Збільшення випадків булінгу у школах України: нові дані 2025 року

У 2025 році кількість випадків булінгу серед школярів в Україні значно зросла. Про це свідчать дані, оприлюднені в дослідженні OpenDataBot, пише УНН.

Деталі

За даними Національної поліції України (НПУ), за перші чотири місяці 2025 року в Україні зафіксовано 130 випадків булінгу (будь-якої форми насильства або приниження одними учнями інших).

Зі 130 адміністративних протоколів, складених цього року, рішення судом було ухвалено лише у 48% випадків.

В середньому, цьогоріч щомісяця складають 32 протоколи щодо булінгу. Це у 1,5 раза більше, ніж у відповідний період торік - наводить статистику OpenDataBot.

Поліція стала фіксувати більше випадків булінгу на малолітніх та підлітків.

"Більше ніж половину протоколів складають саме на малолітніх школярів та на підлітків від 14 до 16 років", – констатує OpenDataBot.

Відповідно до звіту компанії, цьогоріч частіше карають за замовчення керівниками навчальних закладів про випадки знущан

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"У 2025 році таких випадків вже 11 (9% від загальної кількості). До порівняння, за весь 2024 рік таких протоколів було 14 (5%), а у 2021 – лише 13 (4%)", – йдеться у звіті.

Натомість поменшало так званого "групового" булінгу або повторного цькування з боку підлітків.

"У 2025 році таких протоколів склали лише 5 (4%), тоді як у 2024 році — 30 (11%), а у 2021 — 35 (10%)", – констатують фахівці компанії OpenDataBot.

Нагадаємо

Як писав УНН, повідомлення про булінг можна залишити на сайті АІКОМ.

Після подання абсолютно анонімної заяви (без вказання класу та школи), дитині буде запропоновано отримати психологічну допомогу в чат-боті АнтиБулінгБот або звернутися на дитячу гарячу лінію за номером 116 111 або 0 800 500 225 (з 12.00 до 16.00), на гарячу лінію щодо булінгу за номером 116 000.

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