Ексклюзив
15:04
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
13:48
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
13:15
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
12:25
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
12:10
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10:41
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
Шкодять не менш, ніж авто з ДВЗ: гібриди викидають у 5 разів більше CO2, ніж було заявлено - дослідження

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Новий аналіз показав, що викиди CO₂ від гібридних автомобілів з підзарядкою майже вп'ятеро вищі за офіційні показники. Це відповідає рівню викидів середньокласового бензинового авто.

Шкодять не менш, ніж авто з ДВЗ: гібриди викидають у 5 разів більше CO2, ніж було заявлено - дослідження

Згідно з новим аналізом, гібридні автомобілі з підзарядкою також характеризується високим рівнем викидів CO₂. Ці викиди майже в п'ять разів перевершують те, що вказувалося у тестах. Передає УНН із посиланням на звіт дослідження T&E (асоціація з дослідження чистого транспорту та енергетики в Європі).

Деталі

Викиди вуглекислого газу від автомобілів із підзарядкою від мережі (PHEV) у середньому майже вп'ятеро вищі, ніж показують офіційні тести.

- повідомляє Європейська асоціація з питань транспорту.

У гібридних автомобілів, що оснащені підключенням до електромережі,  викиди CO₂ у середньому на кілометр становлять 139 грамів. Ця цифра відповідає викидам середньокласового бензинового автомобіля. Є офіційна інформація, згідно з якою автомобілі здатні викидати 28 грамів CO₂ на кілометр. Тобто висновок дослідження протирічить даним, що були заявлені.

Вказується, що зазначений новий аналіз базується на даних Європейського агентства з охорони навколишнього середовища, яке дослідило 127 000 підключених гібридів, зареєстрованих у 2023 році. Дані зібрані за допомогою датчиків витрати палива, за нормальних умов руху. 

Доповнення

ЄС встановив "коефіцієнти корисності" для корекції показника викидів CO2. Коефіцієнти корисності, встановлені на 2025 та 2027 роки, поступово зменшують розрив. Щоб дотримуватися цільових показників ЄС щодо викидів CO2 автовиробникам доведеться щось вирішити:

  • або скоротити продажі своїх зарядних гібридів;
    • чи - збільшити продажі акумуляторних електромобілів,

      В Україні зростає популярність електромобілів: за серпень майже 8 тис. авто на акумуляторах додано у вітчизняний автопарк09.09.25, 10:34 • 3106 переглядiв

      За словами Люсьєна Матьє, директор з автомобілів у T&E:

      "Гібридні автомобілі, що підключаються до мережі, все ще гірші для клімату, ніж стверджують автовиробники". Експерт вважає, що наразі "розрив з реальністю лише посилився", тож "Європейська комісія повинна стояти на своєму та дотримуватися вже узгоджених коефіцієнтів корисності на 2025 та 2027 роки".

      Нагадаємо

      Глобальні викиди вуглекислого газу в енергетичному секторі досягли рекордно високого рівня четвертий рік поспіль минулого року.

      Автопарк України поповнився понад 2,4 тисячі легкових гібридів: Toyota зберігає лідерство10.07.25, 10:10 • 2347 переглядiв

      Ігор Тележніков

      АвтоПогода та довкілля
      Електроенергія
      Європейська комісія
      Європа