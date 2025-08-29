Атлантическое течение на грани остановки: ученые предупреждают о климатической катастрофе

$41.320.08
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 25608 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 43817 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 113102 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24 • 62079 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21 • 74273 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 110487 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 123865 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 105227 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 117663 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 84683 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Ракетный удар рф по Киеву: МИД Израиля отреагировал на теракт28 августа, 18:17 • 11809 просмотра
Война в Украине не завершится в этом году - глава МИД Италии28 августа, 18:20 • 3628 просмотра
РФ изменила позицию по войне в Украине: Турция раскрыла новые требования Путина00:54 • 7702 просмотра
Ученые обнаружили высохшее древнее озеро с «желтой кирпичной дорожкой» на дне океана01:44 • 3684 просмотра
Водный кризис в оккупированной Донецкой области усиливается: шесть городов остались без воды03:05 • 5694 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 25594 просмотра
Топ-6 причесок для школьниц: от классических кос до «пузырьковых» хвостовVideo28 августа, 14:30 • 58206 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года28 августа, 13:37 • 113087 просмотра
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 196614 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27 августа, 15:01 • 199389 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 126884 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 157163 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 159171 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 149360 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 179934 просмотра
Атлантическое течение на грани остановки: ученые предупреждают о климатической катастрофе

Киев • УНН

 • 62 просмотра

Угроза остановки Атлантического течения больше не является маловероятной, что требует резкого сокращения выбросов ископаемого топлива. Коллапс может наступить через 50-100 лет после достижения «точки невозврата» в ближайшие десятилетия.

Атлантическое течение на грани остановки: ученые предупреждают о климатической катастрофе

Ученые предупреждают, что угроза остановки Атлантического течения больше не является маловероятной, что делает еще более актуальным резкое сокращение выбросов ископаемого топлива для предотвращения катастрофических последствий. Об этом информирует издание The Guardian со ссылкой на исследование, передает УНН.

Детали

Атлантическое течение является ключевым элементом климатической системы Земли. Оно переносит теплую тропическую воду в Европу и Арктику, где она охлаждается, погружается и формирует глубинные течения в обратном направлении. Известно, что эта циркуляция сейчас самая слабая за последние 1600 лет из-за климатического кризиса.

Предыдущие модели свидетельствовали, что коллапс до 2100 года маловероятен. Однако новый анализ, в котором моделирование продолжили до 2300–2500 годов, показал: "точка невозврата", делающая остановку течения неизбежной, может быть достигнута уже в ближайшие десятилетия. Сам коллапс может наступить через 50–100 лет после этого.

Исследование установило, что в случае роста выбросов парниковых газов в 70% моделей Атлантическое течение остановилось, при средних уровнях выбросов - в 37%, а даже при низких выбросах - в 25%.

Последствия могут быть катастрофическими: смещение тропического дождевого пояса, от которого зависят миллионы людей; резкое похолодание зимой и засухи летом в Западной Европе; а также дополнительное поднятие уровня моря на 50 см.

Ранее я говорил, что вероятность коллапса Атлантической меридиональной циркуляции из-за глобального потепления меньше 10%. Теперь даже при низких выбросах, в рамках Парижского соглашения, это может быть уже 25%

- заявил профессор Стефан Рамсторф из Потсдамского института исследований воздействия на климат в Германии.

По его словам, "точка невозврата", вероятно, будет достигнута уже в ближайшие 10–20 лет.

Исследователи отмечают, что наблюдения в Северной Атлантике за последние 5–10 лет подтверждают тенденцию к ослаблению циркуляции. Даже при промежуточных и низких сценариях выбросов Amoc существенно замедлится к концу этого столетия, а затем может полностью остановиться.

Авторы работы подчеркивают, что такие результаты больше нельзя описывать как "маловероятный, но с высокими последствиями" сценарий, как это делалось в предыдущем отчете IPCC.

В то же время ученые предостерегают: точный момент коллапса предсказать сложно из-за недостатка наблюдений и различий между моделями. Но сам факт резкого роста риска означает, что сокращение выбросов углерода нужно начинать немедленно.

Ученые обнаружили высохшее древнее озеро с «желтой кирпичной дорожкой» на дне океана29.08.25, 03:44 • 3700 просмотров

Вита Зеленецкая

Погода и окружающая среда
Хранитель
Европа
Германия