В Україні зростає популярність електромобілів: за серпень майже 8 тис. авто на акумуляторах додано у вітчізняний автопарк

$41.250.03
48.380.22
ukenru
Ексклюзив
07:10 • 1688 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
07:01 • 2838 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
06:31 • 3492 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 7062 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 17962 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 31838 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 35786 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 27609 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 48079 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Ексклюзив
8 вересня, 12:10 • 27004 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2.8м/с
58%
754мм
Популярнi новини
Зростає кількість заяв на притулок від українців у ЄС Photo8 вересня, 22:29 • 13056 перегляди
Українців у Польщі чекають штрафи за керування авто: що змінюється з 1 жовтня9 вересня, 00:42 • 4946 перегляди
У Білій Церкві хлопець побив двох людей: поліція затримала зловмисникаPhoto9 вересня, 01:19 • 10134 перегляди
Заплатив мільйон доларів: репер Diddy був замовником вбивства Тупака Шакура01:55 • 12108 перегляди
На ТОТ Запоріжжя окупанти погрожують криміналом за українські телевізійні антени - ЦНС02:16 • 7656 перегляди
Публікації
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію07:22 • 592 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
07:10 • 1688 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
Ексклюзив
07:01 • 2838 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo8 вересня, 15:42 • 35786 перегляди
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном8 вересня, 13:06 • 28883 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Сі Цзіньпін
Марк Цукерберг
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Білорусь
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 16252 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 16088 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 84292 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 42894 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 46641 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Financial Times
The Guardian
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136

В Україні зростає популярність електромобілів: за серпень майже 8 тис. авто на акумуляторах додано у вітчізняний автопарк

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Протягом серпня 2024 року в Україні додано понад 7,9 тис. електромобілів, що на 13% більше, ніж у липні. Переважали легкові авто, значна частина яких була вживаною.

В Україні зростає популярність електромобілів: за серпень майже 8 тис. авто на акумуляторах додано у вітчізняний автопарк

У загальній кількості реалізованих за місяць електромобілів переважали легкові авто, значний обсяг з яких був уживаним. Передає УНН із посиланням на Автопром.

Деталі

У минулому місяці український автопарк поповнили понад 7,9 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV)

 - пише Автопром.

Також за даними статистики, попит на електромобілі зріс на 13%, якщо порівнювати з липнем.

За даними Автопрому, основну кількість реалізованих за місяць електромобілів становили легкові авто – 7770 од.:

  • 1888 од. з них були новими (+19%);
    • 5882 од. були уживаними (+12%).

      Доповнення

      Щодо ТОП-5 нових електромобілів місяця, розміщення виявилося таким:

      • BYD Song Plus EV - 358 од.;
        • VOLKSWAGEN ID.UNYX - 206 од.;
          • HONDA eNS1 - 202 од.;
            • BYD Sea Lion 07 - 154 од.;
              • AUDI Q4 e-tron - 109 од.

                Топова пятірка імпортованих електромобілів з пробігом:

                • TESLA Model Y - 827 од.;
                  • TESLA Model 3 - 651 од.;
                    • NISSAN Leaf - 562 од.;
                      • KIA Niro EV - 367 од.;
                        • RENAULT Zoe - 263 од.

                          Нагадаємо

                          У Лос-Анджелесі в США автомобільний музей Петерсена отримав унікальний експонат - перший Lamborghini Aventador.

                          Підсумкі продажів Toyota у літні період: світові продажі у липні зросли на 4,8% завдяки електромобілям та гібридам

                          У 2024 році стало відомо, що постачальник фірмових "зірок" Mercedes-Benz оголосив про банкрутство. Німецька фірма Gerhardi Kunststofftechnik GmbH не впоралася із викликами, з якими зіткнувся сучасний європейський автопром через падіння попиту на електромобілі.

                          BMW презентує електромобілі з "супермозком", щоб кинути виклик китайським конкурентам03.09.25, 09:43 • 4586 переглядiв

                          Ігор Тележніков

                          ЕкономікаАвто
                          Електроенергія
                          Tesla Model Y
                          Toyota
                          Сполучені Штати Америки
                          Україна
                          Лос-Анджелес