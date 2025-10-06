$41.230.05
Ексклюзив
12:45 • 5898 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
10:30 • 15356 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
10:10 • 18640 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 22455 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 47778 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 27661 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 35260 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 63503 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 75758 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 90949 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Румунія готується до циклону: червоний рівень небезпеки оголошено в трьох повітах

Київ • УНН

 • 512 перегляди

У Констанці призупиняють навчання через загрозу повені, спричинену циклоном із Середземного моря. Метеорологи прогнозують до 120 літрів опадів на квадратний метр, сильні пориви вітру та снігопади на великих висотах.

Румунія готується до циклону: червоний рівень небезпеки оголошено в трьох повітах

У Констанці на південному сході Румунії у середу призупиняють навчання у всіх школах через загрозу повені, спричинену циклоном із Середземного моря. Метеорологи попереджають про небезпечні опади: до 120 літрів на квадратний метр, сильні пориви вітру та снігопади на великих висотах. Про це повідомляє Digi24, пише УНН.

Деталі

Червоний код небезпеки, оголошений для повітів Констанца, Келераш та Яломіца у Румунії, набуде чинності у вівторок о 21:00 і діятиме до середи 23:00. Очікується, що сильні дощі можуть спричинити раптові повені, ускладнити дорожній рух і створити небезпечні умови для мешканців низинних районів.

Троє хорватських альпіністів загинули внаслідок сходження лавини в Альпах Словенії06.10.25, 17:25 • 614 переглядiв

Директор Національної метеослужби Олена Матееску пояснила, що екстремальні явища спричинені циклонною активністю над Чорним морем, яка приносить зливи, пориви вітру до 50–70 км/год та мокрий сніг у горах із поривами до 90 км/год і новим шаром снігу 10-30 см. За її словами, особливо небезпечними будуть Південні Карпати у Румунії на висотах понад 1700 м, де очікуються хуртовинні снігопади та стійкий сніговий покрив.

Цього разу йдеться про південно-східну частину країни, де наслідки циклону, що утворився в Середземному морі, будуть відчутні особливо через сильні дощі 

– зазначила Матееску. 

Влада закликає населення дотримуватися заходів безпеки, уникати поїздок у гірські райони та уважно стежити за оновленнями прогнозів погоди.

Циклон накриє Україну дощами: прогноз погоди на 7 жовтня06.10.25, 13:31 • 1854 перегляди

Степан Гафтко

Новини СвітуПогода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Середземне море
Чорне море
Румунія
Україна