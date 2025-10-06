Циклон накроет Украину дождями: прогноз погоды на 7 октября

Во вторник, 7 октября, Украину накроет циклон, который вместе с атмосферными фронтами на часть областей принесет дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.

Циклон, расположившийся на юге, вместе со своими атмосферными фронтами завтра станет причиной дождей в Одесской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой областях. На остальной территории Украины без существенных осадков