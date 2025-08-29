Трамп хочет отменить $5 млрд иностранной помощи, в фокусе среди прочего $1,5 млн на рекламу картин украинских женщин - NY Post
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп намерен отменить 5 миллиардов долларов иностранной помощи, используя механизм "карманного аннулирования". Среди отмененных расходов — 1,5 миллиона долларов, выделенных на рекламу картин украинских женщин.
Детали
Как стало известно изданию, Трамп собирается отменить почти 5 млрд долларов одобренных Конгрессом расходов на иностранную помощь и миротворческие операции в рамках редкого "карманного аннулирования", прибегнув к маневру, который вызывает юридические дебаты и не применялся 48 лет.
В четверг вечером Трамп сообщил Конгрессу о своей просьбе отменить средства, замороженные во время судебного разбирательства ранее в тот же день.
"Карманное аннулирование" - это запрос, поданный Конгрессу настолько поздно в течение финансового года, который заканчивается 30 сентября, что он выполняется независимо от действий Конгресса.
Возврат средств включает 3,2 млрд долларов США, выделенных Агентством США по международному развитию (USAID), 322 млн долларов США из Фонда демократии USAID и Госдепартамента, 521 млн долларов США, выделенных Госдепартаментом международным организациям, 393 млн долларов США, выделенных Госдепартаментом на миротворческую деятельность, и 445 млн долларов отдельно предусмотренной миротворческой помощи.
Расходы предназначались для широкого круга некоммерческих организаций и правительств иностранных государств и были приостановлены в начале этого года Административно-бюджетным управлением Белого дома (OMB), а затем оказались в подвешенном состоянии из-за последующего иска, поданного Глобальным советом по охране здоровья.
Апелляционный суд округа Колумбия в четверг отменил судебный запрет по этому делу, открыв Трампу возможность сделать первую попытку самовольного аннулирования с 1977 года.
Администрация Трампа выделила статьи расходов, которые предположительно являются расточительными, например, 24,6 млн долларов на "устойчивость к изменению климата" в Гондурасе, 2,7 млн долларов на фонд South African Democracy Works Foundation, который публиковал провокационные расистские статьи, в частности "Проблема с белыми людьми", и 3,9 миллиона долларов на продвижение демократии среди ЛГБТ-людей на Западных Балканах.
"Другие подсвеченные средства включают 1,5 млн долларов на рекламу картин украинских женщин", пишет издание.
