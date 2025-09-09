В Україні зростає популярність електромобілів: за серпень майже 8 тис. авто на акумуляторах додано у вітчізняний автопарк
Київ • УНН
Протягом серпня 2024 року в Україні додано понад 7,9 тис. електромобілів, що на 13% більше, ніж у липні. Переважали легкові авто, значна частина яких була вживаною.
У загальній кількості реалізованих за місяць електромобілів переважали легкові авто, значний обсяг з яких був уживаним. Передає УНН із посиланням на Автопром.
Деталі
У минулому місяці український автопарк поповнили понад 7,9 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV)
Також за даними статистики, попит на електромобілі зріс на 13%, якщо порівнювати з липнем.
За даними Автопрому, основну кількість реалізованих за місяць електромобілів становили легкові авто – 7770 од.:
- 1888 од. з них були новими (+19%);
- 5882 од. були уживаними (+12%).
Доповнення
Щодо ТОП-5 нових електромобілів місяця, розміщення виявилося таким:
- BYD Song Plus EV - 358 од.;
- VOLKSWAGEN ID.UNYX - 206 од.;
- HONDA eNS1 - 202 од.;
- BYD Sea Lion 07 - 154 од.;
- AUDI Q4 e-tron - 109 од.
Топова пятірка імпортованих електромобілів з пробігом:
- TESLA Model Y - 827 од.;
- TESLA Model 3 - 651 од.;
- NISSAN Leaf - 562 од.;
- KIA Niro EV - 367 од.;
- RENAULT Zoe - 263 од.
Нагадаємо
У Лос-Анджелесі в США автомобільний музей Петерсена отримав унікальний експонат - перший Lamborghini Aventador.
Підсумкі продажів Toyota у літні період: світові продажі у липні зросли на 4,8% завдяки електромобілям та гібридам.
У 2024 році стало відомо, що постачальник фірмових "зірок" Mercedes-Benz оголосив про банкрутство. Німецька фірма Gerhardi Kunststofftechnik GmbH не впоралася із викликами, з якими зіткнувся сучасний європейський автопром через падіння попиту на електромобілі.
BMW презентує електромобілі з "супермозком", щоб кинути виклик китайським конкурентам03.09.25, 09:43 • 4586 переглядiв