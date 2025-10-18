Полет до 5000 км: СМИ раскрыли возможный маршрут путина на саммит с Трампом в Будапеште
Киев • УНН
Самолет российского диктатора владимира путина будет вынужден облететь большинство стран Европейского Союза, чтобы прибыть в Венгрию на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Маршрут может достигать до 5 тыс. км. Об этом пишет профильное издание Air Live, передает УНН.
"Из-за постоянных санкций ЕС и ограничений воздушного пространства против россии после ее вторжения в Украину, российским правительственным самолетам, включая президентский Ил-96, запрещено летать над большей частью Европы. Это означает, что маршрут путина в Венгрию должен обходить подавляющее большинство стран-членов ЕС, хотя сама Венгрия является частью блока", - пишет издание.
Издание предполагает, что самолет российского диктатора, скорее всего, полетит через Каспий, Иран, Турцию, Средиземное море, Черногорию, Сербию и Венгрию.
"Маршрут полета может составлять около 5000 км и увеличит время полета примерно на 3 часа по сравнению с прямым маршрутом длиной 1500 км. Хотя российский президентский самолет вполне способен выполнять дальнемагистральные рейсы, удлиненный маршрут потребует тщательной координации с турецким и сербским управлением воздушного движения и потенциальных планов действий в случае погодных или дипломатических осложнений", - добавляет издание.
Отмечается, что это не первый случай, когда путину или другим российским чиновникам приходится выбирать креативные пути для участия в международных саммитах. С момента введения запретов на воздушное пространство западных стран в начале 2022 года российским дипломатическим самолетам приходилось совершать крюки через Центральную Азию, Ближний Восток или Балканы, чтобы достичь пунктов назначения, находящихся в нескольких часах полета.
"Поездка путина в Будапешт подчеркивает, как геополитическая изоляция продолжает изменять даже логистику дипломатии. Хотя Венгрия предлагает редкую возможность в ЕС для личной встречи с Трампом, перелет туда отнюдь не прост. По состоянию на сейчас официального плана полета не обнародовано, но турецко-сербский коридор кажется самым практичным маршрутом для прибытия президента россии в Венгрию", - отмечает издание.
Президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе состоится встреча команд США и россии на высоком уровне. Также он заявил, что встретится с российским диктатором владимиром путиным в согласованном месте, Будапеште в Венгрии, чтобы обсудить возможность прекращения этой "бесславной" войны между россией и Украиной.
Трамп заявил, что проведет с российским диктатором владимиром путиным двустороннюю встречу в Венгрии, но он будет на связи с Президентом Украины Владимиром Зеленским.