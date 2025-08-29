Ученые обнаружили высохшее древнее озеро с «желтой кирпичной дорожкой» на дне океана

$41.320.08
47.880.39
ukenru
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 21170 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 37614 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 107473 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24 • 58689 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21 • 71376 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 109043 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 122483 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 104767 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 117203 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 84462 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
0м/с
78%
752мм
Популярные новости
Удар рф по Киеву 28 августа: полиция показала первые кадры после атакиVideo28 августа, 16:19 • 10375 просмотра
В России уничтожена инфраструктура узловой железнодорожной станции ТверьPhoto28 августа, 16:25 • 3722 просмотра
Мерц считает, что встречи Зеленского и путина не состоится28 августа, 18:03 • 4292 просмотра
Удар РФ по Киеву 28 августа: подтверждена гибель 21 человека28 августа, 18:04 • 5304 просмотра
Ракетный удар рф по Киеву: МИД Израиля отреагировал на теракт28 августа, 18:17 • 9302 просмотра
публикации
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 21169 просмотра
Топ-6 причесок для школьниц: от классических кос до «пузырьковых» хвостовVideo28 августа, 14:30 • 56014 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года28 августа, 13:37 • 107472 просмотра
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 194779 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27 августа, 15:01 • 197343 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Антониу Гутерриш
Олег Синегубов
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Харьков
Сумы
Реклама
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 125707 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 156041 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 157996 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 148388 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 178969 просмотра
Актуальное
Х-47М2 "Кинжал"
Хранитель
Беспилотный летательный аппарат
Ракетный комплекс "Панцирь"
Ракетная система С-300

Ученые обнаружили высохшее древнее озеро с «желтой кирпичной дорожкой» на дне океана

Киев • УНН

 • 66 просмотра

Во время экспедиции 2022 года у побережья Гавайских островов исследовательское судно Nautilus обнаружило на дне океана высохшее древнее озеро. Его дно выглядит как «желтая кирпичная дорожка» из-за уникальных трещин вулканической породы.

Ученые обнаружили высохшее древнее озеро с «желтой кирпичной дорожкой» на дне океана

Во время экспедиции 2022 года на глубоководном хребте у северных берегов Гавайских островов ученые обнаружили неожиданную находку - высохшее древнее озеро с дном, похожим на желтую кирпичную дорожку. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание Sciencealert.

Детали

Отмечается, что исследовательское судно Nautilus обнаружило эту странную и ужасную находку во время обследования хребта Лилиуокалани в морском национальном памятнике Папаханаумокуакеа (PMNM).

PMNM - одна из крупнейших морских охраняемых территорий в мире. Она больше всех национальных парков США вместе взятых, а люди исследовали лишь около 3% ее дна

- говорится в материале издания.

Команда Ocean Exploration Trust исследует эту глубоководную территорию, расположенную более чем на 3000 метров под волнами. Самое интересное то, что любой может следить за экспедицией онлайн.

Несмотря на то, что дно озера находится под тысячами метров воды, оно выглядит удивительно сухим. В одном небольшом участке вулканическая порода треснула так, что напоминает кирпич. По словам исследователей, "уникальные трещины под углом 90 градусов, вероятно, связаны со стрессом от нагревания и охлаждения во время нескольких извержений на этой запеченной поверхности".

На первый взгляд, эта "дорожка" производит впечатление сделанной из кирпича. По словам экспедиторов, исследование таких мест помогает узнать больше о скрытой геологии Земли.

Напомним

Исследователи обнаружили разнообразные формы жизни на глубине до 4,375 км под поверхностью Земли. Находка может помочь в поиске жизни на Марсе и других планетах.

Археологи раскопали на побережье Перу элитную женскую гробницу, которой пять тысяч лет25.04.25, 16:57 • 17301 просмотр

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Марс
Гавайи
Соединённые Штаты