Эксклюзив
08:48 • 2618 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
06:38 • 16181 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
06:25 • 17712 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
05:00 • 25926 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства России
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 50282 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 57782 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 132190 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24 • 69007 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21 • 78080 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 113346 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
публикации
Эксклюзивы
Трамп хочет отменить $5 млрд иностранной помощи, в фокусе среди прочего $1,5 млн на рекламу картин украинских женщин - NY Post

Киев • УНН

 • 120 просмотра

Президент США Дональд Трамп намерен отменить 5 миллиардов долларов иностранной помощи, используя механизм "карманного аннулирования". Среди отмененных расходов — 1,5 миллиона долларов, выделенных на рекламу картин украинских женщин.

Трамп хочет отменить $5 млрд иностранной помощи, в фокусе среди прочего $1,5 млн на рекламу картин украинских женщин - NY Post

Президент США Дональд Трамп намерен отменить 5 миллиардов долларов иностранной помощи, прибегая к редкому механизму "карманного аннулирования", в фокусе в частности 1,5 млн долл., выделенных на рекламу картин украинских женщин, сообщает The New York Post, пишет УНН.

Детали

Как стало известно изданию, Трамп собирается отменить почти 5 млрд долларов одобренных Конгрессом расходов на иностранную помощь и миротворческие операции в рамках редкого "карманного аннулирования", прибегнув к маневру, который вызывает юридические дебаты и не применялся 48 лет.

В четверг вечером Трамп сообщил Конгрессу о своей просьбе отменить средства, замороженные во время судебного разбирательства ранее в тот же день.

"Карманное аннулирование" - это запрос, поданный Конгрессу настолько поздно в течение финансового года, который заканчивается 30 сентября, что он выполняется независимо от действий Конгресса.

Возврат средств включает 3,2 млрд долларов США, выделенных Агентством США по международному развитию (USAID), 322 млн долларов США из Фонда демократии USAID и Госдепартамента, 521 млн долларов США, выделенных Госдепартаментом международным организациям, 393 млн долларов США, выделенных Госдепартаментом на миротворческую деятельность, и 445 млн долларов отдельно предусмотренной миротворческой помощи.

Расходы предназначались для широкого круга некоммерческих организаций и правительств иностранных государств и были приостановлены в начале этого года Административно-бюджетным управлением Белого дома (OMB), а затем оказались в подвешенном состоянии из-за последующего иска, поданного Глобальным советом по охране здоровья.

Апелляционный суд округа Колумбия в четверг отменил судебный запрет по этому делу, открыв Трампу возможность сделать первую попытку самовольного аннулирования с 1977 года.

Администрация Трампа выделила статьи расходов, которые предположительно являются расточительными, например, 24,6 млн долларов на "устойчивость к изменению климата" в Гондурасе, 2,7 млн долларов на фонд South African Democracy Works Foundation, который публиковал провокационные расистские статьи, в частности "Проблема с белыми людьми", и 3,9 миллиона долларов на продвижение демократии среди ЛГБТ-людей на Западных Балканах.

"Другие подсвеченные средства включают 1,5 млн долларов на рекламу картин украинских женщин", пишет издание.

Трамп отменил финансирование внешней помощи и общественного вещания на 9 миллиардов долларов25.07.25, 04:43 • 34251 просмотр

Юлия Шрамко

