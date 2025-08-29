Трамп хоче скасувати $5 млрд іноземної допомоги, у фокусі серед іншого $1,5 млн на рекламу картин українських жінок - NY Post
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп має намір скасувати 5 мільярдів доларів іноземної допомоги, використовуючи механізм "кишенькового анулювання". Серед витрат, які розглядаються, - 1,5 мільйона доларів, виділених на рекламу картин українських жінок.
Президент США Дональд Трамп має намір скасувати 5 мільярдів доларів іноземної допомоги, вдаючись до рідкісного механізму "кишенькового анулювання", у фокусі зокрема 1,5 млн дол., виділених на рекламу картин українських жінок, повідомляє The New York Post, пише УНН.
Деталі
Як стало відомо виданню, Трамп збирається скасувати майже 5 млрд доларів схвалених Конгресом витрат на іноземну допомогу та миротворчі операції в межах рідкісного "кишенькового анулювання", вдавшись до маневру, що викликає юридичні дебати і не застосовувався 48 років.
У четвер увечері Трамп повідомив Конгрес про своє прохання скасувати кошти, заморожені під час судового розгляду раніше того ж дня.
"Кишенькове анулювання" - це запит, поданий Конгресу настільки пізно протягом фінансового року, що закінчується 30 вересня, що він виконується незалежно від дій Конгресу.
Повернення коштів включає 3,2 млрд доларів США, виділених Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), 322 млн доларів США з Фонду демократії USAID та Держдепартаменту, 521 млн доларів США, виділених Держдепартаментом міжнародним організаціям, 393 млн доларів США, виділених Держдепартаментом на миротворчу діяльність, та 445 млн доларів окремо передбаченої миротворчої допомоги.
Витрати призначалися для широкого кола некомерційних організацій та урядів іноземних держав і були припинені на початку цього року Адміністративно-бюджетним управлінням Білого дому (OMB), а потім опинилися у підвішеному стані через подальший позов, поданий Глобальною радою з охорони здоров'я.
Апеляційний суд округу Колумбія у четвер скасував судову заборону у цій справі, відкривши Трампу можливість зробити першу спробу самовільного анулювання з 1977 року.
Адміністрація Трампа виділила статті витрат, які імовірно є марнотратними, наприклад, 24,6 млн доларів на "стійкість до зміни клімату" в Гондурасі, 2,7 млн доларів на фонд South African Democracy Works Foundation, який публікував провокаційні расистські статті, зокрема "Проблема з білими людьми", та 3,9 мільйона доларів на просування демократії серед ЛГБТ-людей на Західних Балканах.
"Інші підсвічені кошти включають 1,5 млн доларів на рекламу картин українських жінок", пише видання.
Трамп скасував фінансування зовнішньої допомоги та суспільного мовлення на 9 мільярдів доларів25.07.25, 04:43 • 34251 перегляд