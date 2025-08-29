Трамп взялся за архитектуру и хочет сделать ее «снова красивой» через классику: президент возвращает стиль Вашингтона в госздания
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп подписал указ о приоритете классической архитектуры для федеральных зданий. Это должно восстановить эстетические стандарты и отразить достоинство американской системы самоуправления.
Президент США Дональд Трамп подписал указ, устанавливающий приоритет классической и традиционной архитектуры для федеральных общественных зданий. Цель документа - восстановить эстетические стандарты, которые, по мнению президента, лучше отражают достоинство, энергичность и стабильность американской системы самоуправления. Об этом сообщается на сайте Белого дома, пишет УНН.
Детали
Указ подчеркивает, что здания должны вдохновлять граждан, быть узнаваемыми как общественные и учитывать региональные архитектурные традиции. Для округа Колумбия классический стиль определен как стандартный, исключения возможны только при особых обстоятельствах. Здания в современном модернистском или бруталистском стиле, по словам Трампа, не всегда воспринимаются общественностью как достойные государственные объекты.
Пришло время обновить политику, которая управляет федеральной архитектурой, чтобы решить эти проблемы и обеспечить, чтобы архитекторы, проектирующие федеральные здания, служили своим клиентам, американскому народу
Документ также требует от Администрации общих служб (GSA) привлекать архитекторов с опытом классической и традиционной архитектуры к конкурсам на проектирование и включать эти критерии в оценку проектов. В случае, если выбранный проект отличается от желаемого стиля, Администратор GSA должен предварительно информировать президента и обосновать выбор.
Указ подчеркивает экономическую эффективность, доступность для людей с инвалидностью и гармоничность с окружающей средой как ключевые принципы будущих федеральных проектов.
Трамп хочет отменить $5 млрд иностранной помощи, в фокусе среди прочего $1,5 млн на рекламу картин украинских женщин - NY Post29.08.2025, 12:40 • 2550 просмотров