Тонул всю ночь: в россии ушел под воду буксир "Капитан Ушаков"
Киев • УНН
Буксир "Капитан Ушаков" затонул в санкт-петербурге у причала Балтийского завода. Следственный комитет начал проверку по статье о нарушении правил безопасности, пострадавших нет.
В российском санкт-петербурге затонул буксир "Капитан Ушаков" у причала Балтийского завода. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Буксир "Капитан Ушаков" затонул в петербурге у причала Балтийского завода. Следственный комитет начал доследственную проверку по статье о "нарушении правил безопасности при проведении работ". Причины чрезвычайного происшествия устанавливаются, пострадавших нет. Буксир накренился на правый борт еще вечером 8 августа. Судно пытались спасти всю ночь
Отмечается, что буксир был спущен на воду в 2022 году на Ярославском судостроительном заводе. В петербурге он проходил дооснащение. Судно, длиной почти 70 метров, шириной 15 метров, водоизмещением 3,2 тысячи тонн, было построено по новому проекту 23470, запущенному в 2014 году.
