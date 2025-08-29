$41.260.06
Эксклюзив
08:48
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
06:38
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
06:25
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
Трамп взялся за архитектуру и хочет сделать ее «снова красивой» через классику: президент возвращает стиль Вашингтона в госздания

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Президент США Дональд Трамп подписал указ о приоритете классической архитектуры для федеральных зданий. Это должно восстановить эстетические стандарты и отразить достоинство американской системы самоуправления.

Трамп взялся за архитектуру и хочет сделать ее «снова красивой» через классику: президент возвращает стиль Вашингтона в госздания

Президент США Дональд Трамп подписал указ, устанавливающий приоритет классической и традиционной архитектуры для федеральных общественных зданий. Цель документа - восстановить эстетические стандарты, которые, по мнению президента, лучше отражают достоинство, энергичность и стабильность американской системы самоуправления. Об этом сообщается на сайте Белого дома, пишет УНН.

Детали

Указ подчеркивает, что здания должны вдохновлять граждан, быть узнаваемыми как общественные и учитывать региональные архитектурные традиции. Для округа Колумбия классический стиль определен как стандартный, исключения возможны только при особых обстоятельствах. Здания в современном модернистском или бруталистском стиле, по словам Трампа, не всегда воспринимаются общественностью как достойные государственные объекты.

Пришло время обновить политику, которая управляет федеральной архитектурой, чтобы решить эти проблемы и обеспечить, чтобы архитекторы, проектирующие федеральные здания, служили своим клиентам, американскому народу

- говорится в сообщении Белого дома. 

Документ также требует от Администрации общих служб (GSA) привлекать архитекторов с опытом классической и традиционной архитектуры к конкурсам на проектирование и включать эти критерии в оценку проектов. В случае, если выбранный проект отличается от желаемого стиля, Администратор GSA должен предварительно информировать президента и обосновать выбор.

Указ подчеркивает экономическую эффективность, доступность для людей с инвалидностью и гармоничность с окружающей средой как ключевые принципы будущих федеральных проектов.

Степан Гафтко

Новости Мира
Белый дом
Вашингтон
Дональд Трамп