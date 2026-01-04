В Киеве девушка упала в яму с кипятком: правоохранители задержали начальника теплотрассового управления "Печерск"
Киев • УНН
Ему готовится сообщение о подозрении за нарушение правил безопасности, повлекшее тяжкие последствия.
Правоохранители задержали руководителя районного теплотрассового управления "Печерск" СП "Киевские тепловые сети" КП "Киевтеплоэнерго" из-за падения девушки-подростка в неогражденную яму с кипятком в Голосеевском районе Киева. Ему готовится сообщение о подозрении, сообщили в Киевской городской прокуратуре, передает УНН.
Подробности
Падение девушки-подростка в неогражденную яму с кипятком в Голосеевском районе Киева - задержан руководитель районного теплотрассового управления "Печерск" СП "Киевские тепловые сети" КП "Киевтеплоэнерго". Ему готовится сообщение о подозрении в нарушении правил безопасности при выполнении опасных работ, повлекшем тяжкие последствия, а именно ожоги девушки (ч.2 ст. 272 УК Украины)
Санкция этой статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
Дополнение
Ранее УНН сообщал, что в Голосеевском районе Киева в результате аварии теплосети 16-летняя девушка упала в яму с горячей водой и получила тяжелые ожоги. Правоохранители начали уголовное производство, устанавливаются все детали происшествия.