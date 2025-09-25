$41.380.00
Молоді лікарі можуть подати заявку на отримання 200 тис. грн від держави: подробиці

Київ • УНН

 • 684 перегляди

Держава виділить 200 тис. грн лікарям, які завершили інтернатуру цьогоріч та працюватимуть у сільській місцевості або на прифронтових територіях. Для отримання виплати необхідно подати документи до 10 жовтня.

Молоді лікарі можуть подати заявку на отримання 200 тис. грн від держави: подробиці

Держава одноразово виділить 200 тис. грн кожному лікарю, який цьогоріч завершив підготовку в інтернатурі й працюватиме у сільській місцевості та на прифронтових територіях. Про це інформує УНН з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Деталі

Йдеться про випускників інтернатури 20 державних закладів вищої освіти у сфері управління МОЗ і МОН.

Така ініціатива Уряду підтримає лікарів, котрі розпочинають професійний шлях в громадах, які потребують доступу до своєчасної та якісної медичної допомоги 

- йдеться у дописі.

Порядок надання такої виплати для медиків визначений наказом МОЗ, він діятиме до припинення воєнного стану із можливістю продовження.

Щоби отримати одноразову виплату, лікар має знайти на Єдиному вебпорталі вакансій медичних працівників вакансію у державному або комунальному медзакладі у сільській місцевості або на території активних бойових дій (перелік затверджено наказом Міністерства розвитку громад та територій України).

Потрібно зв’язатися з обраним медзакладом і з’ясувати, чи не перевищує укомплектованість лікарських посад у ньому 75 % і чи готовий медзаклад укласти щонайменше трирічний договір про роботу.

Якщо обидві умови виконуються, лікар укладає договір із медзакладом мінімум на три роки, а медзаклад – видає лист, яким підтверджує свою відповідність вимогам Постанови щодо розташування й укомплектованості посад.

Крім того, можна укласти такий договір із закладом, до якого лікар вже влаштувався після завершення інтернатури, якщо він відповідає наведеним вимогам.

Важливо: обрана лікарем вакансія на момент працевлаштування має розміщуватися на Єдиному вебпорталі вакансій

- зауважили у відомстві.

Зазначається, що до 10 жовтня лікар має подати до закладу вищої освіти, де він або вона проходила інтернатуру, такі документи:

  • Заяву на ім’я ректора (у довільній формі);
    • Лист-підтвердження від закладу охорони здоров’я про відповідність вимогам Постанови;
      • Копії документів про освіту — диплома та сертифіката про присвоєння професійної кваліфікації (подаються лише у разі, якщо цих даних немає в Єдиній електронній базі з питань освіти);
        • Документи, що підтверджують трудову діяльність – копію трудової книжки (якщо є) або витяг із Реєстру застрахованих осіб (через Пенсійний фонд).
          • Копію укладеного договору про роботу в закладі охорони здоров’я.

            Подати документи можна особисто або листом на офіційну електронну пошту закладу освіти. 

            Заклад вищої освіти розглядає документи й у разі погодження видає наказ про призначення виплати. Виплата допомоги здійснюється до кінця бюджетного року

            - повідомили у МОЗ.

            Допомогу доведеться повернути протягом 10 днів у разі дострокового звільнення лікаря за власним бажанням, згодою сторін або за неналежне виконання обов’язків.

            Водночас повертати кошти не потрібно, якщо заклад припинив роботу за спеціальністю лікаря, у разі форс-мажорних обставин, встановлення інвалідності І або ІІ групи лікарю або його близьким, а також у разі призову лікаря до війська.

            Нагадаємо

            Українські медичні заклади в прифронтових громадах та районах з низькою щільністю населення отримають додаткове фінансування. Також запроваджено нові стимули для молодих лікарів, які погодяться працювати в сільській місцевості чи прифронтових територіях.

            Віта Зеленецька

