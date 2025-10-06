Всемирный день предотвращения буллинга и день врача: что еще отмечают сегодня

$41.280.00
48.500.00
ukenru
5 октября, 15:08 • 15588 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 42448 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 64030 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 81778 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 147419 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 119574 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 108787 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 141512 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 112873 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 49904 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
0м/с
96%
749мм
Популярные новости
ХАМАС согласился передать свое оружие под международный надзор, но есть условие5 октября, 18:16 • 5846 просмотра
Тысяча человек заблокированы на Эвересте из-за мощного снежного шторма5 октября, 18:38 • 3398 просмотра
Харьков атакован вражескими БПЛА, часть города обесточена5 октября, 20:18 • 2902 просмотра
Враг нанес массированный ракетно-авиационный удар: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте5 октября, 20:50 • 8032 просмотра
Украина доминирует на рынке куриных яиц Великобритании, вызывая возмущение местных фермеров - The Guardian22:21 • 3936 просмотра
публикации
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 147414 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 81283 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ3 октября, 12:41 • 93941 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 141509 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 112871 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юрий Игнат
Олег Синегубов
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львовская область
Запорожье
Львов
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 47002 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 44676 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 119573 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 54245 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 56182 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Financial Times
Х-47М2 "Кинжал"
Бильд
Леопард 2

Всемирный день предотвращения буллинга и день врача: что еще отмечают сегодня

Киев • УНН

 • 152 просмотра

Сегодня, 6 октября, мир отмечает Всемирный день предотвращения буллинга, привлекающий внимание к вредным последствиям насилия среди подростков, и Международный день врача, чествуя труд медиков. В этот день также отмечают Всемирный день архитектуры и Всемирный день охраны мест обитания.

Всемирный день предотвращения буллинга и день врача: что еще отмечают сегодня

Сегодня, 6 октября, отмечается Всемирный день предотвращения буллинга и международный день врача, передает УНН.

Всемирный день предотвращения буллинга

Значительное количество детей и подростков во всем мире сталкивается с насилием и буллингом в школах, включая кибербуллинг, что негативно влияет на их здоровье, благополучие и образование.

Всемирный день предотвращения буллинга привлекает внимание всего мира к вредным последствиям буллинга, от которого страдает до 1/3 подростков во всем мире.  Этот день отмечается в первый понедельник октября и призывает отдельных лиц, школы и сообщества вместе противостоять буллингу, пропагандируя доброту и инклюзивность.

OpenDataBot сообщал в мае, что по данным Национальной полиции Украины (НПУ), за первые четыре месяца 2025 года в Украине зафиксировано 130 случаев буллинга (любой формы насилия или унижения одними учениками других).

Международный день врача

Ежегодно, в первый понедельник октября, врачи во многих странах отмечают Международный день врача. В этом году этот день приходится на 6 октября.

В мире впервые День врача отметили 30 марта 1933 года в городе Виндер, штат Джорджия, США. Его учредила Юдора Браун Алмонд, жена известного врача из Джорджии, которая хотела, чтобы был день для воспоминания и чествования врачей.

Она выбрала самый надежный способ сделать это – отправлять поздравительные открытки всем врачам, которых знала, и возлагать цветы на могилы умерших практикующих врачей. Цветы, которые она возложила на могилы этих врачей, были красными гвоздиками, этот цветок используется и по сей день.

Украина отмечает Международный день врача вместе со всем миром.  Украинские врачи во время полномасштабного вторжения России работают в сверхсложных условиях. Они героически  спасают жизни на фронте, в городах после российских обстрелов.

В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать25.09.25, 20:19 • 31524 просмотра

Всемирный день охраны мест обитания

Этот день отмечается ежегодно в первый понедельник октября и признан Организацией Объединенных Наций, чтобы отметить состояние городов и поселков, а также основное право всех на надлежащее жилье. Этот день также призван напомнить миру, что каждый имеет силу и ответственность формировать будущее городов и поселков.

Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства07.08.25, 12:40 • 98876 просмотров

Всемирный день архитектуры

Всемирный день архитектуры, основанный Университетом архитектуры в 1985 году, отмечается ежегодно в первый понедельник октября.

Университет архитектуры призывает архитекторов всего мира смотреть дальше краткосрочных решений и использовать подходы, укрепляющие способность застроенной среды выдерживать, адаптироваться и перестраиваться.

Архитектура должна делать больше, чем просто предоставлять жилье, она также должна поддерживать равенство, непрерывность и устойчивость, особенно во времена потрясений и кризисов.

Трамп взялся за архитектуру и хочет сделать ее "снова красивой" через классику: президент возвращает стиль Вашингтона в госздания29.08.25, 14:28 • 3336 просмотров

Анна Мурашко

Общество
Национальная полиция Украины
Организация Объединенных Наций
Соединённые Штаты
Украина