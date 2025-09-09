В Украине растет популярность электромобилей: за август почти 8 тыс. авто на аккумуляторах добавлено в отечественный автопарк
В течение августа 2024 года в Украине добавлено более 7,9 тыс. электромобилей, что на 13% больше, чем в июле. Преобладали легковые авто, значительная часть которых была подержанной.
В общем количестве реализованных за месяц электромобилей преобладали легковые авто, значительный объем из которых был подержанным. Передает УНН со ссылкой на Автопром.
Детали
В прошлом месяце украинский автопарк пополнили более 7,9 тыс. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV)
Также по данным статистики, спрос на электромобили вырос на 13%, если сравнивать с июлем.
По данным Автопрома, основное количество реализованных за месяц электромобилей составили легковые авто – 7770 ед.:
- 1888 ед. из них были новыми (+19%);
- 5882 ед. были подержанными (+12%).
Дополнение
Что касается ТОП-5 новых электромобилей месяца, размещение оказалось таким:
- BYD Song Plus EV - 358 ед.;
- VOLKSWAGEN ID.UNYX - 206 ед.;
- HONDA eNS1 - 202 ед.;
- BYD Sea Lion 07 - 154 ед.;
- AUDI Q4 e-tron - 109 ед.
Топовая пятерка импортированных электромобилей с пробегом:
- TESLA Model Y - 827 ед.;
- TESLA Model 3 - 651 ед.;
- NISSAN Leaf - 562 ед.;
- KIA Niro EV - 367 ед.;
- RENAULT Zoe - 263 ед.
