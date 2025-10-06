Румыния готовится к циклону: красный уровень опасности объявлен в трех уездах

В Констанце на юго-востоке Румынии в среду приостанавливают обучение во всех школах из-за угрозы наводнения, вызванной циклоном из Средиземного моря. Метеорологи предупреждают об опасных осадках: до 120 литров на квадратный метр, сильных порывах ветра и снегопадах на больших высотах. Об этом сообщает Digi24, пишет УНН.

Подробности

Красный код опасности, объявленный для уездов Констанца, Кэлэраш и Яломица в Румынии, вступит в силу во вторник в 21:00 и будет действовать до среды 23:00. Ожидается, что сильные дожди могут вызвать внезапные наводнения, затруднить дорожное движение и создать опасные условия для жителей низменных районов.

Директор Национальной метеослужбы Елена Матееску объяснила, что экстремальные явления вызваны циклонической активностью над Черным морем, которая приносит ливни, порывы ветра до 50–70 км/ч и мокрый снег в горах с порывами до 90 км/ч и новым слоем снега 10-30 см. По ее словам, особенно опасными будут Южные Карпаты в Румынии на высотах более 1700 м, где ожидаются метели и устойчивый снежный покров.

На этот раз речь идет о юго-восточной части страны, где последствия циклона, образовавшегося в Средиземном море, будут ощутимы особенно из-за сильных дождей – отметила Матееску.

Власти призывают население соблюдать меры безопасности, избегать поездок в горные районы и внимательно следить за обновлениями прогнозов погоды.

