Вредят не меньше, чем авто с ДВС: гибриды выбрасывают в 5 раз больше CO2, чем было заявлено - исследование

$41.120.13
48.290.09
ukenru
Эксклюзив
15:04 • 300 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
13:48 • 7606 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
13:15 • 11049 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
12:25 • 14605 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
12:10 • 18258 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10:41 • 45107 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 65515 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 54011 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 32404 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41 • 36732 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2.3м/с
45%
755мм
Популярные новости
На Житомирщине после массированной атаки РФ есть погибший и раненый10 сентября, 05:17 • 34457 просмотра
В Польше нашли первый из сбитых российских БПЛА, нарушивших воздушное пространство страныPhoto10 сентября, 06:04 • 40961 просмотра
Трампа спросили о российских дронах над Польшей: он ответил одним словомVideo10 сентября, 07:17 • 38535 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка09:29 • 31435 просмотра
В Винницкой области задержан 23-летний учитель, который предположительно причастен к убийству двух своих учеников10:25 • 28221 просмотра
публикации
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
13:48 • 7572 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10:41 • 45094 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка09:29 • 31546 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo10 сентября, 08:44 • 65499 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 54002 просмотра
Актуальные люди
Дональд Туск
Урсула фон дер Ляйен
Юлия Свириденко
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Польша
Беларусь
Соединённые Штаты
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов12:07 • 2712 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 73312 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 67283 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 63625 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 132144 просмотра
Актуальное
Financial Times
ТикТок
Ми-8
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Facebook

Вредят не меньше, чем авто с ДВС: гибриды выбрасывают в 5 раз больше CO2, чем было заявлено - исследование

Киев • УНН

 • 94 просмотра

Новый анализ показал, что выбросы CO₂ от гибридных автомобилей с подзарядкой почти в пять раз выше официальных показателей. Это соответствует уровню выбросов бензинового автомобиля среднего класса.

Вредят не меньше, чем авто с ДВС: гибриды выбрасывают в 5 раз больше CO2, чем было заявлено - исследование

Согласно новому анализу, гибридные автомобили с подзарядкой также характеризуются высоким уровнем выбросов CO₂. Эти выбросы почти в пять раз превышают то, что указывалось в тестах. Передает УНН со ссылкой на отчет исследования T&E (ассоциация по исследованию чистого транспорта и энергетики в Европе).

Детали

Выбросы углекислого газа от автомобилей с подзарядкой от сети (PHEV) в среднем почти в пять раз выше, чем показывают официальные тесты.

- сообщает Европейская ассоциация по вопросам транспорта.

У гибридных автомобилей, оснащенных подключением к электросети, выбросы CO₂ в среднем на километр составляют 139 граммов. Эта цифра соответствует выбросам среднеклассового бензинового автомобиля. Есть официальная информация, согласно которой автомобили способны выбрасывать 28 граммов CO₂ на километр. То есть вывод исследования противоречит данным, которые были заявлены.

Указывается, что указанный новый анализ базируется на данных Европейского агентства по охране окружающей среды, которое исследовало 127 000 подключенных гибридов, зарегистрированных в 2023 году. Данные собраны с помощью датчиков расхода топлива, при нормальных условиях движения.

Дополнение

ЕС установил "коэффициенты полезности" для коррекции показателя выбросов CO2. Коэффициенты полезности, установленные на 2025 и 2027 годы, постепенно уменьшают разрыв. Чтобы соблюдать целевые показатели ЕС по выбросам CO2 автопроизводителям придется что-то решить:

  • либо сократить продажи своих зарядных гибридов;
    • или - увеличить продажи аккумуляторных электромобилей,

      В Украине растет популярность электромобилей: за август почти 8 тыс. авто на аккумуляторах добавлено в отечественный автопарк09.09.25, 10:34 • 3106 просмотров

      По словам Люсьена Матье, директор по автомобилям в T&E:

      "Гибридные автомобили, подключаемые к сети, все еще хуже для климата, чем утверждают автопроизводители". Эксперт считает, что сейчас "разрыв с реальностью только усилился", поэтому "Европейская комиссия должна стоять на своем и придерживаться уже согласованных коэффициентов полезности на 2025 и 2027 годы".

      Напомним

      Глобальные выбросы углекислого газа в энергетическом секторе достигли рекордно высокого уровня четвертый год подряд в прошлом году.

      Автопарк Украины пополнился более чем 2,4 тысячами легковых гибридов: Toyota сохраняет лидерство10.07.25, 10:10 • 2347 просмотров

      Игорь Тележников

      АвтоПогода и окружающая среда
      Электроэнергия
      Европейская комиссия
      Европа