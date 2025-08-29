Трамп взявся за архітектуру і хоче зробити її "знову гарною" через класику: президент повертає стиль Вашингтона у держбудівлі

Президент США Дональд Трамп підписав наказ про пріоритет класичної архітектури для федеральних будівель. Це має відновити естетичні стандарти та відобразити гідність американської системи самоврядування.

Президент США Дональд Трамп підписав наказ, що встановлює пріоритет класичної та традиційної архітектури для федеральних громадських будівель. Мета документа - відновити естетичні стандарти, які, на думку президента, краще відображають гідність, енергійність та стабільність американської системи самоврядування. Про це повідомляється на сайті Білого дому, пише УНН. Деталі Наказ наголошує, що будівлі повинні надихати громадян, бути впізнаваними як громадські та враховувати регіональні архітектурні традиції. Для округу Колумбія класичний стиль визначено як стандартний, винятки можливі лише за особливих обставин. Будівлі в сучасному модерністському чи бруталістському стилі, за словами Трампа, не завжди сприймаються громадськістю як гідні державні об'єкти. Настав час оновити політику, яка керує федеральною архітектурою, щоб вирішити ці проблеми та забезпечити, щоб архітектори, які проектують федеральні будівлі, служили своїм клієнтам, американському народу - йдеться в повідомленні Білого дому. Документ також вимагає від Адміністрації загальних служб (GSA) залучати архітекторів із досвідом класичної та традиційної архітектури до конкурсів на проєктування та включати ці критерії до оцінки проектів. У разі, якщо обраний проект відрізняється від бажаного стилю, Адміністратор GSA повинен попередньо інформувати президента та обґрунтувати вибір. Наказ підкреслює економічну ефективність, доступність для людей з інвалідністю та гармонійність із навколишнім середовищем як ключові принципи майбутніх федеральних проєктів.