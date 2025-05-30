Рост случаев буллинга в школах Украины: новые данные 2025 года

$41.530.06
46.800.27
ukenru
Ситуация в Сумской области: враг пытается наступать, есть определенная "серая зона", эвакуация проходит активно - ОВА
06:54 • 3632 просмотра

Ситуация в Сумской области: враг пытается наступать, есть определенная "серая зона", эвакуация проходит активно - ОВА

29 мая, 23:10 • 13376 просмотра

США угрожают выйти из переговоров по миру в Украине: названо условие

29 мая, 13:16 • 128436 просмотра

Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов

29 мая, 10:11 • 155940 просмотра

Среди граждан, повторно проходящих ВВК, 99% признаются годными к военной службе – Вениславский

29 мая, 08:40 • 136203 просмотра

Новая встреча в формате "Рамштайн" пройдет 4 июня - НАТО

Эксклюзив
29 мая, 08:12 • 123177 просмотра

Когда отказ от глютена - не о моде: что такое целиакия и как с ней жить

29 мая, 06:00 • 212585 просмотра

Начнётся ли лето с магнитных бурь: даты и интенсивность геомагнитных колебаний в июне

28 мая, 17:16 • 106793 просмотра

Трамп заявил, что готов к переговорам с Зеленским и Путиным

Эксклюзив
28 мая, 14:57 • 128801 просмотра

Окончание "торгового безвиза" между Украиной и ЕС: эксперт назвал возможные варианты развития ситуации

Эксклюзив
28 мая, 12:43 • 112216 просмотра

"Серая" экономия: юрист рассказал о главных признаках схем с дроблением бизнеса в торговле техникой

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2.5м/с
66%
747мм
Популярные новости

Трамп может нанести удар по путину из-за срыва переговоров по Украине - NBC News

30 мая, 00:12 • 11829 просмотра

В Харькове прогремели взрывы: город массированно атакуют БПЛА

30 мая, 00:25 • 8892 просмотра

Переговоры Украины и россии: США, Британия, Франция и Германия будут присутствовать на уровне советников по безопасности - Келлог

02:25 • 7170 просмотра

Удар "шахеда" по Изюму: враг атаковал промышленную зону

03:13 • 4254 просмотра

Фон дер Ляєн: Європа має збільшити витрати на оборону та прийняти Україну в ЄС

04:24 • 11049 просмотра
публикации

Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов

29 мая, 13:16 • 128446 просмотра

Начнётся ли лето с магнитных бурь: даты и интенсивность геомагнитных колебаний в июне

29 мая, 06:00 • 212590 просмотра

Что приготовить в мультиварке: проверенные рецепты для ужина

28 мая, 14:15 • 216631 просмотра

"Бетис" - "Челси": анонс финала Лиги конференций

28 мая, 05:00 • 292615 просмотра

Иск к Sony за право торговать “серой” техникой и избиение покупателя: кто стоит за сетью Stylus

27 мая, 15:12 • 303409 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Олег Синегубов

Александр Сырский

Стив Уиткофф

Си Цзиньпин

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Белый дом

Киев

Харьковская область

Европа

Изюм

Реклама
УНН Lite

Лето без рубашек: Джастин Бибер с сыном встречают теплые дни

07:19 • 804 просмотра

"Playing God" с музыкой Nube получает право на участие в "Оскаре" после победы на Animayo

29 мая, 07:36 • 111107 просмотра

Хейли Бибер продала бренд Rhode за миллиард долларов

29 мая, 06:22 • 103789 просмотра

The Last Of Us: создатели сериала намекнули на возвращение Педро Паскаля в третьем сезоне

28 мая, 13:39 • 116701 просмотра

Предательство после почти 30 лет вместе: экс-жена Хью Джекмана рассказала детали о причинах развода

28 мая, 08:54 • 173993 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Беспилотный летательный аппарат

Нефть марки Brent

9К720 Искандер

DJI Mavic

Рост случаев буллинга в школах Украины: новые данные 2025 года

Киев • УНН

 • 514 просмотра

В 2025 году в Украине значительно возросло количество случаев буллинга среди школьников. За первые четыре месяца зафиксировано 130 случаев, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.

Рост случаев буллинга в школах Украины: новые данные 2025 года

В 2025 году количество случаев буллинга среди школьников в Украине значительно возросло. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в исследовании OpenDataBot, пишет УНН.

Детали

По данным Национальной полиции Украины (НПУ), за первые четыре месяца 2025 года в Украине зафиксировано 130 случаев буллинга (любой формы насилия или унижения одними учениками других).

Из 130 административных протоколов, составленных в этом году, решение судом было принято только в 48% случаев.

В среднем, в этом году ежемесячно составляют 32 протокола о буллинге. Это в 1,5 раза больше, чем в соответствующий период в прошлом году

- приводит статистику OpenDataBot.

Полиция стала фиксировать больше случаев буллинга на малолетних и подростков.

"Больше половины протоколов составляют именно на малолетних школьников и на подростков от 14 до 16 лет", – констатирует OpenDataBot.

Согласно отчету компании, в этом году чаще наказывают за умолчание руководителями учебных заведений о случаях издевательств

“Мрія” будет иметь инструменты противодействия буллингу и усиления безопасности детей в школах – Зеленский08.04.25, 21:09 • 12443 просмотра

"В 2025 году таких случаев уже 11 (9% от общего количества). Для сравнения, за весь 2024 год таких протоколов было 14 (5%), а в 2021 – только 13 (4%)", – говорится в отчете.

Вместо этого стало меньше так называемого "группового" буллинга или повторной травли со стороны подростков.

"В 2025 году таких протоколов составили всего 5 (4%), тогда как в 2024 году — 30 (11%), а в 2021 — 35 (10%)", – констатируют специалисты компании OpenDataBot.

Напомним

Как писал УНН, сообщение о буллинге можно оставить на сайте АИКОМ.

После подачи абсолютно анонимного заявления (без указания класса и школы), ребенку будет предложено получить психологическую помощь в чат-боте АнтиБуллингБот или обратиться на детскую горячую линию по номеру 116 111 или 0 800 500 225 (с 12.00 до 16.00), на горячую линию по буллингу по номеру 116 000.

Офис образовательного омбудсмена с начала года получил более 50 жалоб о буллинге в учебных заведениях24.04.25, 14:34 • 7024 просмотра

Андрей Кулик

Андрей Кулик

ОбществоОбразование
Национальная полиция Украины
Владимир Зеленский
Украина
Brent
$63.07
Bitcoin
$105,725.70
S&P 500
$5,899.45
Tesla
$358.77
Газ TTF
$35.06
Золото
$3,325.04
Ethereum
$2,621.20