Атлантическое течение на грани остановки: ученые предупреждают о климатической катастрофе

Ученые предупреждают, что угроза остановки Атлантического течения больше не является маловероятной, что делает еще более актуальным резкое сокращение выбросов ископаемого топлива для предотвращения катастрофических последствий. Об этом информирует издание The Guardian со ссылкой на исследование, передает УНН.

Детали

Атлантическое течение является ключевым элементом климатической системы Земли. Оно переносит теплую тропическую воду в Европу и Арктику, где она охлаждается, погружается и формирует глубинные течения в обратном направлении. Известно, что эта циркуляция сейчас самая слабая за последние 1600 лет из-за климатического кризиса.

Предыдущие модели свидетельствовали, что коллапс до 2100 года маловероятен. Однако новый анализ, в котором моделирование продолжили до 2300–2500 годов, показал: "точка невозврата", делающая остановку течения неизбежной, может быть достигнута уже в ближайшие десятилетия. Сам коллапс может наступить через 50–100 лет после этого.

Исследование установило, что в случае роста выбросов парниковых газов в 70% моделей Атлантическое течение остановилось, при средних уровнях выбросов - в 37%, а даже при низких выбросах - в 25%.

Последствия могут быть катастрофическими: смещение тропического дождевого пояса, от которого зависят миллионы людей; резкое похолодание зимой и засухи летом в Западной Европе; а также дополнительное поднятие уровня моря на 50 см.

Ранее я говорил, что вероятность коллапса Атлантической меридиональной циркуляции из-за глобального потепления меньше 10%. Теперь даже при низких выбросах, в рамках Парижского соглашения, это может быть уже 25% - заявил профессор Стефан Рамсторф из Потсдамского института исследований воздействия на климат в Германии.

По его словам, "точка невозврата", вероятно, будет достигнута уже в ближайшие 10–20 лет.

Исследователи отмечают, что наблюдения в Северной Атлантике за последние 5–10 лет подтверждают тенденцию к ослаблению циркуляции. Даже при промежуточных и низких сценариях выбросов Amoc существенно замедлится к концу этого столетия, а затем может полностью остановиться.

Авторы работы подчеркивают, что такие результаты больше нельзя описывать как "маловероятный, но с высокими последствиями" сценарий, как это делалось в предыдущем отчете IPCC.

В то же время ученые предостерегают: точный момент коллапса предсказать сложно из-за недостатка наблюдений и различий между моделями. Но сам факт резкого роста риска означает, что сокращение выбросов углерода нужно начинать немедленно.

