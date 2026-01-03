$42.170.00
В Киеве 16-летняя девушка упала в яму с кипятком: полиция открыла уголовное производство

Киев

 • 12 просмотра

В Голосеевском районе Киева 16-летняя девушка упала в яму с горячей водой, получив ожоги 73% тела, и находится в реанимации. Полиция начала уголовное производство за служебную халатность и нарушение правил безопасности.

Фото: Национальная полиция Украины

В Голосеевском районе Киева в результате аварии теплосети 16-летняя девушка упала в яму с горячей водой и получила тяжелые ожоги. Правоохранители начали уголовное производство, устанавливаются все детали происшествия. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Украины в городе Киеве, передает УНН.

Детали

Следствием установлено, что вчера на проспекте Валерия Лобановского произошел прорыв теплопроводной трубы системы централизованного отопления, в результате чего горячая вода вышла на поверхность, создав угрозу для пешеходов. Несмотря на наличие ограждения аварийного участка, из-за его ненадлежащего обустройства и несвоевременного реагирования соответствующих служб, пострадали люди

 - говорится в сообщении.

В частности, в яму с кипятком упала 16-летняя девушка. Она получила ожоги с поражением около 73% тела. Пострадавшую госпитализировали, сейчас она находится в тяжелом состоянии в реанимации. Также установлена еще одна пострадавшая - 53-летняя женщина, которая получила ожоги нижних конечностей, наступив в горячую воду, которая текла по тротуару.

По указанному факту следователи Голосеевского управления полиции под процессуальным руководством Голосеевской окружной прокуратуры начали уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 367 - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия; ч. 2 ст. 272 - нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия

- сообщают в полиции.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента и дают правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за содержание и безопасную эксплуатацию теплосетей.

Кроме того, указано, что санкция наибольшего наказания предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним

Коммунальщики Киева проводят ремонтные работы на теплосети на проспекте Соборности после обстрела 27 декабря. Временно ограничено теплоснабжение для 337 потребителей жилых массивов Русановка и Березняки.

Алла Киосак

Криминал и ЧП
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Национальная полиция Украины
Киев