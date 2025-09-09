В Украине растет популярность электромобилей: за август почти 8 тыс. авто на аккумуляторах добавлено в отечественный автопарк

$41.250.03
48.380.22
ukenru
Эксклюзив
07:55 • 48 просмотра
В россии в результате взрывов выведены из строя еще два газопроводаPhoto
Эксклюзив
07:10 • 3130 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
07:01 • 5028 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
06:31 • 4946 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 8322 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 18542 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 32128 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 36356 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 27723 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 48258 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2.8м/с
58%
754мм
Популярные новости
Растет число заявлений о предоставлении убежища от украинцев в ЕСPhoto8 сентября, 22:29 • 13551 просмотра
Украинцев в Польше ждут штрафы за вождение авто: что меняется с 1 октября9 сентября, 00:42 • 5894 просмотра
В Белой Церкви парень избил двух человек: полиция задержала злоумышленникаPhoto9 сентября, 01:19 • 10622 просмотра
Заплатив миллион долларов: рэпер Diddy был заказчиком убийства Тупака Шакура9 сентября, 01:55 • 12623 просмотра
На ВОТ Запорожья оккупанты угрожают уголовным преследованием за украинские телевизионные антенны - ЦНС02:16 • 8706 просмотра
публикации
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию07:22 • 1732 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
07:10 • 3172 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
Эксклюзив
07:01 • 5076 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo8 сентября, 15:42 • 36371 просмотра
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей8 сентября, 13:06 • 29270 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Си Цзиньпин
Марк Цукерберг
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Беларусь
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto07:45 • 240 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 16494 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 16319 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 84619 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 43104 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Financial Times
Хранитель
9К720 Искандер
Шахед-136

В Украине растет популярность электромобилей: за август почти 8 тыс. авто на аккумуляторах добавлено в отечественный автопарк

Киев • УНН

 • 472 просмотра

В течение августа 2024 года в Украине добавлено более 7,9 тыс. электромобилей, что на 13% больше, чем в июле. Преобладали легковые авто, значительная часть которых была подержанной.

В Украине растет популярность электромобилей: за август почти 8 тыс. авто на аккумуляторах добавлено в отечественный автопарк

В общем количестве реализованных за месяц электромобилей преобладали легковые авто, значительный объем из которых был подержанным. Передает УНН со ссылкой на Автопром.

Детали

В прошлом месяце украинский автопарк пополнили более 7,9 тыс. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV)

 - пишет Автопром.

Также по данным статистики, спрос на электромобили вырос на 13%, если сравнивать с июлем.

По данным Автопрома, основное количество реализованных за месяц электромобилей составили легковые авто – 7770 ед.:

  • 1888 ед. из них были новыми (+19%);
    • 5882 ед. были подержанными (+12%).

      Дополнение

      Что касается ТОП-5 новых электромобилей месяца, размещение оказалось таким:

      • BYD Song Plus EV - 358 ед.;
        • VOLKSWAGEN ID.UNYX - 206 ед.;
          • HONDA eNS1 - 202 ед.;
            • BYD Sea Lion 07 - 154 ед.;
              • AUDI Q4 e-tron - 109 ед.

                Топовая пятерка импортированных электромобилей с пробегом:

                • TESLA Model Y - 827 ед.;
                  • TESLA Model 3 - 651 ед.;
                    • NISSAN Leaf - 562 ед.;
                      • KIA Niro EV - 367 ед.;
                        • RENAULT Zoe - 263 ед.

                          Напомним

                          В Лос-Анджелесе в США автомобильный музей Петерсена получил уникальный экспонат - первый Lamborghini Aventador.

                          Итоги продаж Toyota в летний период: мировые продажи в июле выросли на 4,8% благодаря электромобилям и гибридам

                          В 2024 году стало известно, что поставщик фирменных "звезд" Mercedes-Benz объявил о банкротстве. Немецкая фирма Gerhardi Kunststofftechnik GmbH не справилась с вызовами, с которыми столкнулся современный европейский автопром из-за падения спроса на электромобили.

                          BMW представит электромобили с "супермозгом", чтобы бросить вызов китайским конкурентам03.09.25, 09:43 • 4588 просмотров

                          Игорь Тележников

                          ЭкономикаАвто
                          Электроэнергия
                          Тесла Модель Y
                          Toyota
                          Соединённые Штаты
                          Украина
                          Лос-Анджелес