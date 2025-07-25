Трамп скасував фінансування зовнішньої допомоги та суспільного мовлення на 9 мільярдів доларів

Президент США Дональд Трамп підписав закон, яким скасовується виділення 9 мільярдів доларів на фінансування зовнішньої допомоги та суспільного мовлення. Про це повідомляє CBS News, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що це перший випадок за десятки років, коли Конгрес схвалив запит президента про скасування раніше затвердженого фінансування.

Законопроєкт спрямований приблизно на 8 мільярдів доларів на програми зовнішньої допомоги, включаючи Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Пакет також включає скорочення фінансування Корпорації суспільного мовлення на близько 1 мільярда доларів, яка фінансує суспільні радіо- та телевізійні канали, включаючи NPR та PBS - уточнює видання.

Вказується, що хоча всі сенатори-республіканці, крім двох, зрештою підтримали остаточне прийняття закону, деякі заявили, що мають застереження, особливо тому, що вони не отримали від адміністрації детальної інформації про те, як скорочення вплинуть на конкретні програми.

Через скорочення фінансування USAID до 2030 року може загинути понад 14 млн людей - дослідження

Двома основними пунктами суперечок були фінансування глобальної програми профілактики СНІДу, а також ЗМІ у сільських місцевостях, які відіграють вирішальну роль у передачі екстрених сповіщень та іншої інформації мешканцям - йдеться у статті.

При цьому республіканці вже заявили, що це буде перший з кількох пакетів, які скасовують фінансування, яке вони охарактеризували як "марнотратство, шахрайство та зловживання".

Нагадаємо

У рамках так званого пакету про скасування рішень Білий дім у червні звернувся до Конгресу з проханням скасувати мільярди фінансування. Цей крок спрямований на те, щоб зробити постійними деякі скорочення витрат Міністерства ефективності уряду.

Сполучені Штати офіційно припинили реалізацію проектів USAID