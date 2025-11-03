$42.080.01
У Греції за допомогою мідій вчені виявляють у морі мікропластик

Київ • УНН

 • 954 перегляди

Грецькі науковці з Центру морських досліджень використовують мідій як біоіндикаторів для виявлення мікропластику на дні морів.

У Греції за допомогою мідій вчені виявляють у морі мікропластик

У Греції мідії стали природними "сенсорами" чистоти моря – саме вони допомагають ученим фіксувати зростання рівня мікропластику, який непомітно накопичується навіть у найчистіших водах країни. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.

Деталі

Грецькі науковці з Центру морських досліджень (HCMR) використовують мідій як біоіндикаторів, щоб виявити масштаби забруднення мікропластиком у Середземному морі. Ці молюски фільтрують воду та накопичують у своїх тканинах навіть найдрібніші частинки пластику, дозволяючи вченим оцінити реальний рівень забруднення.

Вчені знайшли спосіб боротися з бактеріями за допомогою пластику18.06.25, 14:21 • 2679 переглядiв

У рамках дослідження клітки з мідіями занурювали біля портів і на віддалених островах, а восени їх підняли для аналізу. Результати приголомшили: мікропластик виявлено в кожному дослідженому зразку.

Вражає, що всього за два кілометри можна зібрати стільки крихітних мікропластиків 

– сказала океанограф Аргіро Адамопулу з лабораторії HCMR.

Біологиня Ніколетта Дігка уточнила, що більшість знайдених частинок були блакитного або прозорого кольору – типові для одноразових пластикових пакетів і пляшок.

В середньому ми знаходимо один або два мікропластики на популяцію, яку аналізуємо 

– зазначила вона.

Дослідники попереджають: хоча концентрації поки не є небезпечними для людини, подальше накопичення пластику в морських організмах може створити серйозну екологічну загрозу. Мідії, які мовчки фільтрують воду, сьогодні стали першим свідченням того, що навіть прозорі грецькі моря вже потерпають від мікропластику.

Європарламент запровадив жорсткі обмеження на забруднення повітря пластиковими гранулами 23.10.25, 15:46 • 2773 перегляди

Степан Гафтко

