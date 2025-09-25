В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать

Кабинет министров планирует увеличение зарплат для медиков на территориях активных и возможных боевых действий до 40 тыс. гривен. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Повышаем зарплаты для медиков на территориях активных и возможных боевых действий. В частности, это касается Никополя, который находится под постоянными обстрелами россиян - сообщила Свириденко.

По ее словам, для тех, кто работает в зонах боевых действий:

врачи - 40 тыс. гривен;

средний медперсонал - 27 тыс. гривен;

младший медперсонал - 18 тыс. гривен.

В зонах возможных боевых действий - 28 / 18 / 9 тыс. гривен соответственно.

Напомним

Государство одноразово выделит 200 тыс. грн каждому врачу, который в этом году завершил подготовку в интернатуре и будет работать в сельской местности и на прифронтовых территориях.