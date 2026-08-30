У берегов Кипра опрокинулся паром - из 267 человек на борту спасли 159

У северного побережья Кипра перевернулся пассажирский паром, на борту которого находились 267 человек. Это произошло в нескольких километрах от портового города Кирения, сообщает УНН со ссылкой на Bild.

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Судно дрейфовало в Средиземном море вверх килем, а часть пассажиров в спасательных жилетах держалась за корпус.

По словам мэра Кирении Мурата Шенкуля, на данный момент спасены как минимум 159 человек. Всего на борту находились 259 пассажиров и восемь членов экипажа. После аварии люди оказались в воде.

По предварительным данным, паром направлялся из Кирении в турецкий порт Ташуджу и примерно в шести километрах от берега начал набирать воду.

К месту происшествия направили катера береговой охраны, военный спасательный вертолёт и другие суда. В настоящее время неизвестно, почему паром перевернулся при спокойном море.

Напомним

Турецкие военно-морские силы совместно с вооружёнными силами Сомали освободили грузовое судно MV LATUF, захваченное пиратами в сомалийских водах. В ходе 10-дневной операции ликвидировали 14 пиратов и уничтожили четыре их судна.