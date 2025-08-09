$41.460.00
Ексклюзив
14:11 • 7608 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
13:49 • 21537 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 39812 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 191502 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 108133 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 261191 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 247229 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 102961 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 146001 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 78101 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
Тонув всю ніч: у росії пішов під воду буксир “Капітан Ушаков”

Київ • УНН

 • 1590 перегляди

Буксир "Капітан Ушаков" затонув у санкт-петербурзі біля причалу Балтійського заводу. Слідчий комітет розпочав перевірку за статтею про порушення правил безпеки, постраждалих немає.

Тонув всю ніч: у росії пішов під воду буксир “Капітан Ушаков”

У російському санкт-петербурзі затонув буксир "Капітан Ушаков" біля причалу Балтійського заводу. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Буксир "Капітан Ушаков" затонув у петербурзі біля причалу Балтійського заводу. Слідчий комітет розпочав дослідчу перевірку за статтею про "порушення правил безпеки під час проведення робіт". Причини надзвичайної події встановлюються, постраждалих немає. Буксир накренився на правий борт ще ввечері 8 серпня. Судно намагалися врятувати всю ніч 

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що буксир був спущений на воду в 2022 році на Ярославському суднобудівному заводі. У петербурзі він проходив дооснащення. Судно, довжиною майже 70 метрів, шириною 15 метрів, водотоннажністю 3,2 тисячі тонн, було побудовано за новим проектом 23470, запущеним у 2014 році.

Нагадаємо

У Середземному морі вибухнув танкер зі складу тіньового флоту росії, його потягнув буксир до Лаконської затоки у Греції, щоб оцінити стан.

Павло Башинський

Новини Світу
Середземне море
Греція