что они не пострадают".

