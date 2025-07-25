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Трамп отменил финансирование внешней помощи и общественного вещания на 9 миллиардов долларов

Киев • УНН

 • 482 просмотра

Президент США Дональд Трамп подписал закон, отменяющий выделение 9 миллиардов долларов на финансирование внешней помощи и общественного вещания. Это первый случай за десятки лет, когда Конгресс одобрил запрос президента об отмене ранее утвержденного финансирования.

Трамп отменил финансирование внешней помощи и общественного вещания на 9 миллиардов долларов

Президент США Дональд Трамп подписал закон, которым отменяется выделение 9 миллиардов долларов на финансирование внешней помощи и общественного вещания. Об этом сообщает CBS News, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что это первый случай за десятки лет, когда Конгресс одобрил запрос президента об отмене ранее утвержденного финансирования.

Законопроект направлен примерно на 8 миллиардов долларов на программы внешней помощи, включая Агентство США по международному развитию (USAID). Пакет также включает сокращение финансирования Корпорации общественного вещания на около 1 миллиарда долларов, которая финансирует общественные радио- и телевизионные каналы, включая NPR и PBS

- уточняет издание.

Указывается, что хотя все сенаторы-республиканцы, кроме двух, в конечном итоге поддержали окончательное принятие закона, некоторые заявили, что имеют оговорки, особенно потому, что они не получили от администрации подробной информации о том, как сокращения повлияют на конкретные программы.

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Двумя основными пунктами споров были финансирование глобальной программы профилактики СПИДа, а также СМИ в сельских местностях, которые играют решающую роль в передаче экстренных оповещений и другой информации жителям

- говорится в статье.

При этом республиканцы уже заявили, что это будет первый из нескольких пакетов, отменяющих финансирование, которое они охарактеризовали как "расточительство, мошенничество и злоупотребление".

Напомним

В рамках так называемого пакета об отмене решений Белый дом в июне обратился к Конгрессу с просьбой отменить миллиарды финансирования. Этот шаг направлен на то, чтобы сделать постоянными некоторые сокращения расходов Министерства эффективности правительства.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаНовости Мира
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