Трамп хоче скасувати $5 млрд іноземної допомоги, у фокусі серед іншого $1,5 млн на рекламу картин українських жінок - NY Post

$41.260.06
48.130.25
ukenru
Ексклюзив
08:48 • 2874 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
06:38 • 16461 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
06:25 • 17918 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
05:00 • 26236 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 50572 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 57868 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 132382 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 69036 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 78102 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 113369 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
4м/с
31%
752мм
Популярнi новини
рф змінила позицію щодо війни в Україні: Туреччина розкрила нові вимоги путіна29 серпня, 00:54 • 21478 перегляди
Вчені виявили висохле давнє озеро з "жовтою цегляною доріжкою" на дні океану29 серпня, 01:44 • 19507 перегляди
Водна криза на окупованій Донеччині посилюється: шість міст залишилися без води 29 серпня, 03:05 • 19912 перегляди
Атлантична течія на межі зупинки: вчені попереджають про кліматичну катастрофу04:11 • 17192 перегляди
Європейські лідери обговорюють створення 40 км буферної зони між Україною та росією04:31 • 12416 перегляди
Публікації
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo05:00 • 26219 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 50554 перегляди
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостівVideo28 серпня, 14:30 • 69483 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року28 серпня, 13:37 • 132371 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 207644 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Нарендра Моді
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Китай
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 133499 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 163526 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 165557 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 154998 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 185420 перегляди
Актуальне
The Guardian
ChatGPT
Ракетна система С-400
The Hill
Свіфт

Трамп хоче скасувати $5 млрд іноземної допомоги, у фокусі серед іншого $1,5 млн на рекламу картин українських жінок - NY Post

Київ • УНН

 • 256 перегляди

Президент США Дональд Трамп має намір скасувати 5 мільярдів доларів іноземної допомоги, використовуючи механізм "кишенькового анулювання". Серед витрат, які розглядаються, - 1,5 мільйона доларів, виділених на рекламу картин українських жінок.

Трамп хоче скасувати $5 млрд іноземної допомоги, у фокусі серед іншого $1,5 млн на рекламу картин українських жінок - NY Post

Президент США Дональд Трамп має намір скасувати 5 мільярдів доларів іноземної допомоги, вдаючись до рідкісного механізму "кишенькового анулювання", у фокусі зокрема 1,5 млн дол., виділених на рекламу картин українських жінок, повідомляє The New York Post, пише УНН.

Деталі

Як стало відомо виданню, Трамп збирається скасувати майже 5 млрд доларів схвалених Конгресом витрат на іноземну допомогу та миротворчі операції в межах рідкісного "кишенькового анулювання", вдавшись до маневру, що викликає юридичні дебати і не застосовувався 48 років.

У четвер увечері Трамп повідомив Конгрес про своє прохання скасувати кошти, заморожені під час судового розгляду раніше того ж дня.

"Кишенькове анулювання" - це запит, поданий Конгресу настільки пізно протягом фінансового року, що закінчується 30 вересня, що він виконується незалежно від дій Конгресу.

Повернення коштів включає 3,2 млрд доларів США, виділених Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), 322 млн доларів США з Фонду демократії USAID та Держдепартаменту, 521 млн доларів США, виділених Держдепартаментом міжнародним організаціям, 393 млн доларів США, виділених Держдепартаментом на миротворчу діяльність, та 445 млн доларів  окремо передбаченої миротворчої допомоги.

Витрати призначалися для широкого кола некомерційних організацій та урядів іноземних держав і були припинені на початку цього року Адміністративно-бюджетним управлінням Білого дому (OMB), а потім опинилися у підвішеному стані через подальший позов, поданий Глобальною радою з охорони здоров'я.

Апеляційний суд округу Колумбія у четвер скасував судову заборону у цій справі, відкривши Трампу можливість зробити першу спробу самовільного анулювання з 1977 року.

Адміністрація Трампа виділила статті витрат, які імовірно є марнотратними, наприклад, 24,6 млн доларів на "стійкість до зміни клімату" в Гондурасі, 2,7 млн ​​доларів на фонд South African Democracy Works Foundation, який публікував провокаційні расистські статті, зокрема "Проблема з білими людьми", та 3,9 мільйона доларів на просування демократії серед ЛГБТ-людей на Західних Балканах.

"Інші підсвічені кошти включають 1,5 млн доларів на рекламу картин українських жінок", пише видання.

Трамп скасував фінансування зовнішньої допомоги та суспільного мовлення на 9 мільярдів доларів25.07.25, 04:43 • 34251 перегляд

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Агентство США з міжнародного розвитку
Державний департамент США
Конгрес США
Дональд Трамп
Україна