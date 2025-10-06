Всесвітній день запобігання булінгу та день лікаря: що ще відзначають сьогодні

Сьогодні, 6 жовтня, відзначається Всесвітній день запобігання булінгу та міжнародний день лікаря, передає УНН.

Всесвітній день запобігання булінгу

Значна кількість дітей та підлітків у всьому світі стикається з насильством та булінгом у школах, включаючи кібербулінг, що негативно впливає на їхнє здоров'я, благополуччя та освіту.

Всесвітній день запобігання булінгу привертає увагу всього світу до шкідливих наслідків булінгу, від якого страждає до 1/3 підлітків у всьому світі. Цей день відзначається в перший понеділок жовтня та закликає окремих осіб, школи та громади разом протистояти булінгу, пропагуючи доброту та інклюзивність.

OpenDataBot повідомляв у травні, що за даними Національної поліції України (НПУ), за перші чотири місяці 2025 року в Україні зафіксовано 130 випадків булінгу (будь-якої форми насильства або приниження одними учнями інших).

Міжнародний день лікаря

Щороку, у перший понеділок жовтня, лікарі в багатьох країнах відзначають Міжнародний день лікаря. В цьому році цей день припадає на 6 жовтня.

У світі вперше День лікаря відзначили 30 березня 1933 року у місті Віндер, штат Джорджія, США. Його започаткувала Юдора Браун Алмонд, дружина відомого лікаря з Джорджії, яка хотіла, щоб був день для згадки та вшанування лікарів.

Вона обрала найнадійніший спосіб зробити це – надсилати вітальні листівки всім лікарям, яких знала, та покладати квіти на могили померлих практикуючих лікарів. Квіти, які вона поклала на могили цих лікарів, були червоними гвоздиками, ця квітка використовується й донині.

Україна відзначає Міжнародний день лікаря разом з усім світом. Українські лікарі під час повномасштабного вторгнення росії працюють в надскладних умовах. Вони героїчно рятують життя на фронті, в містах після російських обстрілів.

Всесвітній день охорони місць проживання

Цей день відзначається щороку в перший понеділок жовтня і визнаний Організацією Об'єднаних Націй, щоб відзначити стан міст і селищ, а також основне право всіх на належне житло. Цей день також покликаний нагадати світові, що кожен має силу та відповідальність формувати майбутнє міст і селищ.

Всесвітній день архітектури

Всесвітній день архітектури, заснований Університетом архітектури у 1985 році, відзначається щороку в перший понеділок жовтня.

Університет архітектури закликає архітекторів усього світу дивитися далі короткострокових рішень та використовувати підходи, що зміцнюють здатність забудованого середовища витримувати, адаптуватися та перебудовуватися.

Архітектура повинна робити більше, ніж просто надавати житло, вона також повинна підтримувати рівність, безперервність та стійкість, особливо в часи потрясінь та криз.

