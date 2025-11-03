В Греции с помощью мидий ученые обнаруживают в море микропластик

В Греции мидии стали природными "сенсорами" чистоты моря – именно они помогают ученым фиксировать рост уровня микропластика, который незаметно накапливается даже в самых чистых водах страны. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.

Детали

Греческие ученые из Центра морских исследований (HCMR) используют мидий в качестве биоиндикаторов, чтобы выявить масштабы загрязнения микропластиком в Средиземном море. Эти моллюски фильтруют воду и накапливают в своих тканях даже мельчайшие частицы пластика, позволяя ученым оценить реальный уровень загрязнения.

В рамках исследования клетки с мидиями погружали возле портов и на отдаленных островах, а осенью их подняли для анализа. Результаты ошеломили: микропластик обнаружен в каждом исследованном образце.

Поразительно, что всего за два километра можно собрать столько крошечных микропластиков

– сказала океанограф Аргиро Адамопулу из лаборатории HCMR.

Биолог Николетта Дигка уточнила, что большинство найденных частиц были голубого или прозрачного цвета – типичные для одноразовых пластиковых пакетов и бутылок.

В среднем мы находим один или два микропластика на популяцию, которую анализируем

– отметила она.

Исследователи предупреждают: хотя концентрации пока не опасны для человека, дальнейшее накопление пластика в морских организмах может создать серьезную экологическую угрозу. Мидии, которые молча фильтруют воду, сегодня стали первым свидетельством того, что даже прозрачные греческие моря уже страдают от микропластика.

