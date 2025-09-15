Зростання військових витрат НАТО призведе до різкого сплеску викидів - звіт

$41.310.00
48.270.00
ukenru
03:31 • 2100 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
01:55 • 10216 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 18508 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 42137 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 66290 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 101186 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 84265 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 82851 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 45862 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 84557 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
3.2м/с
61%
754мм
Популярнi новини
Трамп: я не подобаюсь розумним людям14 вересня, 20:03 • 5902 перегляди
"Повернувся до України": в Румунії пояснили, чому винищувачі F-16 не збили російський дрон14 вересня, 21:07 • 5354 перегляди
Західні експерти вимагають відправлення авіації НАТО в Україну після вторгнення рф у Польщу14 вересня, 23:13 • 6766 перегляди
Ворог атакував Запоріжжя вночі, одна з громад залишилася без світла, горять приватні будинкиPhoto00:48 • 7850 перегляди
ISW: росія використовує атаки дронами по Польщі та Румунії для оцінки реакції НАТО02:59 • 3744 перегляди
Публікації
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 89100 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 61311 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 57959 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день12 вересня, 14:30 • 84557 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 54794 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Сергій Брін
Лев XIV
Актуальні місця
Україна
Польща
Державний кордон України
Німеччина
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 18742 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 25775 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 74534 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 58208 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 106773 перегляди
Актуальне
Bild
Іскандер (ОТРК)
The Times
E-6 Mercury
Детонатор

Зростання військових витрат НАТО призведе до різкого сплеску викидів - звіт

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Збільшення військових витрат країн НАТО може призвести до додаткових 1320 млн тонн викидів, що сприяють нагріванню планети. Це еквівалентно річним викидам парникових газів Бразилії.

Зростання військових витрат НАТО призведе до різкого сплеску викидів - звіт

Заплановане збільшення військових витрат країн НАТО може призвести до додаткових 1320 млн тонн викидів, що сприяють нагріванню планети, протягом наступного десятиліття, що можна порівняти з річними викидами парникових газів, які виробляє Бразилія, п'ятим за величиною джерелом викидів у світі, згідно з новою доповіддю, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Військова діяльність потребує інтенсивного використання викопного палива, проте офіційні дані про військові викиди у різних країнах фрагментарні або відсутні зовсім, зазначає видання.

Огляд 11 недавніх наукових досліджень, проведений організацією Scientists for Global Responsibility, показав, що кожні додаткові 100 млрд доларів військових витрат призводять до викидів в атмосферу приблизно 32 млн тонн еквівалента вуглекислого газу (тCO2-еквівалента).

Викиди походять з прямих джерел, таких як бойові літаки, військові кораблі та бронетехніка, а також за рахунок непрямих викидів від транспортування обладнання, складних глобальних ланцюжків постачання та наслідків самих військових дій.

Після вторгнення росії в Україну і заяв президента США Дональда Трампа, НАТО оголосило про плани збільшення військових витрат до 3,5% від валового внутрішнього продукту (ВВП) у межах ширшого плану щодо цільового показника витрат на безпеку обсягом 5% від ВВП для кожної країни-члена.

Згідно з звітом, досягнення цільового показника в 3,5% додасть в атмосферу 132 млн тонн CO2-еквівалента, що приблизно відповідає обсягу викидів вуглецю, які щорічно виробляються 345 газовими електростанціями або всією нафтовидобувною країною Оман. Заплановане збільшення фінансування здійснюється на додаток до збільшення фінансування на 200 млрд доларів у період з 2019 по 2024 рік, що вже призвело до збільшення військового вуглецевого сліду НАТО приблизно на 64 млн тонн CO2, пише видання.

"Вкрай складно зрозуміти, як поточне та плановане збільшення військових витрат можна поєднати з перетворювальними діями, необхідними для запобігання небезпечній зміні клімату", - ідеться у заяві SGR, британської організації, яка просуває відповідальну науку та технології.

Обсяг військових викидів величезний, але їх складно відстежувати, через відсутність прозорості та обов'язкового обліку, а прогнозування витрачання додаткових бюджетних коштів пов'язане з невизначеністю.

Тим не менш, загальний військовий вуглецевий слід у 2019 році оцінювався приблизно в 5,5% від світових викидів, без урахування парникових газів, що утворюються внаслідок бойових дій та постконфліктного відновлення. Це перевищує сукупний внесок цивільної авіації (2%) та судноплавства (3%).

З того часу світові військові витрати різко зросли, досягнувши 2,72 трлн доларів у 2024 році - найвищого показника з часів закінчення холодної війни, згідно з даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI). Військовий бюджет Ізраїлю підскочив до 46,5 млрд доларів у 2024 році - це найбільше зростання у світі. Водночас бюджет Пентагону на 2026 рік має зрости до 1 трлн доларів завдяки законопроєкту Трампа про податки та витрати, що на 17% більше, ніж торік.

У доповіді рекомендується зобов'язати країни з військовими витратами, що перевищують 0,5% ВВП, надавати ООН достовірні дані, сприяти оцінці викидів, пов'язаних з конфліктами, та розробити плани відмови від викопного палива за допомогою технологічних і нетехнологічних заходів, включаючи угоди про досягнення миру, про контроль над озброєннями та ініціативи з роззброєння.

Атлантична течія на межі зупинки: вчені попереджають про кліматичну катастрофу29.08.25, 07:11 • 35273 перегляди

Юлія Шрамко

Новини СвітуПогода та довкілля
Ізраїль
Пентагон
НАТО
Організація Об'єднаних Націй
Бразилія
Дональд Трамп
Оман
Україна