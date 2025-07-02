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Соединенные Штаты официально прекратили реализацию проектов USAID

Киев • УНН

 • 203 просмотра

Соединенные Штаты Америки прекращают программы USAID, а Государственный департамент теперь будет управлять всей внешней помощью. Это решение было принято после анализа, который выявил, что деятельность USAID не способствует национальным интересам США.

Соединенные Штаты официально прекратили реализацию проектов USAID

Соединенные Штаты Америки прекращают функционирование программ USAID. В дальнейшем всеми программами внешней помощи будет руководить Государственный департамент. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, информирует УНН со ссылкой на его сообщение на платформе Substack.

Детали

Марко Рубио подчеркнул, что в ходе всестороннего пересмотра администрацией Дональда Трампа тысяч программ и более 715 млрд долларов расходов (с учетом инфляции) было установлено, что Агентство США по международному развитию (USAID) не соответствует базовому критерию продвижения национальных интересов государства в мире.

Госсекретарь США назвал "крайне ограниченными" результаты деятельности Агентства после завершения "холодной войны".

USAID мало что может показать после окончания холодной войны. Цели редко достигались, нестабильность часто ухудшалась, а антиамериканские настроения только выросли

- говорится в сообщении.

В качестве примера он привел потраченные более 89 млрд долларов на страны Ближнего Востока и Северной Африки, которые не способствовали росту уровня поддержки США.

Кроме того, общие расходы в Секторе Газа и на Западном берегу с 1991 года составили 9,3 млрд долларов. Часть средств пошла на структуры, связанные с союзниками ХАМАС, что "вызвало лишь новые претензии к США вместо благодарности".

С учетом итогов мониторинга, по словам главы Госдепартамента, с 1 июля Агентство USAID прекращает реализацию программ внешней помощи.

В дальнейшем все проекты, соответствующие политике действующей администрации и способствующие интересам США, будет администрировать Госдепартамент. Они будут реализовываться с большей подотчетностью, стратегичностью и эффективностью

- отметил Рубио.

Он также добавил, что отныне на гуманитарной помощи США "вместо десятков логотипов неправительственных организаций, будет изображен только один - флаг Соединенных Штатов".

По его словам, получатели помощи "должны знать, что она является вкладом американского народа, а не анонимной поддержкой со стороны неидентифицированных организаций".

Американский политик отметил, что передача большей ответственности региональным бюро и дипломатам на местах, позволяет оперативно адаптировать программы к потребностям партнеров и национальным интересам США.

Кроме того, по словам Госсекретаря США, новая модель помощи также позволит эффективнее противостоять практике оказания помощи со стороны Китая, которая "имеет эксплуататорский характер, и в то же время продвигать стратегические цели США в ключевых регионах".

"Мы выбираем торговлю вместо помощи, возможности вместо зависимости, инвестиции вместо субсидий. Для США и многих государств мира 1 июля станет началом новой эпохи глобального партнерства, мира, инвестиций и процветания", - подытожил Марко Рубио.

Напомним

В марте 2025 года Госсекретарь США сообщил о закрытии большинства программ USAID после 6-недельного анализа. Причиной стало нецелевое использование миллиардов долларов, что не соответствовало интересам США.

Департамент эффективности государственного управления сообщил, что все сотрудники Агентства по международному развитию США (USAID) будут уволены до 30 сентября - до конца финансового года.

Сокращение финансирования USAID, инициированное администрацией Трампа, может привести к более чем 14 миллионам дополнительных смертей к 2030 году. По данным The Lancet, программы USAID предотвратили 91 миллион смертей за последние два десятилетия.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политикаНовости Мира
Марко Рубио
Агентство США по международному развитию
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
Китай
Соединённые Штаты
Сектор Газа
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