Тонув всю ніч: у росії пішов під воду буксир “Капітан Ушаков”
Київ • УНН
Буксир "Капітан Ушаков" затонув у санкт-петербурзі біля причалу Балтійського заводу. Слідчий комітет розпочав перевірку за статтею про порушення правил безпеки, постраждалих немає.
У російському санкт-петербурзі затонув буксир "Капітан Ушаков" біля причалу Балтійського заводу. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
Буксир "Капітан Ушаков" затонув у петербурзі біля причалу Балтійського заводу. Слідчий комітет розпочав дослідчу перевірку за статтею про "порушення правил безпеки під час проведення робіт". Причини надзвичайної події встановлюються, постраждалих немає. Буксир накренився на правий борт ще ввечері 8 серпня. Судно намагалися врятувати всю ніч
Зазначається, що буксир був спущений на воду в 2022 році на Ярославському суднобудівному заводі. У петербурзі він проходив дооснащення. Судно, довжиною майже 70 метрів, шириною 15 метрів, водотоннажністю 3,2 тисячі тонн, було побудовано за новим проектом 23470, запущеним у 2014 році.
