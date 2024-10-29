52 школьника уже воспользовались новой системой онлайн-жалоб на буллинг
Киев • УНН
МОН запустило новую функцию сообщения о буллинге на сайте АИКОМ. Система позволяет анонимно или открыто сообщить о случаях травли, автоматически информируя школу и полицию.
52 ребенка уже сообщили о буллинге онлайн с начала внедрения новой опции на сайте АИКОМ, указали во вторник в Министерстве образования и науки Украины, передает УНН.
Как отметили в ведомстве, дети и подростки, которые стали жертвами буллинга, часто страдают молча, боясь говорить о своих переживаниях.
Новый инструмент, как сообщается, позволяет быстро создать жалобу и сообщить школе и полиции о буллинге онлайн, а также получить советы, если вы стали жертвой или свидетелем буллинга. Руководители учебных заведений также получат подробную информацию о том, как реагировать на буллинг и какой алгоритм дальнейшей работы по противодействию и предотвращению буллинга.
Чтобы сообщить о случаях буллинга онлайн необходимо:
- Зайти на сайт АИКОМ и нажимайте кнопку «Сообщить о буллинге».
- Зарегистрироваться или войти в уже имеющийся аккаунт.
- Заполнить короткую анкету. Заявление можно подавать анонимно или указать свои данные.
- Нажать кнопку «Продолжить» и подтвердить заявление.
- Ознакомиться с рекомендациями относительно того, как реагировать на буллинг.
Как работают анонимные заявления
После отправки жалобы, ребенку будет предложено обратиться на горячую линию (по желанию) и ознакомиться с материалами о том, как поддержать себя и не бояться рассказать о буллинге взрослым.
Директор/-ка учебного заведения, получив анонимную жалобу, все равно должен созвать комиссию, но без привлечения ребенка. На заседании комиссия обсудит этот случай, определит план действий для профилактики и предотвращения буллинга (это могут быть дополнительные воспитательные часы для этого класса, занятия со школьным психологом и т.д.).
После подачи абсолютно анонимного заявления (без указания класса и школы), ребенку будет предложено получить психологическую помощь в чат-боте АнтиБулингБот или обратиться на детскую горячую линию по номеру 116 111 или 0 800 500 225 (с 12.00 до 16.00), на горячую линию по буллингу по номеру 116 000.
Что дальше
Открытая жалоба автоматически направляется не только директору/-ке учебного заведения, а в полицию. Учебное заведение так же созывает специальную комиссию, но теперь приглашает на нее жертву и участников буллинга (если нужно, также родителей).
В форме диалога комиссия выясняет, почему произошел конфликт, какая мотивация у каждой из сторон и как можно ситуацию решить. На основе полученной информации, принимаются соответствующие действия по предотвращению и противодействию буллингу.
При необходимости может быть привлечена полиция, добавили в МОН.
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