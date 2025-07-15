Сенат США розгляне прохання Трампа про скасування мільярдних витрат на іноземну допомогу та суспільне мовлення

У Сполучених Штатах Сенат може вже у вівторок продовжити розгляд запиту Білого дому щодо повернення 9,4 мільярда доларів коштів на міжнародну допомогу та суспільне мовлення. Це зумовлено тим, що Конгрес може вжити відповідних заходів до п'ятниці, пише УНН з посиланням на CBS News.

Деталі

У рамках так званого пакету про скасування рішень Білий дім у червні звернувся до Конгресу з проханням скасувати мільярди фінансування, які раніше були затверджені для витрат, розпочавши процес, який дає законодавцям 45 днів на вжиття заходів.

Цей крок спрямований на те, щоб зробити постійними деякі скорочення витрат Міністерства ефективності уряду, причому основна увага пакету спрямована на скорочення іноземної допомоги. Але це також фактично припинить федеральне фінансування таких каналів, як NPR та PBS.

Лідер більшості в Сенаті Джон Тун, республіканець з Південної Дакоти, заявив, що сподівається провести перше процедурне голосування у вівторок, хоча він все ще веде переговори з деякими членами, які опираються скасуванню всього фінансування.

Минулого місяця Палата представників схвалила запит, подолавши опір усіх демократів та чотирьох республіканців.

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До чого призведе запит на скасування фінансування

Запит на скасування скоротить на 8,3 мільярда доларів фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) разом з іншими міжнародними програмами допомоги — від миротворчих зусиль до допомоги біженцям та кліматичних проектів.

У пакет також включено запропоноване скорочення на 1,1 мільярда доларів фінансування Корпорації суспільного мовлення, приватної некомерційної організації, яка розпоряджається фінансуванням інформаційних ресурсів NPR та PBS. Білий дім обвинуватив ці організації, стверджуючи, що вони "поширюють радикальну, провокаційну пропаганду, замасковану під "новини"".

Але деякі республіканці в Сенаті виступили проти таких компонентів пакету, як скорочення програми, спрямованої на боротьбу з ВІЛ та СНІДом у всьому світі.

Започаткований колишнім президентом Джорджем Бушем Надзвичайний план президента з боротьби зі СНІДом (PEPFAR) вважається, що врятував мільйони життів у всьому світі. Сенатор Сьюзен Коллінз, республіканка від штату Мен, минулого тижня заявила журналістам, що хоче завадити скасуванню PEPFAR.

Я не можу уявити, чому ми повинні хотіти припинити цю програму - заявила Коллінз.

Голова Комітету Сенату з асигнувань, заперечила, коли директор Адміністративно-бюджетного управління Рассел Воут свідчив перед комісією у червні, що "цей пакет скасування не вплине на жодне лікування, що рятує життя", і що "будь-хто, хто зараз отримує лікування, що рятує життя, продовжуватиме його отримувати".

Якщо подивитися на PEPFAR, то можна побачити, що скасовується багато профілактичних програм. Усе це програми, ефективність яких довела свою ефективність – сказала Коллінз.

Доповнення

Сполучені Штати Америки припиняють програми USAID, а Держдепартамент тепер керуватиме всією зовнішньою допомогою. Це рішення ухвалили після аналізу, який виявив, що діяльність USAID не сприяє національним інтересам США.