В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
Київ • УНН
Кабінет міністрів планує підвищити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій. Лікарі в зонах бойових дій отримуватимуть 40 тис. грн, середній медперсонал — 27 тис. грн, молодший — 18 тис. грн.
Кабінет міністрів планує збільшення зарплат для медиків на територіях активних і можливих бойових дій до 40 тис. гривень. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.
Підвищуємо зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій. Зокрема це стосується Нікополя, який перебуває під постійними обстрілами росіян
За її словами, для тих, хто працює в зонах бойових дій:
- лікарі - 40 тис. гривень;
- середній медперсонал - 27 тис. гривень;
- молодший медперсонал - 18 тис. гривень.
У зонах можливих бойових дій - 28 / 18 / 9 тис. гривень відповідно.
Нагадаємо
Держава одноразово виділить 200 тис. грн кожному лікарю, який цьогоріч завершив підготовку в інтернатурі й працюватиме у сільській місцевості та на прифронтових територіях.