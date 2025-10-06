Циклон накриє Україну дощами: прогноз погоди на 7 жовтня
Київ • УНН
7 жовтня циклон із атмосферними фронтами спричинить дощі в Одеській, Вінницькій, Тернопільській та Хмельницькій областях. Температура повітря коливатиметься від +9°C на заході до +21°C на півдні та сході.
У вівторок, 7 жовтня, Україну накриє циклон, який разом атмосферними фронтами на частину областей принесе дощі. Про це повідомила синоптик Наталку Діденко, пише УНН.
Циклон, що розташувався на півдні, разом із своїми атмосферними фронтами завтра стане причиною дощів на Одещині, Вінниччині, у Тернопільській, Хмельницькій областях. На решті території України без істотних опадів
Температура повітря залишається неоднорідною, на заході холоднувато, +9+12, на півдні та сході буде найтепліше, +15+21, на півночі +12+14, у центрі +12+16, на Дніпропетровщині до +18 градусів.
У Києві 7-го жовтня без істотних опадів, вдень до +14 градусів.
Нагадаємо
6 жовтня на більшості території України буде хмарно, очікуються невеликі дощі, місцями тумани. Температура вдень становитиме 10-18° тепла.