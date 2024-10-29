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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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52 школьника уже воспользовались новой системой онлайн-жалоб на буллинг

52 школьника уже воспользовались новой системой онлайн-жалоб на буллинг

Киев  •  УНН

14:56 • 3399 просмотра

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МОН запустило новую функцию сообщения о буллинге на сайте АИКОМ. Система позволяет анонимно или открыто сообщить о случаях травли, автоматически информируя школу и полицию.

52 ребенка уже сообщили о буллинге онлайн с начала внедрения новой опции на сайте АИКОМ, указали во вторник в Министерстве образования  и науки Украины, передает УНН

Как отметили в ведомстве, дети и подростки, которые стали жертвами буллинга, часто страдают молча, боясь говорить о своих переживаниях.

Новый инструмент, как сообщается, позволяет быстро создать жалобу и сообщить школе и полиции о буллинге онлайн, а также получить советы, если вы стали жертвой или свидетелем буллинга.  Руководители учебных заведений также получат подробную информацию о том, как реагировать на буллинг и какой алгоритм дальнейшей работы по противодействию и предотвращению буллинга.

Чтобы сообщить о случаях буллинга онлайн необходимо: 

  • Зайти на сайт АИКОМ и нажимайте кнопку «Сообщить о буллинге».
  • Зарегистрироваться  или войти в уже имеющийся аккаунт. 
  • Заполнить  короткую анкету. Заявление можно подавать анонимно или указать свои данные. 
  • Нажать кнопку «Продолжить» и подтвердить заявление. 
  • Ознакомиться с рекомендациями относительно того, как реагировать на буллинг.

Как работают анонимные заявления

После отправки жалобы, ребенку будет предложено обратиться на горячую линию (по желанию) и ознакомиться с материалами о том, как поддержать себя и не бояться рассказать о буллинге взрослым.

Директор/-ка учебного заведения, получив анонимную жалобу, все равно должен созвать комиссию, но без привлечения ребенка. На заседании комиссия обсудит этот случай, определит план действий для профилактики и предотвращения буллинга (это могут быть дополнительные воспитательные часы для этого класса, занятия со школьным психологом и т.д.).

После подачи абсолютно анонимного заявления (без указания класса и школы), ребенку будет предложено получить психологическую помощь в чат-боте АнтиБулингБот или обратиться на детскую горячую линию по номеру  116 111 или  0 800 500 225 (с 12.00 до 16.00), на горячую линию по буллингу по номеру 116 000.

Что дальше 

Открытая жалоба автоматически направляется не только директору/-ке учебного заведения, а в полицию. Учебное заведение так же созывает специальную комиссию, но теперь приглашает на нее жертву и участников буллинга (если нужно, также родителей).

В форме диалога комиссия выясняет, почему произошел конфликт, какая мотивация у каждой из сторон и как можно ситуацию решить. На основе полученной информации, принимаются соответствующие действия по предотвращению и противодействию буллингу.

При необходимости может быть привлечена полиция, добавили в МОН. 

Рада приняла законопроект о защите детей от буллинга не только в школе6 июня 2024, 10:41 • 44920 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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