В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
Киев • УНН
Кабинет министров планирует увеличение зарплат для медиков на территориях активных и возможных боевых действий до 40 тыс. гривен. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.
Повышаем зарплаты для медиков на территориях активных и возможных боевых действий. В частности, это касается Никополя, который находится под постоянными обстрелами россиян
По ее словам, для тех, кто работает в зонах боевых действий:
- врачи - 40 тыс. гривен;
- средний медперсонал - 27 тыс. гривен;
- младший медперсонал - 18 тыс. гривен.
В зонах возможных боевых действий - 28 / 18 / 9 тыс. гривен соответственно.
Напомним
Государство одноразово выделит 200 тыс. грн каждому врачу, который в этом году завершил подготовку в интернатуре и будет работать в сельской местности и на прифронтовых территориях.