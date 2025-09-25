Молодые врачи могут подать заявку на получение 200 тыс. грн от государства: подробности

$41.380.00
48.800.07
ukenru
18:42 • 14357 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 21719 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 26953 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 27377 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 27863 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04 • 43552 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
24 сентября, 10:07 • 20272 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 40183 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 07:25 • 18810 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
24 сентября, 06:56 • 18930 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.9м/с
69%
758мм
Популярные новости
Зеленый свет будущим агрессорам в любой точке мира: президент Чехии объяснил, почему нельзя закрывать глаза на Украину24 сентября, 15:02 • 3604 просмотра
В Киеве 17-летняя мать оставила младенца на четыре дня в запертой квартире, ребенок впал в кому24 сентября, 15:19 • 7624 просмотра
Не только Макрона: полиция Нью-Йорка остановила Эрдогана из-за кортежа ТрампаVideo24 сентября, 15:26 • 3302 просмотра
Глава МВД Игорь Клименко вручил государственную награду командиру "Азова" Денису ПрокопенкоPhoto24 сентября, 15:42 • 4328 просмотра
Суд оставил Шуфрича под стражей24 сентября, 16:51 • 4614 просмотра
публикации
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы24 сентября, 11:04 • 43552 просмотра
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло24 сентября, 09:04 • 44122 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 40183 просмотра
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto24 сентября, 05:30 • 50216 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto24 сентября, 05:16 • 58688 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Мустафа Джемилев
Эдгарс Ринкевичс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Европа
Крым
Реклама
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 41703 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 101425 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 60796 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 74501 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 126089 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Хранитель
Шахед-136
E-6 Mercury
Детонатор

Молодые врачи могут подать заявку на получение 200 тыс. грн от государства: подробности

Киев • УНН

 • 550 просмотра

Государство выделит 200 тыс. грн врачам, завершившим интернатуру в этом году и работающим в сельской местности или на прифронтовых территориях. Для получения выплаты необходимо подать документы до 10 октября.

Молодые врачи могут подать заявку на получение 200 тыс. грн от государства: подробности

Государство единовременно выделит 200 тыс. грн каждому врачу, который в этом году завершил подготовку в интернатуре и будет работать в сельской местности и на прифронтовых территориях. Об этом информирует УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Детали

Речь идет о выпускниках интернатуры 20 государственных учреждений высшего образования в сфере управления Минздрава и МОН.

Такая инициатива Правительства поддержит врачей, начинающих профессиональный путь в общинах, нуждающихся в доступе к своевременной и качественной медицинской помощи 

- говорится в сообщении.

Порядок предоставления такой выплаты для медиков определен приказом Минздрава, он будет действовать до прекращения военного положения с возможностью продления.

Чтобы получить единовременную выплату, врач должен найти на Едином веб-портале вакансий медицинских работников вакансию в государственном или коммунальном медучреждении в сельской местности или на территории активных боевых действий (перечень утвержден приказом Министерства развития общин и территорий Украины).

Нужно связаться с выбранным медучреждением и выяснить, не превышает ли укомплектованность врачебных должностей в нем 75 % и готово ли медучреждение заключить как минимум трехлетний договор о работе.

Если оба условия выполняются, врач заключает договор с медучреждением минимум на три года, а медучреждение – выдает письмо, которым подтверждает свое соответствие требованиям Постановления относительно расположения и укомплектованности должностей.

Кроме того, можно заключить такой договор с учреждением, в которое врач уже устроился после завершения интернатуры, если оно соответствует приведенным требованиям.

Важно: выбранная врачом вакансия на момент трудоустройства должна размещаться на Едином веб-портале вакансий

- отметили в ведомстве.

Отмечается, что до 10 октября врач должен подать в учреждение высшего образования, где он или она проходила интернатуру, следующие документы:

  • Заявление на имя ректора (в произвольной форме);
    • Письмо-подтверждение от учреждения здравоохранения о соответствии требованиям Постановления;
      • Копии документов об образовании — диплома и сертификата о присвоении профессиональной квалификации (подаются только в случае, если этих данных нет в Единой электронной базе по вопросам образования);
        • Документы, подтверждающие трудовую деятельность – копию трудовой книжки (если есть) или выписку из Реестра застрахованных лиц (через Пенсионный фонд).
          • Копию заключенного договора о работе в учреждении здравоохранения.

            Подать документы можно лично или письмом на официальную электронную почту учебного заведения. 

            Учреждение высшего образования рассматривает документы и в случае согласования издает приказ о назначении выплаты. Выплата помощи осуществляется до конца бюджетного года

            - сообщили в Минздраве.

            Помощь придется вернуть в течение 10 дней в случае досрочного увольнения врача по собственному желанию, соглашению сторон или за ненадлежащее исполнение обязанностей.

            В то же время возвращать средства не нужно, если учреждение прекратило работу по специальности врача, в случае форс-мажорных обстоятельств, установления инвалидности I или II группы врачу или его близким, а также в случае призыва врача в армию.

            Напомним

            Украинские медицинские учреждения в прифронтовых общинах и районах с низкой плотностью населения получат дополнительное финансирование. Также введены новые стимулы для молодых врачей, которые согласятся работать в сельской местности или прифронтовых территориях.

            Вита Зеленецкая

            ЭкономикаЗдоровье
            Пенсионный фонд Украины
            Министерство образования и науки Украины