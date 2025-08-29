Вчені виявили висохле давнє озеро з "жовтою цегляною доріжкою" на дні океану

Під час експедиції 2022 року на глибоководному хребті біля північних узбереж Гавайських островів науковці виявили несподівану знахідку - висохле давнє озеро з дном, схожим на жовту цегляну доріжку. Про це інформує УНН з посиланням на видання Sciencealert.

Зазначається, що Дослідницьке судно Nautilus виявило цю дивну знахідку жахливу під час обстеження хребта Ліліуокалані у морській національній пам'ятці Папаханаумокуакеа (PMNM).

PMNM - одна з найбільших морських охоронних територій у світі. Вона більша за всі національні парки США разом узяті, а люди дослідили лише близько 3% її дна - йдеться у матеріалі видання.

Команда Ocean Exploration Trust досліджує цю глибоководну територію, яка розташована на понад 3000 метрів під хвилями. Найцікавіше те, що будь-хто може стежити за експедицією онлайн.

Попри те, що озерне дно знаходиться під тисячами метрів води, воно виглядає дивно сухим. В одній невеликій ділянці вулканічна порода тріснула так, що нагадує цеглу. За словами дослідників, "унікальні тріщини під кутом 90 градусів, ймовірно, пов’язані зі стресом від нагрівання та охолодження під час кількох вивержень на цій запеченій поверхні".

На перший погляд, ця "доріжка" справляє враження зробленої із цегли. За словами експедиторів, дослідження таких місць допомагає дізнатися більше про приховану геологію Землі.

