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52 школярі вже скористалися новою системою онлайн-скарг на булінг

Київ • УНН

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МОН запустило нову функцію повідомлення про булінг на сайті АІКОМ. Система дозволяє анонімно чи відкрито повідомити про випадки цькування, автоматично інформуючи школу та поліцію.

52 школярі вже скористалися новою системою онлайн-скарг на булінг

52 дитини вже повідомили про булінг онлайн з початку впровадження нової опції на сайті АІКОМ, вказали у вівторок у Міністерстві освіти  і науки України, передає УНН

Як наголосили у відомстві, діти й підлітки, які стали жертвами булінгу, часто страждають мовчки, боячись говорити про свої переживання.

Новий інструмент, як повідомляється, дає змогу швидко створити скаргу і повідомити школу й поліцію про булінг онлайн, а також отримати поради, якщо ви стали жертвою чи свідком булінгу.  Керівники закладів освіти також отримають детальну інформацію про те, як реагувати на булінг та який алгоритм подальшої роботи щодо протидії та запобіганню булінгу.

Щоб повідомити про випадки булінгу онлайн необхідно: 

  • Зайти на сайт АІКОМ та натискайте кнопку «Повідомити про булінг».
  • Реєструватись  або увійти в уже наявний акаунт. 
  • Заповнити  коротку анкету. Заяву можна подавати анонімно чи зазначити свої дані. 
  • Натиснути кнопку «Продовжити» та підтверджуйте заяву. 
  • Ознайомитись з рекомендаціями щодо того, як реагувати на булінг.

Як працюють анонімні заяви

Після надсилання скарги, дитині буде запропоновано звернутися на гарячу лінію (за бажанням) та ознайомитися з матеріалами про те, як підтримати себе та не боятися розповісти про булінг дорослим.

Директор/-ка закладу освіти, отримавши анонімну скаргу, все одно має скликати комісію, але без залучення дитини. На засіданні комісія обговорить цей випадок, визначить план дій для профілактики та запобігання булінгу (це можуть бути додаткові виховні години для цього класу, заняття зі шкільним психологом тощо).

Після подання абсолютно анонімної заяви (без вказання класу та школи), дитині буде запропоновано отримати психологічну допомогу в чат-боті АнтиБулінгБот або звернутися на дитячу гарячу лінію за номером  116 111 або  0 800 500 225 (з 12.00 до 16.00), на гарячу лінію щодо булінгу за номером 116 000.

Що далі 

Відкрита скарга автоматично надсилається не тільки директору/-ці закладу освіти, а у в поліцію. Заклад освіти так само скликає спеціальну комісію, але тепер запрошує на неї жертву та учасників булінгу (якщо потрібно, також батьків).

У формі діалогу комісія з’ясовує, чому стався конфлікт, яка мотивація в кожної зі сторін та як можна ситуацію розвʼязати. На основі отриманої інформації, приймаються відповідні дії щодо запобігання та протидії булінгу.

За потреби може бути залучена поліція, додали в МОН. 

Рада ухвалила законопроєкт щодо захисту дітей від булінгу не лише у школі06.06.24, 13:41 • 45126 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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