Ексклюзив
08:48
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
06:38 • 23516 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
06:25 • 23423 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 35636 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 59351 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 60019 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 138241 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 69613 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 78509 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 113811 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
Трамп взявся за архітектуру і хоче зробити її "знову гарною" через класику: президент повертає стиль Вашингтона у держбудівлі

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Президент США Дональд Трамп підписав наказ про пріоритет класичної архітектури для федеральних будівель. Це має відновити естетичні стандарти та відобразити гідність американської системи самоврядування.

Трамп взявся за архітектуру і хоче зробити її "знову гарною" через класику: президент повертає стиль Вашингтона у держбудівлі

Президент США Дональд Трамп підписав наказ, що встановлює пріоритет класичної та традиційної архітектури для федеральних громадських будівель. Мета документа - відновити естетичні стандарти, які, на думку президента, краще відображають гідність, енергійність та стабільність американської системи самоврядування. Про це повідомляється на сайті Білого дому, пише УНН.

Деталі

Наказ наголошує, що будівлі повинні надихати громадян, бути впізнаваними як громадські та враховувати регіональні архітектурні традиції. Для округу Колумбія класичний стиль визначено як стандартний, винятки можливі лише за особливих обставин. Будівлі в сучасному модерністському чи бруталістському стилі, за словами Трампа, не завжди сприймаються громадськістю як гідні державні об'єкти.

Настав час оновити політику, яка керує федеральною архітектурою, щоб вирішити ці проблеми та забезпечити, щоб архітектори, які проектують федеральні будівлі, служили своїм клієнтам, американському народу

- йдеться в повідомленні Білого дому. 

Документ також вимагає від Адміністрації загальних служб (GSA) залучати архітекторів із досвідом класичної та традиційної архітектури до конкурсів на проєктування та включати ці критерії до оцінки проектів. У разі, якщо обраний проект відрізняється від бажаного стилю, Адміністратор GSA повинен попередньо інформувати президента та обґрунтувати вибір.

Наказ підкреслює економічну ефективність, доступність для людей з інвалідністю та гармонійність із навколишнім середовищем як ключові принципи майбутніх федеральних проєктів.

Степан Гафтко

Новини Світу
Білий дім
Вашингтон
Дональд Трамп