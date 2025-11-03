У Греції за допомогою мідій вчені виявляють у морі мікропластик

У Греції мідії стали природними "сенсорами" чистоти моря – саме вони допомагають ученим фіксувати зростання рівня мікропластику, який непомітно накопичується навіть у найчистіших водах країни. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.

Деталі

Грецькі науковці з Центру морських досліджень (HCMR) використовують мідій як біоіндикаторів, щоб виявити масштаби забруднення мікропластиком у Середземному морі. Ці молюски фільтрують воду та накопичують у своїх тканинах навіть найдрібніші частинки пластику, дозволяючи вченим оцінити реальний рівень забруднення.

У рамках дослідження клітки з мідіями занурювали біля портів і на віддалених островах, а восени їх підняли для аналізу. Результати приголомшили: мікропластик виявлено в кожному дослідженому зразку.

Вражає, що всього за два кілометри можна зібрати стільки крихітних мікропластиків – сказала океанограф Аргіро Адамопулу з лабораторії HCMR.

Біологиня Ніколетта Дігка уточнила, що більшість знайдених частинок були блакитного або прозорого кольору – типові для одноразових пластикових пакетів і пляшок.

В середньому ми знаходимо один або два мікропластики на популяцію, яку аналізуємо – зазначила вона.

Дослідники попереджають: хоча концентрації поки не є небезпечними для людини, подальше накопичення пластику в морських організмах може створити серйозну екологічну загрозу. Мідії, які мовчки фільтрують воду, сьогодні стали першим свідченням того, що навіть прозорі грецькі моря вже потерпають від мікропластику.

