Рост случаев буллинга в школах Украины: новые данные 2025 года

В 2025 году количество случаев буллинга среди школьников в Украине значительно возросло. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в исследовании OpenDataBot, пишет УНН.

Детали

По данным Национальной полиции Украины (НПУ), за первые четыре месяца 2025 года в Украине зафиксировано 130 случаев буллинга (любой формы насилия или унижения одними учениками других).

Из 130 административных протоколов, составленных в этом году, решение судом было принято только в 48% случаев.

В среднем, в этом году ежемесячно составляют 32 протокола о буллинге. Это в 1,5 раза больше, чем в соответствующий период в прошлом году - приводит статистику OpenDataBot.

Полиция стала фиксировать больше случаев буллинга на малолетних и подростков.

"Больше половины протоколов составляют именно на малолетних школьников и на подростков от 14 до 16 лет", – констатирует OpenDataBot.

Согласно отчету компании, в этом году чаще наказывают за умолчание руководителями учебных заведений о случаях издевательств

“Мрія” будет иметь инструменты противодействия буллингу и усиления безопасности детей в школах – Зеленский

"В 2025 году таких случаев уже 11 (9% от общего количества). Для сравнения, за весь 2024 год таких протоколов было 14 (5%), а в 2021 – только 13 (4%)", – говорится в отчете.

Вместо этого стало меньше так называемого "группового" буллинга или повторной травли со стороны подростков.

"В 2025 году таких протоколов составили всего 5 (4%), тогда как в 2024 году — 30 (11%), а в 2021 — 35 (10%)", – констатируют специалисты компании OpenDataBot.

Напомним

Как писал УНН, сообщение о буллинге можно оставить на сайте АИКОМ.

После подачи абсолютно анонимного заявления (без указания класса и школы), ребенку будет предложено получить психологическую помощь в чат-боте АнтиБуллингБот или обратиться на детскую горячую линию по номеру 116 111 или 0 800 500 225 (с 12.00 до 16.00), на горячую линию по буллингу по номеру 116 000.

Офис образовательного омбудсмена с начала года получил более 50 жалоб о буллинге в учебных заведениях