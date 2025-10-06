Румунія готується до циклону: червоний рівень небезпеки оголошено в трьох повітах

У Констанці на південному сході Румунії у середу призупиняють навчання у всіх школах через загрозу повені, спричинену циклоном із Середземного моря. Метеорологи попереджають про небезпечні опади: до 120 літрів на квадратний метр, сильні пориви вітру та снігопади на великих висотах. Про це повідомляє Digi24, пише УНН.

Червоний код небезпеки, оголошений для повітів Констанца, Келераш та Яломіца у Румунії, набуде чинності у вівторок о 21:00 і діятиме до середи 23:00. Очікується, що сильні дощі можуть спричинити раптові повені, ускладнити дорожній рух і створити небезпечні умови для мешканців низинних районів.

Директор Національної метеослужби Олена Матееску пояснила, що екстремальні явища спричинені циклонною активністю над Чорним морем, яка приносить зливи, пориви вітру до 50–70 км/год та мокрий сніг у горах із поривами до 90 км/год і новим шаром снігу 10-30 см. За її словами, особливо небезпечними будуть Південні Карпати у Румунії на висотах понад 1700 м, де очікуються хуртовинні снігопади та стійкий сніговий покрив.

Цього разу йдеться про південно-східну частину країни, де наслідки циклону, що утворився в Середземному морі, будуть відчутні особливо через сильні дощі