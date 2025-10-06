$41.230.05
Эксклюзив
12:45 • 5832 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
10:30 • 15291 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
10:10 • 18591 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 22406 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 47695 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 27643 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 35256 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 63499 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 75756 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 90948 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
публикации
Эксклюзивы
Румыния готовится к циклону: красный уровень опасности объявлен в трех уездах

Киев • УНН

 • 490 просмотра

В Констанце приостанавливают обучение из-за угрозы наводнения, вызванной циклоном из Средиземного моря. Метеорологи прогнозируют до 120 литров осадков на квадратный метр, сильные порывы ветра и снегопады на больших высотах.

Румыния готовится к циклону: красный уровень опасности объявлен в трех уездах

В Констанце на юго-востоке Румынии в среду приостанавливают обучение во всех школах из-за угрозы наводнения, вызванной циклоном из Средиземного моря. Метеорологи предупреждают об опасных осадках: до 120 литров на квадратный метр, сильных порывах ветра и снегопадах на больших высотах. Об этом сообщает Digi24, пишет УНН.

Подробности

Красный код опасности, объявленный для уездов Констанца, Кэлэраш и Яломица в Румынии, вступит в силу во вторник в 21:00 и будет действовать до среды 23:00. Ожидается, что сильные дожди могут вызвать внезапные наводнения, затруднить дорожное движение и создать опасные условия для жителей низменных районов.

Трое хорватских альпинистов погибли в результате схода лавины в Альпах Словении06.10.25, 17:25 • 598 просмотров

Директор Национальной метеослужбы Елена Матееску объяснила, что экстремальные явления вызваны циклонической активностью над Черным морем, которая приносит ливни, порывы ветра до 50–70 км/ч и мокрый снег в горах с порывами до 90 км/ч и новым слоем снега 10-30 см. По ее словам, особенно опасными будут Южные Карпаты в Румынии на высотах более 1700 м, где ожидаются метели и устойчивый снежный покров.

На этот раз речь идет о юго-восточной части страны, где последствия циклона, образовавшегося в Средиземном море, будут ощутимы особенно из-за сильных дождей 

– отметила Матееску. 

Власти призывают население соблюдать меры безопасности, избегать поездок в горные районы и внимательно следить за обновлениями прогнозов погоды.

Циклон накроет Украину дождями: прогноз погоды на 7 октября06.10.25, 13:31 • 1854 просмотра

Степан Гафтко

Новости МираПогода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Средиземное море
Черное море
Румыния
Украина