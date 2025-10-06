Украину накроет облачная погода с дождями, температура до +18° - Гидрометцентр
Киев • УНН
6 октября на большей части территории Украины будет облачно, ожидаются небольшие дожди, местами туманы. Температура днем составит 10-18° тепла.
В понедельник, 6 октября, на большей части территории Украины будет облачно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, ожидаются небольшие дожди, в северных и восточных областях без существенных осадков, утром местами туманы.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем 10-15°, на юге и востоке страны 13-18°. В высокогорье Карпат небольшой дождь, температура днем 3-8° тепла
В Киеве и области в понедельник будет облачно, ожидается дождь. Температура 13-15°.
Всемирный день предотвращения буллинга и день врача: что еще отмечают сегодня06.10.25, 06:35 • 1346 просмотров