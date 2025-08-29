Ученые обнаружили высохшее древнее озеро с «желтой кирпичной дорожкой» на дне океана

Во время экспедиции 2022 года на глубоководном хребте у северных берегов Гавайских островов ученые обнаружили неожиданную находку - высохшее древнее озеро с дном, похожим на желтую кирпичную дорожку. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание Sciencealert.

Детали

Отмечается, что исследовательское судно Nautilus обнаружило эту странную и ужасную находку во время обследования хребта Лилиуокалани в морском национальном памятнике Папаханаумокуакеа (PMNM).

PMNM - одна из крупнейших морских охраняемых территорий в мире. Она больше всех национальных парков США вместе взятых, а люди исследовали лишь около 3% ее дна - говорится в материале издания.

Команда Ocean Exploration Trust исследует эту глубоководную территорию, расположенную более чем на 3000 метров под волнами. Самое интересное то, что любой может следить за экспедицией онлайн.

Несмотря на то, что дно озера находится под тысячами метров воды, оно выглядит удивительно сухим. В одном небольшом участке вулканическая порода треснула так, что напоминает кирпич. По словам исследователей, "уникальные трещины под углом 90 градусов, вероятно, связаны со стрессом от нагревания и охлаждения во время нескольких извержений на этой запеченной поверхности".

На первый взгляд, эта "дорожка" производит впечатление сделанной из кирпича. По словам экспедиторов, исследование таких мест помогает узнать больше о скрытой геологии Земли.

Напомним

Исследователи обнаружили разнообразные формы жизни на глубине до 4,375 км под поверхностью Земли. Находка может помочь в поиске жизни на Марсе и других планетах.

