Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 21095 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 37479 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 107342 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 58587 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 71280 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 109014 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 122448 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 104754 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 117188 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 84451 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Вчені виявили висохле давнє озеро з "жовтою цегляною доріжкою" на дні океану

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Під час експедиції 2022 року біля узбережжя Гавайських островів дослідницьке судно Nautilus виявило на дні океану висохле давнє озеро. Його дно має вигляд "жовтої цегляної доріжки" через унікальні тріщини вулканічної породи.

Вчені виявили висохле давнє озеро з "жовтою цегляною доріжкою" на дні океану

Під час експедиції 2022 року на глибоководному хребті біля північних узбереж Гавайських островів науковці виявили несподівану знахідку - висохле давнє озеро з дном, схожим на жовту цегляну доріжку. Про це інформує УНН з посиланням на видання Sciencealert.

Деталі

Зазначається, що Дослідницьке судно Nautilus виявило цю дивну знахідку жахливу під час обстеження хребта Ліліуокалані у морській національній пам'ятці Папаханаумокуакеа (PMNM).

PMNM - одна з найбільших морських охоронних територій у світі. Вона більша за всі національні парки США разом узяті, а люди дослідили лише близько 3% її дна

- йдеться у матеріалі видання.

Команда Ocean Exploration Trust досліджує цю глибоководну територію, яка розташована на понад 3000 метрів під хвилями. Найцікавіше те, що будь-хто може стежити за експедицією онлайн.

Попри те, що озерне дно знаходиться під тисячами метрів води, воно виглядає дивно сухим. В одній невеликій ділянці вулканічна порода тріснула так, що нагадує цеглу. За словами дослідників, "унікальні тріщини під кутом 90 градусів, ймовірно, пов’язані зі стресом від нагрівання та охолодження під час кількох вивержень на цій запеченій поверхні".

На перший погляд, ця "доріжка" справляє враження зробленої із цегли. За словами експедиторів, дослідження таких місць допомагає дізнатися більше про приховану геологію Землі.

Нагадаємо

Дослідники виявили різноманітні форми життя на глибині до 4,375 км під поверхнею Землі. Знахідка може допомогти у пошуку життя на Марсі та інших планетах.

Віта Зеленецька

Новини Світу
Марс
Гаваї
Сполучені Штати Америки