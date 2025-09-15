Рост военных расходов НАТО приведет к резкому всплеску выбросов - отчет

$41.310.00
Эксклюзив
05:44
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
03:31
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
01:55
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
Трамп: я не нравлюсь умным людям
14 сентября, 20:03
«Вернулся в Украину»: в Румынии объяснили, почему истребители F-16 не сбили российский дрон
14 сентября, 21:07
Западные эксперты требуют отправки авиации НАТО в Украину после вторжения РФ в Польшу
14 сентября, 23:13
Враг атаковал Запорожье ночью, одна из общин осталась без света, горят частные дома
00:48
Командующий СБС "Мадьяр" сообщил о приостановке работы Starlink
05:13
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
05:44
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борща
13 сентября, 16:18
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмы
13 сентября, 07:00
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей
12 сентября, 17:22
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек
12 сентября, 15:32
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Сергей Брин
Папа Лев XIV
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Германия
Великобритания
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 км
14 сентября, 09:45
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитацию
13 сентября, 14:46
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходные
12 сентября, 14:01
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений
11 сентября, 14:57
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеров
11 сентября, 11:11
Бильд
9К720 Искандер
Таймс
E-6 Mercury
Детонатор

Рост военных расходов НАТО приведет к резкому всплеску выбросов - отчет

Киев • УНН

 • 724 просмотра

Увеличение военных расходов стран НАТО может привести к дополнительным 1320 млн тонн выбросов, способствующих нагреванию планеты. Это эквивалентно годовым выбросам парниковых газов Бразилии.

Рост военных расходов НАТО приведет к резкому всплеску выбросов - отчет

Запланированное увеличение военных расходов стран НАТО может привести к дополнительным 1320 млн тонн выбросов, способствующих нагреванию планеты, в течение следующего десятилетия, что сопоставимо с годовыми выбросами парниковых газов, производимыми Бразилией, пятым по величине источником выбросов в мире, согласно новому докладу, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Военная деятельность требует интенсивного использования ископаемого топлива, однако официальные данные о военных выбросах в разных странах фрагментарны или отсутствуют вовсе, отмечает издание.

Обзор 11 недавних научных исследований, проведенный организацией Scientists for Global Responsibility, показал, что каждые дополнительные 100 млрд долларов военных расходов приводят к выбросам в атмосферу примерно 32 млн тонн эквивалента углекислого газа (тCO2-эквивалента).

Выбросы происходят из прямых источников, таких как боевые самолеты, военные корабли и бронетехника, а также за счет непрямых выбросов от транспортировки оборудования, сложных глобальных цепочек поставок и последствий самих военных действий.

После вторжения россии в Украину и заявлений президента США Дональда Трампа, НАТО объявило о планах увеличения военных расходов до 3,5% от валового внутреннего продукта (ВВП) в рамках более широкого плана по целевому показателю расходов на безопасность объемом 5% от ВВП для каждой страны-члена.

Согласно отчету, достижение целевого показателя в 3,5% добавит в атмосферу 132 млн тонн CO2-эквивалента, что примерно соответствует объему выбросов углерода, ежегодно производимых 345 газовыми электростанциями или всей нефтедобывающей страной Оман. Запланированное увеличение финансирования осуществляется в дополнение к увеличению финансирования на 200 млрд долларов в период с 2019 по 2024 год, что уже привело к увеличению военного углеродного следа НАТО примерно на 64 млн тонн CO2, пишет издание.

"Крайне сложно понять, как текущее и планируемое увеличение военных расходов можно совместить с преобразующими действиями, необходимыми для предотвращения опасного изменения климата", - говорится в заявлении SGR, британской организации, продвигающей ответственную науку и технологии.

Объем военных выбросов огромен, но их сложно отслеживать из-за отсутствия прозрачности и обязательного учета, а прогнозирование расходования дополнительных бюджетных средств сопряжено с неопределенностью.

Тем не менее, общий военный углеродный след в 2019 году оценивался примерно в 5,5% от мировых выбросов, без учета парниковых газов, образующихся в результате боевых действий и постконфликтного восстановления. Это превышает совокупный вклад гражданской авиации (2%) и судоходства (3%).

С тех пор мировые военные расходы резко возросли, достигнув 2,72 трлн долларов в 2024 году - самого высокого показателя со времен окончания холодной войны, согласно данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI). Военный бюджет Израиля подскочил до 46,5 млрд долларов в 2024 году - это самый большой рост в мире. В то же время бюджет Пентагона на 2026 год должен вырасти до 1 трлн долларов благодаря законопроекту Трампа о налогах и расходах, что на 17% больше, чем в прошлом году.

В докладе рекомендуется обязать страны с военными расходами, превышающими 0,5% ВВП, предоставлять ООН достоверные данные, способствовать оценке выбросов, связанных с конфликтами, и разработать планы отказа от ископаемого топлива посредством технологических и нетехнологических мер, включая соглашения о достижении мира, о контроле над вооружениями и инициативы по разоружению.

Атлантическое течение на грани остановки: ученые предупреждают о климатической катастрофе29.08.25, 07:11 • 35273 просмотра

Юлия Шрамко

Новости МираПогода и окружающая среда
