Циклон накроет Украину дождями: прогноз погоды на 7 октября
Киев • УНН
7 октября циклон с атмосферными фронтами вызовет дожди в Одесской, Винницкой, Тернопольской и Хмельницкой областях. Температура воздуха будет колебаться от +9°C на западе до +21°C на юге и востоке.
Во вторник, 7 октября, Украину накроет циклон, который вместе с атмосферными фронтами на часть областей принесет дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.
Циклон, расположившийся на юге, вместе со своими атмосферными фронтами завтра станет причиной дождей в Одесской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой областях. На остальной территории Украины без существенных осадков
Температура воздуха остается неоднородной, на западе прохладно, +9+12, на юге и востоке будет теплее всего, +15+21, на севере +12+14, в центре +12+16, в Днепропетровской области до +18 градусов.
В Киеве 7 октября без существенных осадков, днем до +14 градусов.
Напомним
6 октября на большей части территории Украины будет облачно, ожидаются небольшие дожди, местами туманы. Температура днем составит 10-18° тепла.