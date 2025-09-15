Рост военных расходов НАТО приведет к резкому всплеску выбросов - отчет

Запланированное увеличение военных расходов стран НАТО может привести к дополнительным 1320 млн тонн выбросов, способствующих нагреванию планеты, в течение следующего десятилетия, что сопоставимо с годовыми выбросами парниковых газов, производимыми Бразилией, пятым по величине источником выбросов в мире, согласно новому докладу, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Военная деятельность требует интенсивного использования ископаемого топлива, однако официальные данные о военных выбросах в разных странах фрагментарны или отсутствуют вовсе, отмечает издание.

Обзор 11 недавних научных исследований, проведенный организацией Scientists for Global Responsibility, показал, что каждые дополнительные 100 млрд долларов военных расходов приводят к выбросам в атмосферу примерно 32 млн тонн эквивалента углекислого газа (тCO2-эквивалента).

Выбросы происходят из прямых источников, таких как боевые самолеты, военные корабли и бронетехника, а также за счет непрямых выбросов от транспортировки оборудования, сложных глобальных цепочек поставок и последствий самих военных действий.

После вторжения россии в Украину и заявлений президента США Дональда Трампа, НАТО объявило о планах увеличения военных расходов до 3,5% от валового внутреннего продукта (ВВП) в рамках более широкого плана по целевому показателю расходов на безопасность объемом 5% от ВВП для каждой страны-члена.

Согласно отчету, достижение целевого показателя в 3,5% добавит в атмосферу 132 млн тонн CO2-эквивалента, что примерно соответствует объему выбросов углерода, ежегодно производимых 345 газовыми электростанциями или всей нефтедобывающей страной Оман. Запланированное увеличение финансирования осуществляется в дополнение к увеличению финансирования на 200 млрд долларов в период с 2019 по 2024 год, что уже привело к увеличению военного углеродного следа НАТО примерно на 64 млн тонн CO2, пишет издание.

"Крайне сложно понять, как текущее и планируемое увеличение военных расходов можно совместить с преобразующими действиями, необходимыми для предотвращения опасного изменения климата", - говорится в заявлении SGR, британской организации, продвигающей ответственную науку и технологии.

Объем военных выбросов огромен, но их сложно отслеживать из-за отсутствия прозрачности и обязательного учета, а прогнозирование расходования дополнительных бюджетных средств сопряжено с неопределенностью.

Тем не менее, общий военный углеродный след в 2019 году оценивался примерно в 5,5% от мировых выбросов, без учета парниковых газов, образующихся в результате боевых действий и постконфликтного восстановления. Это превышает совокупный вклад гражданской авиации (2%) и судоходства (3%).

С тех пор мировые военные расходы резко возросли, достигнув 2,72 трлн долларов в 2024 году - самого высокого показателя со времен окончания холодной войны, согласно данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI). Военный бюджет Израиля подскочил до 46,5 млрд долларов в 2024 году - это самый большой рост в мире. В то же время бюджет Пентагона на 2026 год должен вырасти до 1 трлн долларов благодаря законопроекту Трампа о налогах и расходах, что на 17% больше, чем в прошлом году.

В докладе рекомендуется обязать страны с военными расходами, превышающими 0,5% ВВП, предоставлять ООН достоверные данные, способствовать оценке выбросов, связанных с конфликтами, и разработать планы отказа от ископаемого топлива посредством технологических и нетехнологических мер, включая соглашения о достижении мира, о контроле над вооружениями и инициативы по разоружению.

