Зростання військових витрат НАТО призведе до різкого сплеску викидів - звіт

Заплановане збільшення військових витрат країн НАТО може призвести до додаткових 1320 млн тонн викидів, що сприяють нагріванню планети, протягом наступного десятиліття, що можна порівняти з річними викидами парникових газів, які виробляє Бразилія, п'ятим за величиною джерелом викидів у світі, згідно з новою доповіддю, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Військова діяльність потребує інтенсивного використання викопного палива, проте офіційні дані про військові викиди у різних країнах фрагментарні або відсутні зовсім, зазначає видання.

Огляд 11 недавніх наукових досліджень, проведений організацією Scientists for Global Responsibility, показав, що кожні додаткові 100 млрд доларів військових витрат призводять до викидів в атмосферу приблизно 32 млн тонн еквівалента вуглекислого газу (тCO2-еквівалента).

Викиди походять з прямих джерел, таких як бойові літаки, військові кораблі та бронетехніка, а також за рахунок непрямих викидів від транспортування обладнання, складних глобальних ланцюжків постачання та наслідків самих військових дій.

Після вторгнення росії в Україну і заяв президента США Дональда Трампа, НАТО оголосило про плани збільшення військових витрат до 3,5% від валового внутрішнього продукту (ВВП) у межах ширшого плану щодо цільового показника витрат на безпеку обсягом 5% від ВВП для кожної країни-члена.

Згідно з звітом, досягнення цільового показника в 3,5% додасть в атмосферу 132 млн тонн CO2-еквівалента, що приблизно відповідає обсягу викидів вуглецю, які щорічно виробляються 345 газовими електростанціями або всією нафтовидобувною країною Оман. Заплановане збільшення фінансування здійснюється на додаток до збільшення фінансування на 200 млрд доларів у період з 2019 по 2024 рік, що вже призвело до збільшення військового вуглецевого сліду НАТО приблизно на 64 млн тонн CO2, пише видання.

"Вкрай складно зрозуміти, як поточне та плановане збільшення військових витрат можна поєднати з перетворювальними діями, необхідними для запобігання небезпечній зміні клімату", - ідеться у заяві SGR, британської організації, яка просуває відповідальну науку та технології.

Обсяг військових викидів величезний, але їх складно відстежувати, через відсутність прозорості та обов'язкового обліку, а прогнозування витрачання додаткових бюджетних коштів пов'язане з невизначеністю.

Тим не менш, загальний військовий вуглецевий слід у 2019 році оцінювався приблизно в 5,5% від світових викидів, без урахування парникових газів, що утворюються внаслідок бойових дій та постконфліктного відновлення. Це перевищує сукупний внесок цивільної авіації (2%) та судноплавства (3%).

З того часу світові військові витрати різко зросли, досягнувши 2,72 трлн доларів у 2024 році - найвищого показника з часів закінчення холодної війни, згідно з даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI). Військовий бюджет Ізраїлю підскочив до 46,5 млрд доларів у 2024 році - це найбільше зростання у світі. Водночас бюджет Пентагону на 2026 рік має зрости до 1 трлн доларів завдяки законопроєкту Трампа про податки та витрати, що на 17% більше, ніж торік.

У доповіді рекомендується зобов'язати країни з військовими витратами, що перевищують 0,5% ВВП, надавати ООН достовірні дані, сприяти оцінці викидів, пов'язаних з конфліктами, та розробити плани відмови від викопного палива за допомогою технологічних і нетехнологічних заходів, включаючи угоди про досягнення миру, про контроль над озброєннями та ініціативи з роззброєння.

