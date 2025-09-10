Шкодять не менш, ніж авто з ДВЗ: гібриди викидають у 5 разів більше CO2, ніж було заявлено - дослідження
Новий аналіз показав, що викиди CO₂ від гібридних автомобілів з підзарядкою майже вп'ятеро вищі за офіційні показники. Це відповідає рівню викидів середньокласового бензинового авто.
Згідно з новим аналізом, гібридні автомобілі з підзарядкою також характеризується високим рівнем викидів CO₂. Ці викиди майже в п'ять разів перевершують те, що вказувалося у тестах. Передає УНН із посиланням на звіт дослідження T&E (асоціація з дослідження чистого транспорту та енергетики в Європі).
Деталі
Викиди вуглекислого газу від автомобілів із підзарядкою від мережі (PHEV) у середньому майже вп'ятеро вищі, ніж показують офіційні тести.
У гібридних автомобілів, що оснащені підключенням до електромережі, викиди CO₂ у середньому на кілометр становлять 139 грамів. Ця цифра відповідає викидам середньокласового бензинового автомобіля. Є офіційна інформація, згідно з якою автомобілі здатні викидати 28 грамів CO₂ на кілометр. Тобто висновок дослідження протирічить даним, що були заявлені.
Вказується, що зазначений новий аналіз базується на даних Європейського агентства з охорони навколишнього середовища, яке дослідило 127 000 підключених гібридів, зареєстрованих у 2023 році. Дані зібрані за допомогою датчиків витрати палива, за нормальних умов руху.
Доповнення
ЄС встановив "коефіцієнти корисності" для корекції показника викидів CO2. Коефіцієнти корисності, встановлені на 2025 та 2027 роки, поступово зменшують розрив. Щоб дотримуватися цільових показників ЄС щодо викидів CO2 автовиробникам доведеться щось вирішити:
- або скоротити продажі своїх зарядних гібридів;
- чи - збільшити продажі акумуляторних електромобілів,
За словами Люсьєна Матьє, директор з автомобілів у T&E:
"Гібридні автомобілі, що підключаються до мережі, все ще гірші для клімату, ніж стверджують автовиробники". Експерт вважає, що наразі "розрив з реальністю лише посилився", тож "Європейська комісія повинна стояти на своєму та дотримуватися вже узгоджених коефіцієнтів корисності на 2025 та 2027 роки".
Нагадаємо
Глобальні викиди вуглекислого газу в енергетичному секторі досягли рекордно високого рівня четвертий рік поспіль минулого року.
