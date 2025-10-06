Всемирный день предотвращения буллинга и день врача: что еще отмечают сегодня

Сегодня, 6 октября, отмечается Всемирный день предотвращения буллинга и международный день врача, передает УНН.

Всемирный день предотвращения буллинга

Значительное количество детей и подростков во всем мире сталкивается с насилием и буллингом в школах, включая кибербуллинг, что негативно влияет на их здоровье, благополучие и образование.

Всемирный день предотвращения буллинга привлекает внимание всего мира к вредным последствиям буллинга, от которого страдает до 1/3 подростков во всем мире. Этот день отмечается в первый понедельник октября и призывает отдельных лиц, школы и сообщества вместе противостоять буллингу, пропагандируя доброту и инклюзивность.

OpenDataBot сообщал в мае, что по данным Национальной полиции Украины (НПУ), за первые четыре месяца 2025 года в Украине зафиксировано 130 случаев буллинга (любой формы насилия или унижения одними учениками других).

Международный день врача

Ежегодно, в первый понедельник октября, врачи во многих странах отмечают Международный день врача. В этом году этот день приходится на 6 октября.

В мире впервые День врача отметили 30 марта 1933 года в городе Виндер, штат Джорджия, США. Его учредила Юдора Браун Алмонд, жена известного врача из Джорджии, которая хотела, чтобы был день для воспоминания и чествования врачей.

Она выбрала самый надежный способ сделать это – отправлять поздравительные открытки всем врачам, которых знала, и возлагать цветы на могилы умерших практикующих врачей. Цветы, которые она возложила на могилы этих врачей, были красными гвоздиками, этот цветок используется и по сей день.

Украина отмечает Международный день врача вместе со всем миром. Украинские врачи во время полномасштабного вторжения России работают в сверхсложных условиях. Они героически спасают жизни на фронте, в городах после российских обстрелов.

Всемирный день охраны мест обитания

Этот день отмечается ежегодно в первый понедельник октября и признан Организацией Объединенных Наций, чтобы отметить состояние городов и поселков, а также основное право всех на надлежащее жилье. Этот день также призван напомнить миру, что каждый имеет силу и ответственность формировать будущее городов и поселков.

Всемирный день архитектуры

Всемирный день архитектуры, основанный Университетом архитектуры в 1985 году, отмечается ежегодно в первый понедельник октября.

Университет архитектуры призывает архитекторов всего мира смотреть дальше краткосрочных решений и использовать подходы, укрепляющие способность застроенной среды выдерживать, адаптироваться и перестраиваться.

Архитектура должна делать больше, чем просто предоставлять жилье, она также должна поддерживать равенство, непрерывность и устойчивость, особенно во времена потрясений и кризисов.

