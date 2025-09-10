Вредят не меньше, чем авто с ДВС: гибриды выбрасывают в 5 раз больше CO2, чем было заявлено - исследование
Киев • УНН
Новый анализ показал, что выбросы CO₂ от гибридных автомобилей с подзарядкой почти в пять раз выше официальных показателей. Это соответствует уровню выбросов бензинового автомобиля среднего класса.
Согласно новому анализу, гибридные автомобили с подзарядкой также характеризуются высоким уровнем выбросов CO₂. Эти выбросы почти в пять раз превышают то, что указывалось в тестах. Передает УНН со ссылкой на отчет исследования T&E (ассоциация по исследованию чистого транспорта и энергетики в Европе).
Детали
Выбросы углекислого газа от автомобилей с подзарядкой от сети (PHEV) в среднем почти в пять раз выше, чем показывают официальные тесты.
У гибридных автомобилей, оснащенных подключением к электросети, выбросы CO₂ в среднем на километр составляют 139 граммов. Эта цифра соответствует выбросам среднеклассового бензинового автомобиля. Есть официальная информация, согласно которой автомобили способны выбрасывать 28 граммов CO₂ на километр. То есть вывод исследования противоречит данным, которые были заявлены.
Указывается, что указанный новый анализ базируется на данных Европейского агентства по охране окружающей среды, которое исследовало 127 000 подключенных гибридов, зарегистрированных в 2023 году. Данные собраны с помощью датчиков расхода топлива, при нормальных условиях движения.
Дополнение
ЕС установил "коэффициенты полезности" для коррекции показателя выбросов CO2. Коэффициенты полезности, установленные на 2025 и 2027 годы, постепенно уменьшают разрыв. Чтобы соблюдать целевые показатели ЕС по выбросам CO2 автопроизводителям придется что-то решить:
- либо сократить продажи своих зарядных гибридов;
- или - увеличить продажи аккумуляторных электромобилей,
По словам Люсьена Матье, директор по автомобилям в T&E:
"Гибридные автомобили, подключаемые к сети, все еще хуже для климата, чем утверждают автопроизводители". Эксперт считает, что сейчас "разрыв с реальностью только усилился", поэтому "Европейская комиссия должна стоять на своем и придерживаться уже согласованных коэффициентов полезности на 2025 и 2027 годы".
Напомним
Глобальные выбросы углекислого газа в энергетическом секторе достигли рекордно высокого уровня четвертый год подряд в прошлом году.
