Атлантична течія на межі зупинки: вчені попереджають про кліматичну катастрофу

Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 25780 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 44033 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 113304 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 62208 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 74382 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 110540 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 123917 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 105245 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 117683 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 84686 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
У Польщі розбився літак F-16 під час підготовки до авіашоу, пілот загинув Video28 серпня, 18:52
225 будинків пошкоджено, 23 родини потребують відселення: наслідки нічної атаки на Київ 28 серпняPhoto28 серпня, 21:04
рф змінила позицію щодо війни в Україні: Туреччина розкрила нові вимоги путіна00:54
Вчені виявили висохле давнє озеро з "жовтою цегляною доріжкою" на дні океану01:44
Водна криза на окупованій Донеччині посилюється: шість міст залишилися без води 03:05
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 25780 перегляди
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостівVideo28 серпня, 14:30
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року28 серпня, 13:37
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14
Атлантична течія на межі зупинки: вчені попереджають про кліматичну катастрофу

Київ • УНН

 • 184 перегляди

Загроза зупинки Атлантичної течії більше не є малоймовірною, що вимагає різкого скорочення викидів викопного палива. Колапс може настати через 50-100 років після досягнення "точки неповернення" у найближчі десятиліття.

Атлантична течія на межі зупинки: вчені попереджають про кліматичну катастрофу

Вчені попереджають, що загроза зупинки Атлантичної течії більше не є малоймовірною, що робить ще актуальнішим різке скорочення викидів викопного палива для запобігання катастрофічним наслідкам. Про це інформує видання The Guardian з посиланням на дослідження, передає УНН.

Деталі

Атлантична течія є ключовим елементом кліматичної системи Землі. Вона переносить теплу тропічну воду до Європи й Арктики, де вона охолоджується, занурюється і формує глибинні течії у зворотному напрямку. Відомо, що ця циркуляція зараз найслабша за останні 1600 років через кліматичну кризу.

Попередні моделі свідчили, що колапс до 2100 року малоймовірний. Однак новий аналіз, у якому моделювання продовжили до 2300–2500 років, показав: "точка неповернення", що робить зупинку течії неминучою, може бути досягнута вже у найближчі десятиліття. Сам колапс може настати через 50–100 років після цього.

Дослідження встановило, що у разі зростання викидів парникових газів у 70% моделей Атлантична течія зупинилася, за середніх рівнів викидів - у 37%, а навіть у разі низьких викидів - у 25%.

Наслідки можуть бути катастрофічними: зміщення тропічного дощового поясу, від якого залежать мільйони людей; різке похолодання взимку та посухи влітку у Західній Європі; а також додаткове підняття рівня моря на 50 см.

Раніше я казав, що ймовірність колапсу Атлантичної меридіональної циркуляції через глобальне потепління менша ніж 10%. Тепер навіть за низьких викидів, у рамках Паризької угоди, це може бути вже 25%

- заявив професор Стефан Рамсторф з Потсдамського інституту досліджень впливу на клімат у Німеччині.

За його словами, "точка неповернення", ймовірно, буде досягнута вже у найближчі 10–20 років.

Дослідники зазначають, що спостереження у Північній Атлантиці за останні 5–10 років підтверджують тенденцію до ослаблення циркуляції. Навіть за проміжних та низьких сценаріїв викидів Amoc суттєво сповільниться до кінця цього століття, а потім може повністю зупинитися.

Автори роботи наголошують, що такі результати більше не можна описувати як "малоймовірний, але з високими наслідками" сценарій, як це робилося у попередньому звіті IPCC.

Водночас вчені застерігають: точний момент колапсу передбачити складно через нестачу спостережень і відмінності між моделями. Але сам факт різкого зростання ризику означає, що скорочення викидів вуглецю потрібно починати негайно.

Вчені виявили висохле давнє озеро з "жовтою цегляною доріжкою" на дні океану29.08.25, 03:44 • 3980 переглядiв

Віта Зеленецька

Погода та довкілля
The Guardian
Європа
Німеччина