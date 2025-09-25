В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть

Кабінет міністрів планує збільшення зарплат для медиків на територіях активних і можливих бойових дій до 40 тис. гривень. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.

Підвищуємо зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій. Зокрема це стосується Нікополя, який перебуває під постійними обстрілами росіян - повідомила Свириденко.

За її словами, для тих, хто працює в зонах бойових дій:

лікарі - 40 тис. гривень;

середній медперсонал - 27 тис. гривень;

молодший медперсонал - 18 тис. гривень.

У зонах можливих бойових дій - 28 / 18 / 9 тис. гривень відповідно.

Нагадаємо

Держава одноразово виділить 200 тис. грн кожному лікарю, який цьогоріч завершив підготовку в інтернатурі й працюватиме у сільській місцевості та на прифронтових територіях.