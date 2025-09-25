Молодые врачи могут подать заявку на получение 200 тыс. грн от государства: подробности

Государство единовременно выделит 200 тыс. грн каждому врачу, который в этом году завершил подготовку в интернатуре и будет работать в сельской местности и на прифронтовых территориях. Об этом информирует УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Детали

Речь идет о выпускниках интернатуры 20 государственных учреждений высшего образования в сфере управления Минздрава и МОН.

Такая инициатива Правительства поддержит врачей, начинающих профессиональный путь в общинах, нуждающихся в доступе к своевременной и качественной медицинской помощи - говорится в сообщении.

Порядок предоставления такой выплаты для медиков определен приказом Минздрава, он будет действовать до прекращения военного положения с возможностью продления.

Чтобы получить единовременную выплату, врач должен найти на Едином веб-портале вакансий медицинских работников вакансию в государственном или коммунальном медучреждении в сельской местности или на территории активных боевых действий (перечень утвержден приказом Министерства развития общин и территорий Украины).

Нужно связаться с выбранным медучреждением и выяснить, не превышает ли укомплектованность врачебных должностей в нем 75 % и готово ли медучреждение заключить как минимум трехлетний договор о работе.

Если оба условия выполняются, врач заключает договор с медучреждением минимум на три года, а медучреждение – выдает письмо, которым подтверждает свое соответствие требованиям Постановления относительно расположения и укомплектованности должностей.

Кроме того, можно заключить такой договор с учреждением, в которое врач уже устроился после завершения интернатуры, если оно соответствует приведенным требованиям.

Важно: выбранная врачом вакансия на момент трудоустройства должна размещаться на Едином веб-портале вакансий - отметили в ведомстве.

Отмечается, что до 10 октября врач должен подать в учреждение высшего образования, где он или она проходила интернатуру, следующие документы:

Заявление на имя ректора (в произвольной форме);

Письмо-подтверждение от учреждения здравоохранения о соответствии требованиям Постановления;

Копии документов об образовании — диплома и сертификата о присвоении профессиональной квалификации (подаются только в случае, если этих данных нет в Единой электронной базе по вопросам образования);

Документы, подтверждающие трудовую деятельность – копию трудовой книжки (если есть) или выписку из Реестра застрахованных лиц (через Пенсионный фонд).

Копию заключенного договора о работе в учреждении здравоохранения.

Подать документы можно лично или письмом на официальную электронную почту учебного заведения.

Учреждение высшего образования рассматривает документы и в случае согласования издает приказ о назначении выплаты. Выплата помощи осуществляется до конца бюджетного года - сообщили в Минздраве.

Помощь придется вернуть в течение 10 дней в случае досрочного увольнения врача по собственному желанию, соглашению сторон или за ненадлежащее исполнение обязанностей.

В то же время возвращать средства не нужно, если учреждение прекратило работу по специальности врача, в случае форс-мажорных обстоятельств, установления инвалидности I или II группы врачу или его близким, а также в случае призыва врача в армию.

Напомним

Украинские медицинские учреждения в прифронтовых общинах и районах с низкой плотностью населения получат дополнительное финансирование. Также введены новые стимулы для молодых врачей, которые согласятся работать в сельской местности или прифронтовых территориях.