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Сенат США рассмотрит просьбу Трампа об отмене миллиардных расходов на иностранную помощь и общественное вещание

Киев • УНН

 • 1826 просмотра

Сенат США может рассмотреть запрос Белого дома о возвращении 9,4 миллиарда долларов на международную помощь и общественное вещание. Это решение может прекратить финансирование USAID, NPR и PBS, а также повлиять на программы борьбы с ВИЧ/СПИДом.

Сенат США рассмотрит просьбу Трампа об отмене миллиардных расходов на иностранную помощь и общественное вещание

В Соединенных Штатах Сенат может уже во вторник продолжить рассмотрение запроса Белого дома о возвращении 9,4 миллиарда долларов средств на международную помощь и общественное вещание. Это обусловлено тем, что Конгресс может принять соответствующие меры до пятницы, пишет УНН со ссылкой на CBS News.

Детали

В рамках так называемого пакета об отмене решений Белый дом в июне обратился к Конгрессу с просьбой отменить миллиарды финансирования, которые ранее были утверждены для расходов, начав процесс, который дает законодателям 45 дней на принятие мер.

Этот шаг направлен на то, чтобы сделать постоянными некоторые сокращения расходов Министерства эффективности правительства, причем основное внимание пакета направлено на сокращение иностранной помощи. Но это также фактически прекратит федеральное финансирование таких каналов, как NPR и PBS.

Лидер большинства в Сенате Джон Тун, республиканец из Южной Дакоты, заявил, что надеется провести первое процедурное голосование во вторник, хотя он все еще ведет переговоры с некоторыми членами, которые сопротивляются отмене всего финансирования.

В прошлом месяце Палата представителей одобрила запрос, преодолев сопротивление всех демократов и четырех республиканцев.

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К чему приведет запрос на отмену финансирования

Запрос на отмену сократит на 8,3 миллиарда долларов финансирование Агентства США по международному развитию (USAID) вместе с другими международными программами помощи — от миротворческих усилий до помощи беженцам и климатических проектов.

В пакет также включено предложенное сокращение на 1,1 миллиарда долларов финансирования Корпорации общественного вещания, частной некоммерческой организации, которая распоряжается финансированием информационных ресурсов NPR и PBS. Белый дом обвинил эти организации, утверждая, что они "распространяют радикальную, провокационную пропаганду, замаскированную под "новости"".

Но некоторые республиканцы в Сенате выступили против таких компонентов пакета, как сокращение программы, направленной на борьбу с ВИЧ и СПИДом во всем мире.

Запущенный бывшим президентом Джорджем Бушем Чрезвычайный план президента по борьбе со СПИДом (PEPFAR) считается, что спас миллионы жизней во всем мире. Сенатор Сьюзен Коллинз, республиканка от штата Мэн, на прошлой неделе заявила журналистам, что хочет помешать отмене PEPFAR.

Я не могу представить, почему мы должны хотеть прекратить эту программу

- заявила Коллинз.

Председатель Комитета Сената по ассигнованиям, возразила, когда директор Административно-бюджетного управления Рассел Воут свидетельствовал перед комиссией в июне, что "этот пакет отмены не повлияет ни на одно лечение, спасающее жизни", и что "любой, кто сейчас получает лечение, спасающее жизни, будет продолжать его получать".

Если посмотреть на PEPFAR, то можно увидеть, что отменяется много профилактических программ. Все это программы, эффективность которых доказала свою эффективность

– сказала Коллинз.

Дополнение

Соединенные Штаты Америки официально прекратили реализацию проектов USAID, а Госдепартамент теперь будет управлять всей внешней помощью. Это решение приняли после анализа, который выявил, что деятельность USAID не способствует национальным интересам США.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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