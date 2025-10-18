$41.640.00
18 жовтня, 00:34
Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні
17 жовтня, 23:31 • 45652 перегляди
Трамп не планує передавати Україні ракети Tomahawk: зустріч лідерів була напруженою
17 жовтня, 19:15 • 35010 перегляди
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
17 жовтня, 18:40 • 39704 перегляди
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
17 жовтня, 18:26 • 32525 перегляди
Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння
17 жовтня, 17:56 • 23253 перегляди
Буде двостороння зустріч, але Зеленський буде на зв’язку: Трамп про зустріч із путіним в Угорщині
17 жовтня, 17:29 • 21601 перегляди
Зеленський прибув до Білого дому, його зустрів Трамп
17 жовтня, 16:16 • 17999 перегляди
Трамп не виключив відправку Tomahawk Україні: CNN дізналося деталі розмови президента США з путіним
17 жовтня, 14:20 • 20098 перегляди
Профільний комітет рекомендував проєкт Бюджету-2026 до першого читання: розгляд очікують 21-22 жовтня
Ексклюзив
17 жовтня, 13:38 • 21672 перегляди
У комітеті ВР з нацбезпеки оцінили рівень мобілізації в УкраїніVideo
Політ до 5000 км: ЗМІ розкрили можливий маршрут путіна на саміт з Трампом у Будапешті

Київ • УНН

 • 1436 перегляди

Літак російського диктатора володимира путіна змушений буде облетіти більшість країн Європейського Союзу, щоб прибути до Угорщини на зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Маршрут може сягати до 5 тис. км, збільшивши час польоту на 3 години.

Політ до 5000 км: ЗМІ розкрили можливий маршрут путіна на саміт з Трампом у Будапешті

Літак російського диктатора володимира путіна буде змушений облетіти більшість країн Європейського Союзу, щоб прибути до Угорщини на зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Маршрут може сягати до 5 тис. км. Про це пише профільне видання Air Live, передає УНН.

Деталі

"Через постійні санкції ЄС та обмеження повітряного простору проти росії після її вторгнення в Україну, російським урядовим літакам, включаючи президентський Іл-96, заборонено літати над більшою частиною Європи. Це означає, що маршрут путіна до Угорщини має оминати переважну більшість країн-членів ЄС, хоча сама Угорщина є частиною блоку", - пише видання.

Видання припускає, що літак російського диктатора, швидше за все, полетить через Каспій, Іран, Туреччину, Середземне море, Чорногорію, Сербію та Угорщину.

"Маршрут польоту може становити близько 5000 км і збільшить час польоту приблизно на 3 години порівняно з прямим маршрутом довжиною 1500 км. Хоча російський президентський літак цілком здатний виконувати далекомагістральні рейси, подовжений маршрут вимагатиме ретельної координації з турецьким та сербським управлінням повітряного руху та потенційних планів дій у разі погодних або дипломатичних ускладнень", - додає видання.

Зазначається, що це не перший випадок, коли путіну чи іншим російським чиновникам доводиться обирати креативні шляхи для участі в міжнародних самітах. З моменту запровадження заборон на повітряний простір Західних країн на початку 2022 року російським дипломатичним літакам доводилося здійснювати крюки через Центральну Азію, Близький Схід або Балкани, щоб досягти пунктів призначення, що знаходяться за кілька годин польоту.

"Поїздка путіна до Будапешта підкреслює, як геополітична ізоляція продовжує змінювати навіть логістику дипломатії. Хоча Угорщина пропонує рідкісну можливість в ЄС для особистої зустрічі з Трампом, переліт туди аж ніяк не простий. Станом на зараз офіційного плану польоту не оприлюднено, але турецько-сербський коридор видається найпрактичнішим маршрутом для прибуття президента росії до Угорщини", - зазначає видання.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що наступного тижня відбудеться зустріч команд США та росії на високому рівні. Також він заявив, що зустрінеться із російським диктатором володимиром путіним в узгодженому місці, Будапешті в Угорщині, щоб обговорити можливість припинення цієї "безславної" війни між росією та Україною.

Трамп заявив, що проведе із російським диктатором володимиром путіним двосторонню зустріч в Угорщині, але він буде на зв’язку із Президентом України Володимиром Зеленським.

Павло Башинський

Новини Світу
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Путін
Середземне море
Чорногорія
Дональд Трамп
Європейський Союз
Сербія
Туреччина
Володимир Зеленський
Угорщина
Будапешт
Україна
Іран