Україну накриє хмарна погода з дощами, температура до +18° - Гідрометцентр
Київ • УНН
6 жовтня на більшості території України буде хмарно, очікуються невеликі дощі, місцями тумани. Температура вдень становитиме 10-18° тепла.
У понеділок, 6 жовтня, на більшості території України буде хмарно. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, очікуються невеликі дощі, у північних та східних областях без істотних опадів, вранці місцями тумани.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 10-15°, на півдні та сході країни 13-18°. На високогір'ї Карпат невеликий дощ, температура вдень 3-8° тепла
У Києві та області у понеділок буде хмарно, очікується дощ. Температура 13-15°.
