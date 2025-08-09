$41.460.00
Эксклюзив
14:11 • 5126 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
13:49 • 16506 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 36700 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 184967 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 105407 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 256823 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 243639 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 102742 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 145817 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 78046 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Тонул всю ночь: в россии ушел под воду буксир "Капитан Ушаков"

Киев • УНН

 • 1016 просмотра

Буксир "Капитан Ушаков" затонул в санкт-петербурге у причала Балтийского завода. Следственный комитет начал проверку по статье о нарушении правил безопасности, пострадавших нет.

Тонул всю ночь: в россии ушел под воду буксир "Капитан Ушаков"

В российском санкт-петербурге затонул буксир "Капитан Ушаков" у причала Балтийского завода. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Буксир "Капитан Ушаков" затонул в петербурге у причала Балтийского завода. Следственный комитет начал доследственную проверку по статье о "нарушении правил безопасности при проведении работ". Причины чрезвычайного происшествия устанавливаются, пострадавших нет. Буксир накренился на правый борт еще вечером 8 августа. Судно пытались спасти всю ночь 

- говорится в сообщении.

Отмечается, что буксир был спущен на воду в 2022 году на Ярославском судостроительном заводе. В петербурге он проходил дооснащение. Судно, длиной почти 70 метров, шириной 15 метров, водоизмещением 3,2 тысячи тонн, было построено по новому проекту 23470, запущенному в 2014 году.

Напомним

В Средиземном море взорвался танкер из состава теневого флота россии, его потянул буксир в Лаконский залив в Греции, чтобы оценить состояние.

Павел Башинский

Новости Мира
Средиземное море
Греция