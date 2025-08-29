Трамп взялся за архитектуру и хочет сделать ее «снова красивой» через классику: президент возвращает стиль Вашингтона в госздания

Президент США Дональд Трамп подписал указ, устанавливающий приоритет классической и традиционной архитектуры для федеральных общественных зданий. Цель документа - восстановить эстетические стандарты, которые, по мнению президента, лучше отражают достоинство, энергичность и стабильность американской системы самоуправления. Об этом сообщается на сайте Белого дома, пишет УНН.

Указ подчеркивает, что здания должны вдохновлять граждан, быть узнаваемыми как общественные и учитывать региональные архитектурные традиции. Для округа Колумбия классический стиль определен как стандартный, исключения возможны только при особых обстоятельствах. Здания в современном модернистском или бруталистском стиле, по словам Трампа, не всегда воспринимаются общественностью как достойные государственные объекты.

Пришло время обновить политику, которая управляет федеральной архитектурой, чтобы решить эти проблемы и обеспечить, чтобы архитекторы, проектирующие федеральные здания, служили своим клиентам, американскому народу