Украину накроет облачная погода с дождями, температура до +18° - Гидрометцентр

5 октября, 15:08 • 17496 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 46949 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 66586 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 84369 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 150884 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 120872 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 109387 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 142918 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 114266 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 50312 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Харьков атакован вражескими БПЛА, часть города обесточена5 октября, 20:18 • 6578 просмотра
Враг нанес массированный ракетно-авиационный удар: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте5 октября, 20:50 • 10880 просмотра
Украина доминирует на рынке куриных яиц Великобритании, вызывая возмущение местных фермеров - The Guardian5 октября, 22:21 • 7766 просмотра
Полиция Львовщины показала спасение людей после атаки РФ на село ЛапаевкаVideo02:29 • 6772 просмотра
Ночная атака на Харьков: четыре человека пострадали, город обесточен03:21 • 4468 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 150873 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 82856 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ3 октября, 12:41 • 95439 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 142914 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 114261 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юрий Игнат
Олег Синегубов
Олег Кипер
Украина
Соединённые Штаты
Львовская область
Львов
Сектор Газа
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 47830 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 45443 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 120868 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 54894 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 56818 просмотра
Шахед-136
Financial Times
Х-47М2 "Кинжал"
Бильд
Леопард 2

Украину накроет облачная погода с дождями, температура до +18° - Гидрометцентр

Киев • УНН

 1358 просмотра

6 октября на большей части территории Украины будет облачно, ожидаются небольшие дожди, местами туманы. Температура днем составит 10-18° тепла.

Украину накроет облачная погода с дождями, температура до +18° - Гидрометцентр

В понедельник, 6 октября, на большей части территории Украины будет облачно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, ожидаются небольшие дожди, в северных и восточных областях без существенных осадков, утром местами туманы.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем 10-15°, на юге и востоке страны 13-18°. В высокогорье Карпат небольшой дождь, температура днем 3-8° тепла

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в понедельник будет облачно, ожидается дождь. Температура 13-15°.

